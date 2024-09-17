Чего мы не знали о еде: 9 занятных фактов

Люди воспринимают еду как нечто само собой разумеющееся. Ведь большинство из нас совсем не задумывается над тем, что и как мы едим. А ведь продукты на столе говорят о нас намного больше, чем можно предположить. Не верите? Вот вам пища для ума в виде нескольких фактов из истории еды.







Хотите выиграть войну — кормите армию! Новости СМИ2



Том Стэндэдж, корреспондент журнала «Economist» в своей последней книге «Съедобная история человечества» рассказывает о том, как еда повлияла на ход развития человечества. Например, как избыток хлебных злаков помог египтянам построить пирамиды, а поиск специй лежит в основе создания колониальных империй Европы.



Переход от кочевнического образа жизни к фермерству был, бесспорно, одним из основных шагов в истории человечества. Как только человек перешёл к оседлому образу жизни, появились города, страны, появилась цивилизация. «Но больше всего меня поразило, — говорит Том, насколько прочно зависит успех армии в войне от еды! Стоит признаться, что военная история – это новая тема для меня, и я взглянул на неё под новым углом». Во многом войны были выиграны исключительно благодаря большим запасам провианта. Серьёзно, не стоит недооценивать вкусный и сытный ужин своих солдат.



Гуакомоле



Пожалуй, сложно представить более идеальный фрукт, чем авокадо. Да, да авокадо – это фрукт, правда, со вкусом овоща. Первое упоминание о нём датируется между 7000-5000 до н.э. Согласно археологическим данным, деревья авокадо выращивались еще в 750 году до н.э! И до сих пор авокадо является очень популярным составляющим многих блюд.



Одна из любимейших закусок мексиканской кухни гуакомоле – пюрированный авокадо со специями. Только представьте, более 12 миллионов фунтов авокадо были использованы для приготовления гуакомоле во время Супер Кубка.



Большинство ассоциируют гуакомоле исключительно с мексиканской кухней. А собственно, почему Мексика? На самом деле поблагодарить за эту закуску стоит ацтеков, проживавших на территории современной Мексики в 14 – 16 веках.



Во времена Ацтекской империи индейцы готовили соус «агуака-мулли» — смесь из авокадо. Само слово авокадо происходит от слова «агуакатль», что в переводе с нуатль – языка Ацтеков, обозначает «яички». Позже под влиянием испанского слово превратилось в «агуакате», а мы, в свою очередь, знаем его как авокадо. «Агуака-мулли» соответственно превратилось в гуакомоле.



По мнению большинства, изначальный рецепт гуакомоле был следующим: пюре из авокадо, перец чили, помидоры, лук и соль. Большинство же современных рецептов включают в себя также кинзу и лайм. В любом случае, если вы задумали порадовать ваших гостей вкусным гуакомоле, просто возьмите действительно спелый авокадо.



Откуда на столе Дня благодарения батат



Не секрет, что главное блюдо праздничного стола в День благодарения – это индейка. Однако кроме традиционной идейки, есть несколько типичных для этого стола гарниров, история которых весьма и весьма интересна. Например, фаршировка дичи хлебными кусочками уходит своими корнями в кулинарные традиции Римской Империи. Клюква и тыквенные гарниры достаточно типичны для этого времени года, поэтому неудивительно их присутствие на столе. А самым излюбленным гарниром является батат или, как его ещё называют, сладкий картофель.



Батат долгое время был едой рабов: порабощённых африканцев вынужденных работать на плантациях сахарного тростника. В Вест-Индии рабам выделялся маленький участок земли, не пригодный для культивирования сахарного тростника, на котором они могли выращивать себе продукты. Некоторые из них работали в сахароварнях, где варили сахарную патоку для приготовления рома. Чтобы приготовить батат, они брали чугунное блюдо и поливали его сверху уже расплавленным сахаром, который был настолько горячий, что клубни батата мгновенно сваривались



Мясной рулет, спасавший жизни



Мясные рулеты в том или ином виде всегда были частью национальных кухонь. Немцы прятали внутрь такого рулета сваренное яйцо, римляне готовили мясной рулет с вымоченным в вине хлебом и кедровыми орехами. В средневековой Европе мясные рулеты подавали с фруктами, орехами и различными приправами. Горячий Мясной рулет, мясной рулет обёрнутый в ветчину, с соусом и без. Словом, как и с чем только не готовили это блюдо.



Изобретение мясного рулета было следствием изобретения мясорубки. До неё мясо рубили вручную, что достаточно трудоёмко и занимает много времени.



Возможность использовать дешёвое мясо с добавлением также дешёвого овса, не самых качественных панировочных сухарей, крахмалов удешевило и сам продукт, что буквально спасло Американцев во время Великой Депрессии. По тем же самым причинам это блюдо не утратило своей популярности и во время Второй мировой войны. Более того, существовала и вегетарианская версия этого блюда, во многом по причинам отсутствия мяса в трудные времена.



Мясной рулет удивительно вариативное и «пластичное» блюдо. Набор ингредиентов в современных рецептах настолько разнообразен, что в нём зачастую трудно угадать сам мясной рулет: вино, грибы, экзотические специи и виды мяса. Несмотря на такое большое разнообразие, это блюдо до сих пор любимо многими.



