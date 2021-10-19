Что такое акриловые обои и их главное отличие от других видов

Выбор идеального декоративного покрытия для стен мучителен. Хочется, чтобы материал отделки сочетал в себе высокие показатели износоустойчивости и долговечности, легко наносился на стены и что немаловажно был доступным по цене.

Акриловые обои сумели соединить в себе все необходимые качества. Что это за материал и в чем его отличие от других видов обоев расскажем более подробно.

Что представляют собой акриловые обои

Двухслойные полотна, основа которых покрыта декоративным, акриловым, точечным рельефным слоем называются акриловыми обоями. В отличие от тяжелого винила, вспененный акрил дает возможность обоям пропускать воздух.

Различают два вида акриловых обоев: на бумажной и флизелиновой основе. Бумажный вариант, как наиболее экологичный, лучше всего для детских комнат и спален. Но наклеивать такие обои необходимо очень быстро, так как при длительном контакте с клеем, бумажная основа может расползтись.

Акриловые обои на флизелиновой основе не боятся влаги. Это очень прочный материал. Для примера: если на стене пойдет трещина, то обои на флизелине останутся невредимыми.

Основные отличия акриловых обоев от других видов

Основное отличие акриловых обоев — стоимость. Этот материал в несколько раз ниже по цене, чем виниловые обои.

Также стоит отметить небольшую толщину верхнего слоя полотна (всего 2мм). Этот, казалось бы, незначительный факт делает акриловые обои максимально пластичными и удобными в поклейке.

Акриловые обои менее устойчивы к влаге, чем виниловые полотна. Этот нюанс может остаться незамеченным, если обои используют в интерьере жилых комнат, где не требуется частая влажная уборка стен.

Преимущества акриловых обоев

Выбор в пользу акриловых обоев необходимо сделать только потому, что:

Материал отличается высоким показателем износоустойчивости (идеальный вариант для дома с детьми и домашними животными). Воздухопроницаемость материала помогает поддерживать в помещении естественный, комфортный микроклимат (постоянная вентиляция препятствует образованию плесени и грибка на обоях). Доступная стоимость и огромный ассортимент расцветок и принтов. Каждый, независимо от размеров бюджета на ремонт, сможет подобрать идеальный вариант акриловых обоев, наиболее подходящих для конкретного интерьера.

Акриловые обои прекрасная альтернатива дорогих отделочных материалов. При условии грамотного выбора и поклейки акриловые обои идеально вписываются в любой интерьер, радуя глаз хозяев дома не один десяток лет.