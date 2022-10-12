Зачем лошади подковы, если в природе она и без них прекрасно обходится

Споры о том, где, кем и когда была одомашнена лошадь, в академической среде идут по сей день. Прежде всего ученые полагают, что одомашнили лошадь где-то на территории современного Казахстана между 3 700 и 3 000 годами до нашей эры. По другим данным, лошадь могли впервые одомашнить в низовье Дона и Волги. Как бы то не было, с тех самых пор и по сей день люди продолжают использовать этих замечательных непарнокопытных существ. Одним же из наиболее узнаваемых атрибутов домашней лошади за тысячелетия истории стала подкова.
Подковывают лошадь не просто так. |Фото: tainy.net.
Подковывать лошадей люди научились не сразу. Это к вопросу о том, как кони жили без подков, в том числе в дикой природе. Если одомашнили лошадь в 4-3 тысячелетии до нашей эры, то подковывать ее научились только между IV-III веками до нашей эры. Причем первыми додумались до металлических подков далекие предки французов галлы. С необходимостью защищать ноги лошади люди столкнулись и раньше, однако до открытия подковы в Средиземноморье для защиты копыт использовалось что-то вроде кожаных или металлических сандалий. Массово подковывать лошадей в Европе стали только в X веке, уже в Средние века.
Чтобы копыта не изнашивались. |Фото: funart.pro.
Именно так: подкова является важным элементом защиты лошадиного копыта и ноги в целом. Дело в том, что в дикой природе лошади не сталкивались с необходимостью постоянного передвижения по твердому грунту. И уж тем более в природе лошадь не сталкивалась с дополнительными нагрузками: необходимостью возить у себя на спине наглого примата или волочить за собой какую-то странную штуку на колесиках. Между тем, даже грунтовая дорога, созданная человеком, стремительно изнашивает роговую часть копыта лошадки. При повреждении копыта она сначала испытывает дискомфорт, а затем и прямо болевые ощущения. В итоге животное может начать отказываться ходить.
Подковывают не только лошадей. |Фото: yaplakal.com.
В перспективе травмированное копыто может стать причиной болезни и смерти животного. Собственно, подкова позволяет защитить полезное существ от подобной участи. Поэтому копыта лошадей нужно регулярно подвергать «маникюру»: чистить, обрезать и подковывать. Садится подкова на специальные гвозди. Переживать за лошадь не нужно, так как при подковывание боли животное не чувствует. Копыто – это фактически большой ноготь без нервов. Само собой, браться за подковывание коня, не имея нужных знаний, однозначно не стоит.
Теперь еще и всяких обезьян возить приходится. ¦Фото: m.fishki.net.
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