Семь чудесных фактов об Израиле

NaVoTe.ru рассказывает о семи главных чудесах Израиля.
Стена плача
Исследователи полагают, что такое название придумали арабы, увидев, как евреи оплакивают здесь судьбу своего народа. Место было святым для иудеев — тут стоял храм, посвященный единому Богу. Первый, построенный Соломоном, разрушил вавилонский правитель Навуходоносор. Храм восстановили, но его разгромили римляне. Все, что осталось, — западная стена длиной 488 метров.
Стеной Плача называют открытый 57-метровый участок. Иудеи приходили молиться к стене. Те, кто не мог приехать, передавали письма с просьбами и молитвами. Так зародился обычай вкладывать записки в стену. Сейчас послания здесь оставляют все, независимо от вероисповедания. Два раза в год все записки вынимают из стены и закапывают неподалеку — на Масличной горе.
Пещера Сорек
Самая большая сталактитовая и сталагмитовая пещера Израиля была обнаружена случайно в мае 1968 года — при добыче щебня на горе Хаар-Тув на высоте 385 метров. После очередного взрыва пород в карьере открылось небольшое отверстие, на месте которого впоследствии сделали вход в пещеру. На площади 4800 м² расположены различные виды сталактитов (известковые наросты на потолке пещеры) и сталагмитов (на дне), возраст которых, по оценкам ученых, составляет до 5 миллионов лет. С 1975 года сюда разрешили экскурсии. Образования сталактитов и сталагмитов продолжаются до сих пор, и посетителей просят ничего руками не трогать.
Иудейская пустыня
Площадь самой маленькой пустыни в Израиле всего 22 км² (чуть больше площади Москвы в пределах Садового кольца), оставшаяся часть — в Иордании и Палестине. Название ее связано с потомками Иуды — одного из 12 сыновей Иакова, от которых, согласно Священному Писанию, произошел израильский народ. Место служило убежищем для отшельников и повстанцев — будущий еврейский царь Давид скрывался здесь от царя Саула. Здесь же, в пещере, жил до 30 лет Иоанн Предтеча, крестивший впоследствии Иисуса Христа. Сейчас в пустыне живут бедуины и еврейские поселенцы.
Порт Яффа
Главный порт древнего Израиля и один из старейших непрерывно обитаемых городов мира. По легенде, он назван именем Яфета — сына библейского праотца Ноя. Считается, что именно здесь Ной строил ковчег. Это место известно и по древнегреческим мифам — в Иоппии (Яффе) Персей победил морское чудовище и освободил Андромеду, прикованную к скале на берегу. А первое письменное упоминание Яффы встречается еще в египетских хрониках XV века до н. э. — он фигурирует в списке городов, захваченных фараоном Тутмосом III. Сегодня древнее поселение объединено с Тель-Авивом в единый мегаполис Тель-Авив — Яффа, а порт — главная местная достопримечательность.
Храм Гроба Господня
Храм, построенный на месте, где, согласно христианскому преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус. Сейчас храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Однако во избежание конфликтов между верующими ключи от него с конца XII века хранятся в арабско-мусульманской семье, а право отпирать и запирать двери принадлежит другой мусульманской династии (ключи все это время передаются в семьях от отца к сыну).
В храме, напротив входа в пещеру Гроба Господня, примерно с IV века обозначили Пуп земли — символический христианский центр мира, место спасения человеческого рода. Чтобы показать его точное местоположение, здесь и сейчас ставят невысокую мраморную чашу с шаром внутри, на котором начертан крест. Чаша довольно легкая, и ее приковывают цепью, чтобы туристы и паломники не смещали или не уносили Пуп земли.
Бахайские сады
Центр одной из самых молодых религий бахаи расположен в Хайфе и известен террасными садами, раскинувшимися на горе Кармель. Протяженность террас — около километра, и ведут они к вершине горы, где захоронены мощи Баба — иранского пророка, предсказавшего приход основоположника бахаизма Бахауллы.
Вера бахаи зародилась в середине XIX века в Персии. Бахаулла заявил, что он посланник единого Бога, а Авраам, Моисей, Зороастр, Кришна, Будда, Христос, Мухаммед и Баба — его предшественники. В 1868 году Бахаулла был сослан в Хайфу. Сюда потянулись паломники из Персии и Египта. Вскоре город стал центром религии. На возведение садов потратили 250 миллионов долларов. Деньги пожертвовали последователи бахаизма.
Мёртвое море
Бессточное соленое озеро между Израилем, Палестиной и Иорданией — самый низкий участок земной поверхности. Уровень воды здесь на 427 метров ниже уровня Мирового океана. Мертвое море — один из самых соленых водоемов. В литре воды растворено около 340 граммов солей, что в 10 раз больше, чем в океане. Плавать в Мертвом море тяжело, но туристы и приезжают сюда не для купания, а для лечения кожных заболеваний. В здешней воде и глине содержится 50 миллиардов тонн минералов, относящихся к 21 виду, 12 из них не встречаются больше ни в одном природном водоеме.
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