Покажите нам человека, который искренне любит убирать (при том, за бесплатно), и мы вручим ему медаль. Из мыла. Шутка. А если серьёзно, любите-не любите, а убирать в квартире нужно. А чтобы иметь чёткий план, чему же уделить внимание в первую очередь, узнайте, какие 10 вещей в доме профессиональные клинеры советуют чистить строго каждую неделю.

Настроились на еженедельную уборку? Не беритесь за всё и сразу. Процесс пойдёт куда проще, быстрее и эффективнее, если вы будете чётко знать, с чего начать наводить чистоту. А профессионалы советуют еженедельно поддавать тщательной очистке…

1.Скопившуюся за неделю одежду

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Стирка раз в неделю – золотая середина между нормальной гигиеной и излишней «повёрнутости» на чистоте. По крайней мере, по версии специалистов

2.Мебель в ванной комнате

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Об этом вы вряд ли думаете, но, оказывается, если ваша ванная соединена с туалетом, очищать поверхности строго рекомендуется хотя бы раз в неделю. Предупреждаем, что аргумент малоприятен: когда вы сливаете воду в унитазе, мельчайшие её капли выделяются в воздух и оседают на всех доступных поверхностях.

3.Ковры и напольное покрытие

Со всем же логичным содержимым.

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Клинеры напоминают: пылесос – лучший домашний питомец. И использовать его нужно каждую неделю, ведь иначе вы будете буквально втаптывать грязь и пыль с поверхности ковра всё глубже и глубже к основанию ворса. Что довольно быстро приведёт его в не самое привлекательное состояние.

4.Пыль с поверхности мебели

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Хотите дышать глубже и легче? Вытирайте пыль каждую неделю!

5.Постельное бельё

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Ведь оно накапливает частицы вашей кожи, пот и кожный жир. Звучит не сильно привлекательно, правда? А ещё такая малозаметная причина может запросто провоцировать закупорку пор и появление прыщей на теле.

6.Кухонную поверхность

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Даже, если кухня выглядит чисто, малозаметные частицы жира и пищи оседают на её поверхности и имеют свойство накапливаться. Не хотите потом с усилием драить столешницу перед приходом гостей – устраивайте кухне быструю чистку каждую неделю.

7.Раковину и ванную

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Будем кратки: плесень. Плесень любит влажные поверхности, так что с её инвазией нужно бороться на постоянной основе.

8.Унитаз

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Занятие не из самых приятных. Но чтобы значительно упростить его, налейте в стакан отбеливатель, вооружитесь ёршиком и быстро пройдитесь по внутренней поверхности и под ободком фарфорового друга. Ещё проще? Сделайте «бомбы» для очистки унитаза без рук.

9.Полы на кухне

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Потому что крошки на полу имеют свойство накапливаться, застревая между плитками кафеля. И оооочень привлекать тараканов.

10.Зеркала

10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю

Потому что всем нам хочется видеть себя в лучшем свете, правда?