История одного замка: где снимали знаменитый сериал «Аббатство Даунтон»

Этот величественный особняк, обладающий королевским прошлым и элементами якобинской архитектуры, получил вторую жизнь в качестве декорации для культового сериала «Аббатство Даунтон». Именно его коридоры и залы стали домом для персонажа Мэгги Смит, вдовствующей графини Грэнтэм. Какая же история у этого величественного особняка, в котором мечтали оказаться все фанаты сериала?
Резиденция принца Эдуарда
Резиденция принцев и королей
Исторические записи первоначально упоминают Байфлит в период 1306-1307 годов как местоположение, выбранное для возведения резиденции для принца Эдуарда из Кернарвона, в границах Суррейского графства. Спустя время, это же место претерпело значительные изменения, адаптируясь под потребности короля Эдуарда II.
Эдуард III, в свою очередь, открыл его для своих избранных соратников, причём данная традиция продолжалась и среди его наследников. Хотя точные чертежи средневекового имения не сохранились до наших дней, известно, что оно включало в себя все характерные атрибуты того времени, вроде главного зала, спален, молитвенного помещения, места для одежды и стойла для лошадей.
С приходом 1404 года, основная часть построек, по большей части выполненных из дерева, была демонтирована и транспортирована. Когда Генрих VIII включил его территорию в состав земель, прилегающих к Хэмптон-Корту, земли поместья находились под управлением королевской фамилии. Особенно выделялся на фоне прочих достопримечательностей обширный парк площадью в 380 акров, который славился своими охотничьими угодьями. Кроме того, здесь располагался великолепный кирпичный особняк, предназначенный для сэра Энтони Брауна, одного из королевских конюшенных.
Анна Датская не успевает закончить строительство
Королевские изменения в поместье
В 17-м веке, Анна Датская, жена Якова I, получила в дар земельный участок, на котором решила возведение великолепного здания для охоты. Её страсть к лошадям была настолько велика, что она не колебалась потратить сумму в 250 фунтов на нового скакуна, что было на тот момент огромной тратой. К сожалению, она не смогла увидеть завершение строительства, так как скончалась раньше. Сегодня от здания сохранились лишь фрагменты: основания ворот и часть фасадной стены.
Джон Обри когда-то делал зарисовки этого поместья, отметив его значительность и величие на тот момент. Сохранившиеся части ворот и элементы интерьера современного здания являются свидетельствами богатой истории этой королевской резиденции эпохи правления Якова I.
Возвращение во власть короны
Поместье смерило множество владельцев
В эпоху правления Содружества, за недвижимость была уплачена сумма в 3 079 6 фунтов стерлингов, однако, с восстановлением монархии, она вновь перешла под власть короны. Этот знаменитый особняк, сохранивший свою роскошь, был вручен в качестве подарка герцогу Альбемарлю. Следуя за кончиной герцога, владение перешло к Екатерине Браганцской, став частью её владений.
Екатерина Браганцская никогда не обитала в этом поместье. Со временем, его архитектура была изменена, размер уменьшен, а прилегающие территории были вверены лорду Холлесу, который управлял ими от имени Екатерины Браганцской. А уже позднее и от имени короля Карла II. За свою историю, поместье видело множество переходов и преобразований, становясь свидетелем изменений владельцев.
В 1804 году, после множества смен владельцев, поместье перешло во владение герцога Йоркского благодаря законодательному акту парламента. Однако, после его смерти в 1826, королевская династия решила отказаться от этой недвижимости.
Джулия и тайная комната
Тайные комнаты и ступени ведущие в тупик
Джулия Хаттон, которая была одной из последних владелиц до продажи герцогу, безоговорочно вкладывает в неё 1 миллион фунтов стерлингов, пораженная красотой усадьбы. Во время проведения ремонтных работ в здании, была обнаружена маленькая скрытая комната. Это помещение, скрытое между чердаком и потолком последнего этажа, имело размер всего семь футов. В него нельзя было попасть через дверь, так как вход был замурован, а окно заложено кирпичом, однако стены были полностью покрыты обоями.
О том, кому принадлежали таинственные пространства данного поместья, могут только гадать: быть может, это было укрытие для монахов, когда-то обитавших в соседнем аббатстве, место уединения для солдат, или же скрытый уголок для встреч влюбленных. Загадка эта, однако, останется неразгаданной на веки. Вдобавок, история поместья хранит еще одну тайну: в подземелье найдены ступени, ведущие к глухой стене, их предназначение также окутано молчанием времен.
Поместье переходит в частные владения
Поместье закрыто для посетителей и находится в частной собственности
Сегодня владельцем поместья Байфлит является Ноэл Хайден, занимающий пост генерального директора в компании Gamesys, специализирующейся на разработке программного обеспечения для азартных игр.
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