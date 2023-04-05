Антонио Вивальди – священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

Антонио Вивальди – один из величайших композиторов, оставивший после себя бессмертное наследие. Жажда сочинительства была в нем настолько велика, что, несмотря на тяжелейшие недуги, превозмогая боль, музыкант работал с таким рвением, которое было не под силу даже здоровым людям.











В 1678 году родился один из величайших композиторов Антонио Вивальди (Antonio Vivaldi). Он появился на свет 7-месячным слабым младенцем со сдавленной грудью, которая в последствие не давала ему спокойно дышать.



Антонио унаследовал от отца копну ярко-рыжих волос. Джованни Батиста Вивальди играл в оркестре св. Марка и славился как виртуоз игры на скрипке. Поэтому неудивительно, что мальчика постигла та же участь. Но, наряду с обучением игры на скрипке, отец мальчика, понимая, что из-за плохого здоровья тому тяжело будет найти работу, решил сделать из сына священника.







Карикатура на Вивальди — «Рыжий священник». Пьер Леоне Гецци, 1723 год.



Для страстной натуры Антонио духовная служба была в тягость. Однажды, прямо во время мессы священник удалился в ризницу, чтобы записать пришедшую ему на ум мелодию фуги. После этого священник вернулся к алтарю, как ни в чем не бывало. Это католическая церковь простить ему не смогла. Было дело, что за него взялась даже инквизиция, но, к счастью, Вивальди удалось избежать фатальных последствий. Ему только запретили служить мессы и въезд в некоторые итальянские города.







У Вивальди была копна рыжих волос, но часто он носил парик.



Справедливости ради стоит сказать, что Антонио был рад отделаться от нелюбимых обязанностей. Он с головой погрузился в творчество. Его спутницей и помощницей во всем стала певица Анна Жиро. Дружбой с ней священник Вивальди снова вызывал неудовольствие церкви. Из-за врожденного недуга Антонио было очень сложно подниматься по лестницам, передвигаться по дому, его тут же настигали приступы астмы. Анна Жиро, жившая в доме композитора, брала на себя все обязанности по уходу за ним.







Несмотря на физический недостаток, работоспособности Вивальди мог позавидовать любой здоровый человек. В 1713 году Антонио был признан самым лучшим скрипачом в Венеции. Этот человек писал по несколько опер в год, сам занимался их постановкой, да еще и решал администраторские вопросы театра «Сант-Анджело», в котором работал. При этом у музыканта было очень много учеников, которым также нужно было уделять внимание. Театры других городов также приглашали Вивальди делать постановки.







Антонио Вивальди. Художник Франсуа Морелон дё ля Кавэ, 1725 год.



Музыкант стал первым, кто ввел тип концерта для одной скрипки и оркестра. А знаменитые «Времена года» вошли в перечень шедевров мировой музыки. Но публика переменчива, и уже на закате жизни композитора, его музыку считали старомодной. В 1728 года Антонио Вивальди встретился с императором Карлом VI, и тот настолько проникся талантом рыжего священника, что пригласил его жить в Вену. Тот согласился. К сожалению, вскоре, после приезда Вивальди, император умер, а музыкант стал никому не нужен. Антонио Вивальди скончался через год в полной нищете.



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