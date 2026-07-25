Ковбои и револьверы: зачем дули в ствол и почему перестали



Традиция./ Фото: mavink.com Традиция./ Фото: mavink.com

Самый яркий жест в фильмах про ковбоев – это сделать выстрел и с огромной помпой дунуть в ствол, прежде чем сунуть револьвер обратно в кобуру. Со стороны это действие кажется бессмысленным и показушным, но на самом деле за ним стоит длинная история и серьёзная практическая польза. Самый яркий жест в фильмах про ковбоев – это сделать выстрел и с огромной помпой дунуть в ствол, прежде чем сунуть револьвер обратно в кобуру. Со стороны это действие кажется бессмысленным и показушным, но на самом деле за ним стоит длинная история и серьёзная практическая польза.

1. Перезарядка и безопасность



Капсюльные револьверы./ Фото: gunsmagazine.com Капсюльные револьверы./ Фото: gunsmagazine.com

Начало этой привычки положили ещё в 1836 году, когда появился капсюльный револьвер Colt Paterson. В то время оружие сильно отличалось от современного и заряжалось не привычными сейчас унитарными патронами с пулей и металлической гильзой, а порохом. Каждая камора револьвера заряжалась вручную: сначала засыпался порох, потом загонялась свинцовая пуля, а с обратной стороны вставлялся капсюль. Процесс этот был долгим и довольно опасным.



Перезаряжать было опасно./ Фото: civilwartalk.com Перезаряжать было опасно./ Фото: civilwartalk.com

При этом главной проблемой был чёрный дымный порох, который во время выстрела сгорал не полностью и оставлял после себя тлеющие искры. Если в этот момент стрелок начинал засыпать в камору очередную порцию пороха, тот мгновенно загорался, и огонь вполне мог перекинуться на пороховницу в руках. Именно поэтому ковбой был вынужден дуть в ствол: это был самый простой способ потушить оставшиеся искры и сохранить свои пальцы (а то и жизнь) в целости и сохранности.

2. Элементарная чистка



Револьвер Colt Single Action Army./ Фото: msn.com Револьвер Colt Single Action Army./ Фото: msn.com

В 1850-х годах начали серийно выпускать знакомые сейчас унитарные патроны, а в 1873 появился легендарный револьвер Colt Single Action Army.



Каждый выстрел облако дыма./ Фото: edacept.ru Каждый выстрел облако дыма./ Фото: edacept.ru

Во время выстрела дымный порох сгорал с образованием огромного облака едкой густой копоти, и появившийся нагар очень быстро забивал зазоры между движущимися деталями револьвера. Пары десятков выстрелов вполне хватало, чтобы намертво заклинить механику и привести оружие в негодность. Если же стрелок резко дул в ствол, он мог выдуть только что образовавшиеся хлопья, пока те не слежались в плотную массу. Этого вполне хватало до тех пор, пока револьвер не удавалось как следует почистить.

3. Почти чистое оружие



Бездымный порох не забивал оружие./ Фото: mavink.com Бездымный порох не забивал оружие./ Фото: mavink.com

К концу 1890-х годов в оружейном деле случился очередной прорыв – изобрели бездымный порох. Благодаря своему составу бездымный порох сгорал полностью, не оставляя в стволе и в механике почти ничего. Не было ни тлеющих частиц, ни слоёв жирной сажи, которая могла нарушить работу механизма. Дуть в ствол было попросту бессмысленно, и после смены патронов делать это перестали.



С новыми пулями дуть в ствол не требовалось./ Фото: turnbullrestoration.com С новыми пулями дуть в ствол не требовалось./ Фото: turnbullrestoration.com

Правда, режиссёры и сценаристы забыть эту привычку не дали. Они широко использовали этот жест во время съёмок фильмов про Дикий Запад и своими усилиями превратили его в символ настоящего Крутого стрелка. Именно так, с большой буквы. И если в реальной жизни этот жест был обычной техникой безопасности, то на экране его использовали для создания красивого кадра и пафоса.