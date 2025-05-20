10 самых странных моделей Mercedes, когда-либо сошедших с конвейера

Знаменитый немецкий производитель люксовых машин традиционно выпускает классические, проверенные временем модели. Зачем экспериментировать, если весь мир знает Mercedes-Benz как престижную и надежную марку? Но даже такой консервативный бренд иногда идет на эксперименты и производит странные, непохожие на себя автомобили.
1. Mercedes-Benz 220D La Pickup, 1972
Mercedes-Benz 220D был построен в Аргентине/ Фото: topgear.com
В начале 1970-х годов Mercedes на базе своего среднеразмерного седана W115 выпустил небольшую партию пикапов. Они были с одинарной или двойной кабиной и отличались огромной грузоподъемностью.
Дизельный 220D был построен в Аргентине, где получил прозвище La Pickup. Он был предназначен для экспорта в Германию, где трудился в железнодорожной компании, перевозя оборудование. Хотя это был не специально построенный с нуля пикап, а переделанный седан, выглядел он фантастически, при этом был очень практичным.
2. Mercedes-Benz С111, 1969-1979
Mercedes-Benz С111, автомобили из стекловолокна/ Фото: youtube.com
На прототипах, выпускаемых десять лет, компания Mercedes-Benz отрабатывала новые концепции и технологии. Что лучше – двигатель Ванкеля, дизельный или турбонаддув? Из каких материалов делать кузов, и чем отделывать салон? Давайте применим вертикально распахивающиеся двери «Крыло чайки»!
В центре этих экспериментов и находился концептуальный прототип Mercedes-Benz С111. В последней версии установили V8 с турбонаддувом, выдававший 500 л.
Mercedes-Benz С111, аэродинамический кокпит/ Фото: wikimedia.org
Первые две модификации – это желтые автомобили из стекловолокна, третья и четвертая – приплюснутые к земле аэродинамические кокпиты, бьющие все рекорды по скорости.
3. Mercedes-Benz 190E Stadtwagen W201, 1981
Mercedes-Benz 190E спроектировало кузовное ателье Schulz-Automobile/ Фото: motor.ru
Нацелившись на рынок компактных автомобилей в 1980-х годах, Mercedes-Benz выпускает 190E Stadtwagen W201 – урезанный вариант седана 190E. У него отсекли заднюю часть, отчего классический Мерседес стал выглядеть довольно необычно.
Эксперимента ради Mercedes-Benz пошел на этот риск, поручив «преображение» модели кузовному ателье Schulz-Automobile, которое нещадно порезало заднеприводной пятиместный седан, правда, великодушно обойдясь малой партией.
4. Mercedes-Benz NAFA, 1982
Мощность мотора Mercedes-Benz NAFA составляла 40 л. с./ Фото: wikipedia.org
При взгляде на это крошечное средство передвижения сам собой напрашивается вопрос – как, и это тоже Мерседес? Да, автомобильчик 1982 года разработан компанией с гуманной целью предоставить обитателям тесных мегаполисов транспорт, который может проехать где угодно и припарковаться в любой тесноте.
У двухместной машинки действительно малые размеры – длина 2,5 метра и ширина 1,5 метра, такая же высота. Но NAFA выдавал 40 л. с. и вполне подходил для городских передвижений. Серийно не выпускался, поскольку в этой модели из-за ее размеров было невозможно соблюдать требования к безопасности транспортного средства, в связи с чем Mercedes-Benz от ее производства отказался.
5. Mercedes-Benz F100, 1991
Mercedes-Benz F100, продвинутый фургон/ Фото: vercity.ru
Когда в 1990-х годах фокус внимания автолюбителей и экспертов сосредоточился на перспективных минивэнах, Mercedes-Benz не мог остаться в стороне. Компания приступила к разработке собственного фургона, и F100 был представлен на Североамериканском автосалоне.
Машину постарались напичкать самыми передовыми технологиями своего времени. Mercedes-Benz хотел продемонстрировать новый дизайн, инновации и люксовый комфорт.
У F100 было много чего такого, что только через несколько лет будет внедряться в автомобили – круиз-контроль и система определения «слепых» зон, удержание полосы, датчики давления и еще много полезного. В довершение фургон имел солнечную батарею на крыше, а водитель размещался по центру салона.
