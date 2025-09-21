10 привычных для нас вещей, которые шокируют иностранцев

Многое из того, к чему мы давно привыкли и не видим в этом чего-то особенного, для иностранцев является настоящей экзотикой. Приезжая в нашу страну они очень удивляются многому вокруг. В нашей подборке мы собрали 10 привычных для каждого русского человека вещей, которые шокируют гостей из других стран.
1. Скрытые турникеты в метро
Довольно жестокий механизм, который не только не пропустит зайца в метро, но и накажет его неожиданным ударом по самым нежным местам. На новых станциях устанавливают более современные видимые турникеты, но старые турникеты-«вышибалы» еще много где можно встретить. Даже проходя через них совершенно легальным образом, спинным мозгом ощущаешь тревогу: а вдруг механизм заглючит и влупит? Это чтоб мы не расслаблялись. В метро нужно быть всегда начеку.
2. Зеленка
Западные врачи уже научились отличать наших детей от всех остальных по загадочным зеленым пятнам на теле. А когда поняли, что это такое вообще, забили тревогу: говорят, жидкость эта довольно опасная, сплошные тератогены с канцерогенами. Но нам плевать. Ведь зеленка — такая же обязательная вещь в любой квартире, как, например, пакет с пакетами.
3. Двери, открывающиеся вовнутрь
Среди иностранцев ходит легенда, будто такие двери ставили для того, чтобы КГБ удобнее было их выламывать. Это, конечно, глупости, на самом деле все проще. Двери традиционно открываются вовнутрь потому, что живем мы не в самом теплом климате. Там, где за ночь снега на пару метров на крыльцо наваливает, очень быстро понимаешь, как надо навешивать двери, если намерен выбраться из дома до наступления весны.
4. Гречка
Говорят, к этому блюду нужно привыкать с детства, иначе взрослый человек, впервые пробуя гречневую кашу, будет чувствовать горечь и химический привкус. На западе, конечно, можно найти гречку, но исключительно на раскладках стремной «биологической» пищи: в маленьких пакетиках, непрожаренную, зеленую и ни на что не годную.
5. Активированный уголь
Уголь используется в качестве абсорбента во всем мире, но на западе фармацевты не рискуют так прямо говорить непуганому населению, что нужно глотать куски полезного ископаемого. Там уголь маскируют в приятные белые таблеточки и розовые капсулки. У нас же — суровая и неприглядная правда.
6. Березовый сок
Вдумайтесь: сок, который добывается прямо из дерева. Невероятная экзотика, которая вызывает у иностранца шок, ступор и трепет. Выжидаете несколько секунд и добиваете беднягу рассказом о самогоне из табуретки.
7. Рассол
Еще одна стратегически важная жидкость, которую по каким-то неведомым причинам все еще не взяли на вооружение иностранцы. Можно подумать, у них там похмелья не бывает. Почему мы все еще не экспортируем это волшебство? Почему не строим транснациональные рассолопроводы? Загадка.
8. Подстаканники
Раньше подстаканники были распространены по всему миру, чтобы беречь дорогущие и хрупкие стаканы. Со временем стаканы перестали быть такой уж ценностью, и о подстаканниках забыли. Но только не в наших поездах. Трясет ведь! А что за путешествие в поезде без горяченького чайку?
9. Семечки
Семечки появились в наших широтах от силы 200 лет назад, но за это время стали неотъемлемой частью культуры. Методично лузгать семечки, сплевывая скорлупу прямо под ноги — это наша местная разновидность медитации.
10. Старый Новый год
Удивительный праздник-оксюморон, который нельзя просто так взять и объяснить иностранцу. Придется делать экскурс в историю, рассказывать о смене календаря, потом о смене власти, о разнице между Рождеством и Новым годом, о взаимопроникновении разных культур и об остатках праздничного оливье… Нет, лучше ограничиться тем, что наш народ просто любит праздники. Веселиться три недели подряд посреди зимы — наша традиция! Что не ясно?
