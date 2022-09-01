Любопытные факты из биографии Ильи Репина

Есть художники, чьи картины, которые видел каждый, а их фамилию вспомнить не могут. Но с творчеством Ильи Репина такого практически не случалось. Более того, ему приписывали авторство полотен других живописцев. Художнику повезло заслужить признание еще при жизни. Современники восхищались его выдающейся манерой письма, реальностью «происходящего» на картине, даже несмотря на то, что некоторым сам Репин казался немного странным.











Монахи (Не туда заехали). Л. Г. Соловьев, 1870-е гг.



Так сложилось, что кисти художника приписывают работу Льва Соловьева «Монахи (Не туда заехали)». Пожалуй, все слышали выражение «картина Репина «Приплыли», что означает безвыходную ситуацию. В 1930-х годах полотно висело рядом с работами Репина. Кто-то решил, что оно тоже относится к творчеству Ильи Ефимовича. А затем картину «перекрестили» в «Приплыли».







Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» И. Е. Репин. 1883-1885 гг.



За картиной «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» закрепилась «нехорошая» слава. Когда полотно впервые вывесили на выставке, оно вызвало неоднозначную реакцию посетителей: одни плакали, другие начинали истерически метаться.



В январе 1913 года психически неуравновешенный иконописец Абрам Балашов с криками «Довольно крови, слишком много крови!

» бросился на картину и трижды разрезал ее ножом. Илье Репину и реставратору Игорю Грабарю удалось восстановить шедевр.Владимир Маяковский.Илье Репину не нравились новые течения в искусстве начала ХХ века, но стихи Владимира Маяковского произвели на него сильное впечатление. Художник пожелал написать портрет поэта , что нужно было воспринимать как высшую похвалу своей персоне.Репин не раз подчеркивал, что хочет изобразить «вдохновенные» волосы молодого трибуна. Когда же Маяковский явился в мастерскую художника в назначенный час, тот в ужасе воскликнул: «Что вы наделали!.. О!»Оказалось, что поэт специально зашел в парикмахерскую и обрил себе голову. Вместо огромного холста Репин взял крошечный и уныло приступил к работе: «Какая жалость! И что это вас угораздило!» Маяковский утешал его, мол, вырастут.И. Е. Репин и Н. Б. Нордман-Северова (в центре) у «крутящегося» стола, за которым хозяева и гости обедали вместе с прислугой.Известно, что Илья Репин был вегетарианцем. Его вторая супруга Наталья Норжман-Северова, с которой художник прожил 15 лет, полностью перестроила рацион его окружения , заставляя всех отказываться от мяса. Когда к Репину приезжали гости, то на стол подавали суп из сена или бифштекс из клюквы. Зная об этом, гости привозили с собой мясо и тайно съедали его где-нибудь за углом.Однажды Илья Ефимович пригласил к себе Ивана Бунина, чтобы написать его портрет, тот с удовольствием согласился. Стоит отметить, что писатель был гурманом. Свое пребывание у художника он описал так:«Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — окна настежь.Репин встречает меня в валенках, в шубе , в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, и говорит: «Вот тут я буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже ваш проклятый табак скоро бросите».Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедля спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче…»Автопортрет. И. Е. Репин . Илья Репин с пристегнутой к поясу палитрой.С годами у Ильи Репина стала отказывать правая рука. Люди, склонные к мистике, связывают это с картиной «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», будто бы она была проклята.Так или иначе, но Репин стал писать свои шедевры левой рукой. Позже он придумал для себя оригинальное устройство. Его палитра крепилась на ремне на поясе, тем самым освобождая обе руки Илья Ефимович Репин в своей мастерской . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)