6. Mercedes-Benz T80, 1939
Mercedes-Benz T80 был спроектирован Фердинандом Порше в 1939 году/ Фото: wikimedia.org
Невиданной доселе формы спорткар T80 – это автомобиль не из будущего, а из далекого прошлого. В 1939 году единственный прототип был спроектирован знаменитым Фердинандом Порше, а главной целью его создания были рекорды в мировых гонках. Проект благословил сам Адольф Гитлер – фюрер был ярым поклонником автогонок.
Космический Т80 имел три оси с шестью колесами. Он должен был превзойти всех, развивая скорость до 750 км/час – ведь внутри идеально обтекаемого кузова помещался авиационный 44,5-литровый двигатель, выдававший 3 тыс. л.с. Правда, Вторая мировая война помешала проверить, действительно ли Т80 может поставить рекорд. Редкое творение Порше покоится в настоящее время в музее в Штутгарте.
7. Mercedes-Benz F300 Life-Jet, 1997
Mercedes-Benz F300 Life-Jet, симбиоз машины и мотоцикла/ Фото: motor1.com
Когда Mercedes-Benz представил в 1997 году во Франкфурте свой концепт-кар F300 Life-Jet, публика пришла в недоумение. Взорам почитателей солидной марки предстало нечто несуразное – симбиоз автомобиля и мотоцикла на трех колесах.
Создатели концепта преследовали благие цели – объединить управляемость и легкость мототранспорта с надежностью и комфортом автомобильного. Несмотря на эту заманчивую перспективу, серийно F300 Life-Jet не выпускался.
Двухместный F300 весом 800 кг вполне мог потягаться с автомобилем А-класса по части производительности. Он развивал скорость 210 км/час, 1.6-л двигатель обладал мощностью 102 л.с. Руль и приборы управления напоминали реактивный самолет, а новая система наклона с датчиками обеспечивала послушное управление с любым креном.
8. Mercedes-Benz Bionic, 2005
Mercedes-Benz Bionic с улучшенной аэродинамикой/ Фото: wikimedia.org
В число необычных проектов Mercedes-Benz входит концепт на основе бионики. Целью было улучшить аэродинамику автомобиля, а также уменьшить вредные выбросы. Проблемой защиты среды были озабочены многие производители, но Mercedes-Benz зашел дальше – автомобиль Bionic создан на основе биологического существа – тропической рыбки Ostracion cubicus.
Скопировав форму рыбки, строение ее скелета и даже окраску, конструкторы добились неплохого результата – при достаточно большом размере машины коэффициент сопротивления был всего 0,19. Однако особенности строения рыбки, которые позволяют ей в воде быть очень маневренной, для автомобиля не подходили – концепт Bionic тоже легко «маневрировал» на дороге, вызывая у водителя головокружение.
9. Mercedes-Benz Renntransporter, 1954
Mercedes-Benz Renntransporter мог двигаться со скоростью 200 км в час/ Фото: drive2.ru
Специальный транспортер для доставки гоночных машин на трассу и обратно был построен в единственном экземпляре в 1954 году. Уникальным его делало то, что этот автотрейлер мог перевозить спортивные автомобили тоже почти на гоночной скорости – 200 км/час.
Для своего Renntransporter («Голубое чудо») Мерседес использовал элементы от других своих моделей. Сейчас уникальный экземпляр можно увидеть в музее Mercedes-Benz, но это не оригинал, а воссозданный по фотографиям в 1990-х годах автотрейлер. Оригинал был уничтожен в 1967 году.
10. Mercedes-Maybach G650 Landaulet, 2018
Mercedes-Maybach G650 Landaulet был создан для экзотических путешествий/ Фото: kolesa.ru
Мерседес может быть брутальным покорителем джунглей и саванны. G650 Landaulet специально создавался для экзотических прогулок – задняя часть крыши джипа матерчатая, складывающаяся одним нажатием кнопки. И можно любоваться проносящимися мимо картинами природы, восседая на роскошных сиденьях и попивая прохладительные напитки из серебряных бокалов (входят в комплект G650).
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