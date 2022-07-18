Как выглядят продукты через некоторое время

Что может отбить аппетит, как найти в своем блюде заплесневелый кусочек еды. Ведь споры плесени очень быстро распространяются, и где есть 1 заплесневелый кусочек, то где-то рядом должен быть и второй. В этой статье мы расскажем и покажем, что бывает с продуктами, охваченными плесенью.
Везде, вокруг нас, в воздухе и даже в нас самих живут и активно размножаются сотни микроскопических микробов и бактерий, среди которых есть и почти безвредные, и вполне опасные.
Но если с микробами и бактериями животные и человек борются за счет специальных клеток, лейкоцитов, которые стоят на страже здоровья, то растения справляются с бактериями и прочими паразитами совсем по-другому, они в ходе поглощения питательных веществ фильтруют всю пищу, стараясь не допустить попадания в себя вредоносных бактерий, как бы перекрывают к зараженным участкам тела питательные вещества или же синтезируют в своем организме специальные химические элементы, способствующие к уничтожению вредоносных бактерий.
Вот почему при употребления некоторых (лечебных) трав в пищу, благодаря синтезированным внутри растения химическим элементам, животное справляется со своими заболеваниями.
Но что делать, если часть растения, та часть, которую мы привыкли называть плодом, будет оторвана от источника питательных веществ и не сможет больше себя защитить изнутри, что же. На этот счет природа придумала другой метод защиты, к примеру, такой как гладкую, сухую и прочную кожу, которая наполнена гораздо большим количеством химическим элементов, вредоносных для бактерий микробов, чем внутри самого плода.
Такого рода защиту мы можем наблюдать у банана, апельсина, лимона, даже у яблока, огурца или сливы, только у кого-то она ощутимее больше, у кого-то – нет…
Но даже такая кожура не гарантирует полную защиту плода, хотя будучи в целом и не поврежденном состоянии плод при комнатной температуре может сохраниться довольно долгий промежуток времени.
Однако плоды, чья защитная кожура была повреждена, либо сроки и место хранения не соблюдались, пропадают.
Различные грибки, микробы и бактерии проникают вглубь плода, начиная его разрушать изнутри. Также большой вклад в разрушение или так скажем, в гниении плода, играет микроорганизмы из рода Сапрофитов.
Во время гниения плод становится ощутимее мягче, из плода начинается сочиться так называемый сок, плод теряет свою изначальную структуру, начинает плохо пахнуть из-за бактерий, которые в ходе своей жизнедеятельности, выделяют химический элемент, аммиак, а под конец, плод покрывается самым распространенным быстрорастущим и живучим грибком на планете, плесенью.
Команда «TEMPONAUT Timelapse», занимающаяся не только созданием фантастических фотографий но, а также создает фотоснимки, демонстрирующие долгосрочные процессы того, что происходит с различными продуктами питания, спустя определенный промежуток времени.
#1 — Арбуз
#2 — Клубника
#3 — Гамбургер
#4 — Ананас
#5 — Киви
#6 — Кусочек пирога
#7 — Бокал вина
#8 — Стакан молока
#9 — Огурец
#10 — Авокадо
Хочется добавить то, что в зависимости от плода, от условий и от места его хранения, среднее время сгнивания плода составляет около 3-х недель.
Так что лучшим способом избавиться от какого-либо фрукта или овоща, съесть его как можно быстрее, избавив его от долгих мук. Тем более в свежих продуктах полезных веществ намного больше, нежели в продуктах вторичной свежести.
Ну а если вам нужно сохранить продукт питания как можно дольше, лучший способ это сделать – хранить продукт в сухой, герметичной упаковке, в темном и прохладном месте. Холодильник подходит для этого в самый раз…
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