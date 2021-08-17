Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Думаю, что я совершенно готова к поездке в Северную Корею. Я так в этом уверена потому, что сегодня весь день угрохала на поиск информации о местных ресторанах, в которых хотелось бы побывать – выбор не так уж велик.







Магазин-ресторан в Пхеньяне



Может быть, это несущественные подробности, но в стране, где бо̀льшая часть населения не может позволить себе покупать дорогие продукты, не говоря уже о том, чтобы поесть в ресторане, мне почему-то ужасно любопытно узнать именно о том, какие в Северной Корее рестораны и что там подают.



Итак, вот мой список десяти топовых ресторанов страны-отшельницы, посетив которые я смогу утолить сжигающее меня любопытство. Список тщательно составлен и продуман, и основное внимание в нем уделяется не столько еде, сколько интерьеру, который нигде больше не увидишь, ну и своеобразию самого заведения.



1. Вращающийся ресторан

2. Дипломатический клуб

3. Рестораны отеля «Корьё»

4. Корабль-Ресторан «Черепаха»

5. Ресторан «Дом Куксу» в Кэсоне

6. Пиццерия

7. Ресторан «Окрюгван» в Пхеньяне

8. Страусиная ферма

9. Телебашня с рестораном

10. Ресторан гамбургеров