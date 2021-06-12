Покажите нам человека, который искренне любит убирать (при том, за бесплатно), и мы вручим ему медаль. Из мыла. Шутка. А если серьёзно, любите-не любите, а убирать в квартире нужно. А чтобы иметь чёткий план, чему же уделить внимание в первую очередь, узнайте, какие 10 вещей в доме профессиональные клинеры советуют чистить строго каждую неделю.
Настроились на еженедельную уборку? Не беритесь за всё и сразу. Процесс пойдёт куда проще, быстрее и эффективнее, если вы будете чётко знать, с чего начать наводить чистоту. А профессионалы советуют еженедельно поддавать тщательной очистке…
1.Скопившуюся за неделю одежду
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Стирка раз в неделю – золотая середина между нормальной гигиеной и излишней «повёрнутости» на чистоте. По крайней мере, по версии специалистов
2.Мебель в ванной комнате
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Об этом вы вряд ли думаете, но, оказывается, если ваша ванная соединена с туалетом, очищать поверхности строго рекомендуется хотя бы раз в неделю. Предупреждаем, что аргумент малоприятен: когда вы сливаете воду в унитазе, мельчайшие её капли выделяются в воздух и оседают на всех доступных поверхностях.Со всем же логичным содержимым.
3.Ковры и напольное покрытие
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Клинеры напоминают: пылесос – лучший домашний питомец. И использовать его нужно каждую неделю, ведь иначе вы будете буквально втаптывать грязь и пыль с поверхности ковра всё глубже и глубже к основанию ворса. Что довольно быстро приведёт его в не самое привлекательное состояние.
4.Пыль с поверхности мебели
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Хотите дышать глубже и легче? Вытирайте пыль каждую неделю!
5.Постельное бельё
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Ведь оно накапливает частицы вашей кожи, пот и кожный жир. Звучит не сильно привлекательно, правда? А ещё такая малозаметная причина может запросто провоцировать закупорку пор и появление прыщей на теле.
6.Кухонную поверхность
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Даже, если кухня выглядит чисто, малозаметные частицы жира и пищи оседают на её поверхности и имеют свойство накапливаться. Не хотите потом с усилием драить столешницу перед приходом гостей – устраивайте кухне быструю чистку каждую неделю.
7.Раковину и ванную
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Будем кратки: плесень. Плесень любит влажные поверхности, так что с её инвазией нужно бороться на постоянной основе.
8.Унитаз
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Занятие не из самых приятных. Но чтобы значительно упростить его, налейте в стакан отбеливатель, вооружитесь ёршиком и быстро пройдитесь по внутренней поверхности и под ободком фарфорового друга. Ещё проще? Сделайте «бомбы» для очистки унитаза без рук.
9.Полы на кухне
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Потому что крошки на полу имеют свойство накапливаться, застревая между плитками кафеля. И оооочень привлекать тараканов.
10.Зеркала
10 вещей в доме, которые необходимо чистить каждую неделю
Потому что всем нам хочется видеть себя в лучшем свете, правда?
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