Как соевые бобы оказались в Америке и причём здесь Франклин



Америка страна многонациональная как впрочем, и многонациональна еда. Но кто бы мог подумать, что Бенджамин Франклин «познакомил» Америку с тофу! Убедиться в этом самостоятельно можно прогуливаясь по историческим местам Филадельфии. В одной из старейших таверн страны «City Tavern» в меню есть жареный тофу. На первый взгляд это кажется несколько странным, учитывая тот факт, что находитесь вы, напоминаем, в одной из самых старых таверен Америки. Однако висящая рядом табличка гласит: «Бенджамин Франклин открыл Америке сою, прислав соевые бобы в письме своему другу Джону Бартраму в 1770 году».



Информация оказалась чистой воды правдой. В Лондоне Франклин попробовал тофу и, впечатлившись «сыром сделанным из этих бобов», он действительно послал соевые бобы 11 января 1770 года вместе с письмом своему другу в Филадельфию.



Следует отметить, что тофу далеко не единственным продукт появившийся в Америке благодаря Франклину. Он также привез ревень и семена кудрявой капусты (грюнколь).



Консервирование продуктов и его виды



Мы говорим «закатки», а на ум сразу приходят закатанные в банке огурчики, всплывают картинки закаточной машинки, запах уксуса и необходимых приправ-листьев. Однако это не единственный метод долгого хранения продуктов.



Лакто-ферментация является одним из самых древних и практических методов консервирования пищевых продуктов. Такой способ повышает питательную ценность овощей и придаёт им совершенно новые вкусовые качества. Большинство мировых культур имеют свои собственные рецепты такого консервирования, которые передаются из поколения в поколение. Например, корейская кимчи, немецкая кислая капуста, нечто подобное есть и в традиционной кухне Сальвадора – curtido. Чтобы вы думали! Классический кошерный укроп делается также с помощью лакто-ферментации.



Уксусное консервирование известно со времен Римской империи. Этот метод годился для всего: от яиц и овощей, сырого мяса и до целых птичьих тушек. До эпохи холодильников и вакуумной упаковки, поверьте, это была чрезвычайно практично.



В 19 веке уксусное консервирование сделало большой эволюционный скачок благодаря работам повара Николя Аппера и микробиолога Луи Пастера. В честь последнего, кстати, и был назван одноименный процесс «пастеризации». Аппер разработал методы стерилизации и герметичной упаковки еды в банки.



Откуда у бублика дырка и почему пицца — Маргарита



Хлеб в разных своих формах присутствует у всех народов на земле. А ведь история хлеба полна любопытных фактов. Например, первое упоминание закваски принадлежит Египту в 1500 до н.э. Также закваску использовали шахтёры Калифорнии и первые поселенцы в Аляске.



Американские поселенцы и коренные племена использовали жемчужный пепел, чтобы сделать тесто более воздушным.



Бублики, сушки, рогалики, крендели и другие виды хлеба с дыркой посередине также есть у многих народов. Удивительно, но дыра посередине делалось исключительно ради удобства хранения. И древние египтяне, и римляне, китайцы и финны – у всех у них есть свои виды бубликов и сушек, отличающихся между собой видом теста, его толщиной, наличием и обилием специй и всевозможных добавок.



Плоский хлеб с начинкой также типичен для многих национальных кухней современного мира. Но более известна нам форма – итальянская пицца. Дело в том, что итальянцы были первыми, кто импортировал сие блюдо в США, отсюда и популярность. Как и многие сейчас кулинарные изыски и экзотические блюда, пицца изначальна была пищей бедняков: лепешка со всем, что есть в холодильнике. Существует легенда, что пицца завоевала свою популярность во времена объединения Италии, когда Король Умберто I и Королева Маргарита посетили Неаполь в 1889 году. Устав от привычной еды, они заказали различные виды пицц в известной на то время пиццерии Бранди. Королеве особенно понравилась пицца с базиликом, сыром и помидорами. В честь неё она и была названа – Маргарита.



Истина в вине, вернее в бокалах



Как выяснилось, бокалы у вас дома, могут рассказать многое, а может и лишнее.



Многочисленные симпозиумы – ритуализированные пиршества в Древней Греции — сперва были открыты только для избранных, а позже для всех подряд. Такие пиры в Древних Афинах, естественно, не обходились без вина. Каждый посетивший симпозиум выпивал равное количество вина, разбавленного водой. И так как контингент был достаточно разобщён по социальному статусу, это легко читалось в бокалах: от самых простых до бокалов и кубков из серебра с витиеватыми украшениями, вплоть до подделок под серебро.



Человечество всегда любило специи



Существуют доказательства, что ещё в древние времена человечество использовало специи для придания пищи более яркого вкуса и аромата.



Команда исследователей Университета Йорка в Соединённом Королевстве изучила древние предметы кухонной утвари и нашла следы специй на черепках глиняной посуды. Обугленные горшки были найдены на раскопках в Дании и Германии. Остатки посуды относятся к Неолитическому Периоду, примерно между 6 200 и 5 900 лет до н.э. Принято считать, что в древности люди потребляли пищу исходя из количества энергии, которую мог дать им тот или иной продукт. Однако факт обнаружения специй на глиняных горшках даёт право думать, что люди всё же заботились не только о сытности, но и о вкусовых качествах приготовленной пищи.



Проанализировав оставшиеся на обугленных черепках специи, учёные пришли к выводу, что они принадлежат чесночнице черешчатой, которая обладает достаточно ярко-выраженным ароматом. Это растение было типичным для здешних мест и, что характерно, у неё нулевая питательная ценность. А это свидетельствует лишь об его использовании в качестве специи. Среди прочего археологи обнаружили остатки морских продуктов: рыбы и моллюсков. Были найдены также остатки косули и дикой коровы.



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