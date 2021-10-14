5 вкуснейших завтраков за 5 минут

Иногда мы так торопимся с утра на работу, что времени на приготовление завтрака совсем не остается.
Мы нашли решение этой проблемы и предлагает вам легкие рецепты завтраков, на которые вы не потратите много времени.
Кофейно-шоколадный кекс в кружке
Вам понадобятся:
3 ст. л. муки
1 ч. л. растворимого кофе (порошок)
2 ст. л. какао-порошка
3 ст. л. сахара
1/4 ч. л. разрыхлителя для теста
2 ст. л. молока
1 яйцо
2 ст. л. растительного масла
1/2 ч. л. ванилина
Приготовление:
Муку, молотый кофе, какао-порошок, сахар и разрыхлитель смешиваем в миске и хорошо перемешиваем.
Добавляем молоко, яйцо, масло и ванилин. Все перемешиваем вилкой до образования однородной массы.
Выливаем полученную смесь в смазанную маслом кружку и ставим в микроволновую печь на высокий режим примерно на 90 секунд, до тех пор пока кекс не будет готов. Главное — не передержать!
Кекс можно подавать с шариком ванильного мороженого.
Тост «Блаженство»
Вам понадобятся:
2 кусочка белого хлеба
1 ст. л. шоколадной пасты
1 банан
Приготовление:
Кусок хлеба смазываем шоколадной пастой и укладываем на него порезанный кружочками банан.
Накрываем вторым куском хлеба и обжариваем на сливочном масле с двух сторон.
Творожно-ягодный мусс
Вам понадобятся:
1 пачка творога
100 г земляники (или других ягод)
1 банан
1 ст. л. меда
Приготовление:
Соединяем творог, землянику, банан и мед и взбиваем в блендере до воздушности.
По желанию вы можете добавить в мусс мюсли или овсяные хлопья.
Минутный чизкейк
Вам понадобятся:
50 г мягкого сливочного сыра
2 ст. л. сметаны
1 яйцо
1/2 ч. л. лимонного сока
1/4 ч. л. ванильного экстракта
2 ст. л. сахара
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты и выливаем тесто в смазанную маслом посуду для микроволновки.
Чизкейк выпекаем на максимальной мощности 90 секунд, помешивая тесто каждые 30 секунд.
Даем чизкейку остыть и добавляем свежие ягоды, взбитые сливки и измельченные орехи (по желанию).
Сладкие гренки
Вам понадобятся:
100 г молока
3 ч. л. сахара
1/2 пачки ванильного сахара
растительное масло по вкусу
8 ломтиков батона
3 яйца
Приготовление:
Яйцо взбиваем с ванильным и обычным сахаром. Добавляем молоко и хорошо перемешиваем (можно воспользоваться блендером).
В яично-молочную смесь на 2 минуты опускаем ломтики батона.
Масло разогреваем на сковороде и выкладываем ломтики батона. Обжариваем с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваем и обжариваем с другой стороны.
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