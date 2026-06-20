Как организовать хранение на маленьком балконе, чтобы все поместилось

До сих пор используете балкон, как склад ненужных вещей? А ведь это место может стать отличной релакс-зоной, где можно отдохнуть после работы, выпить утренний кофе или просто посидеть, наслаждаясь красивым видом. Но для начала там нужно навести порядок и организовать хранение. Novate.ru рассказывает, как это сделать.

Совет 1: Установите многофункциональную мебель

Совет 2: Используйте вертикальное пространство

Совет 3: Купите узкий шкаф

Совет 4: Разместите навесные полки

Совет 5: Установите настенный пегборд

Совет 6: Подберите коробки и корзины

Совет 7: Используйте тележки на колесиках

Под сиденьем есть место для храненияТак как балкон редко отличается большими габаритами, его стоит наполнять мебелью, которая способна выполнять сразу несколько функций – в том числе, хранения. Вот несколько вариантов, которые станут отличным решением для маленького пространства:• Скамья с нишей внутри. Пожалуй, это одно из самых практичных решений. Под сиденьем можно хранить инструменты, хозяйственные принадлежности, одежду и обувь, некоторые детские игрушки. Вещи, которые лежат в скамье будут надежно защищены от пыли и солнечных лучей.• Пуф. Кстати, по такому же принципу можно использовать и пуфы с откидной крышкой. Это отличная альтернатива, если места для скамьи на балконе не хватает.• Стол. Но не простой, а складной. Когда вы будете находиться на балконе, его можно будет использовать для работы или трапезы, а когда нужды в нем не будет – сложить, чтобы не занимал место. А чтобы получилась идеальная композиция, дополните стол складными стульями, которые можно повесить на стену на крючок.• Мини-диван. Если на балконе есть свободное место, заполните его маленьким диванчиком или софой. Но не простым, а с местом для хранения под сиденьем.Положите туда плед, чтобы было комфортно по вечерам, книги, которые вы любите читать на балконе, и пр.Велосипеды можно хранить по-разномуЭтот совет касается не только балкона, но и любой комнаты с маленькой площадью. Очень важно не занимать пространство на полу, так как вы ограничите место для маневров и не сможете нормально передвигаться. А вот стены идеально подходят для хранения. Например, вы можете повесить туда велосипед или лыжи. Если же у вас много мелких вещей, которым нужно найти постоянное место жительства, повесьте на стену полки.На заметку: Вместо системы хранения можете организовать на стене вертикальный сад. Это отличный способ добавить зелени и сделать обстановку на балконе более уютной, близкой к природе. Опытные хозяйки говорят, что удобнее всего выращивать растения на деревянных или металлических панелях.В шкаф поместится много вещейДа, балкон не подходит для расположения полноценного большого шкафа, но это вовсе не значит, что нужно совсем отказаться от такой разновидности мебели. Вместо габаритного изделия устанавливайте узкий высокий шкаф, который займет место у короткой стены. Пусть у него будут полки, ящики или даже место для гладильной доски. А если вам хочется хранить на балконе не только обычные вещи, но и декор, позаботьтесь о том, чтобы в шкафу были открытые полки для демонстрации красивых мелочей.Повесьте полки или установите стеллажПолки – это отличное решение для любой комнаты, вне зависимости от ее размера. Они не мешают вам ходить, не занимают место на полу, их количество не обязательно ограничивать двумя или тремя штуками – вешайте столько, сколько нужно. Если на балконе есть инструменты с петельками, специально для них установите полки с крючками – так будет удобнее.Если вам кажется, что полки не вместят все необходимые вещи, а на полу есть несколько свободных метров, тогда отдайте предпочтение высокому стеллажу. Он позволит использовать имеющееся пространство по максимуму.На пегборде можно хранить что-угодноЭто перфорированная панель из дерева или металла, на которою можно повесить различные вещи с помощью крючков. Любители закрытого хранения обычно обходят пегборды стороной, так как считают, что они провоцируют визуальный шум. Это действительно может случиться, но только если вы неправильно организуете там хранение. Старайтесь не перегружать пегборд и не вешать там предметы, которые выглядят откровенно плохо (например, ржавые инструменты).Варианты подходящих коробок и корзинЧтобы упорядочить открытое хранение, сделать его более стильным и красивым, а также избежать визуального шума, дизайнеры рекомендуют использовать коробки и корзины. Они отлично смотрятся, а также прекрасно скрывают бардак. Поставьте корзины можно не только на полку или стеллаж, но также под скамью или в угол балкона.При выборе емкостей обращайте внимание на материал. Самым практичным и долговечным считается ротанг, причем, совершенно неважно, какой он – искусственный или натуральный. Еще один вариант – обработанный бамбук. Даже при длительном воздействии солнца, влаги, ветра и прочих факторов, материалы будут сохранять привлекательный внешний вид.Поставьте на тележку книги или посудуМобильные и компактные тележки на колесиках – отличное решение для балкона. Их легко передвигать по комнате, а хранить там можно, что угодно – начиная от инструментов, и заканчивая посудой, которую вы обычно используете по время трапезы на балконе. Также тележки идеально подходят для создания мини-бара, хранения книг и пледов, и даже выращивания ароматных трав. Им не нужно много места, они прекрасно входят в узкие пространства между мебелью или, например, диваном и стенкой. Подбирайте модель нейтрального цвета, например, белого или черного, а если на балконе много деревянных элементов, пусть тележка тоже будет из дерева.