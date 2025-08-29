4 типа боевых топоров, оставивших грозный след в истории оружия

Сегодня топор используется в основном как хозяйственный гаджет. А ведь так было не всегда - в далёком прошлом он был одним из лучших и универсальных типов оружия, которым умело владели и всадники, и пешие солдаты. В результате летопись человечества сохранилась далеко не один клинок на топорище, которые сыграли каждый свою роль в тех или иных победах и поражениях.
1. Томагавк
Индеец с томагавком. /Фото: shopity.com
Томагавк являлся небольшим боевым топориком, которым пользовались североамериканские индейцы. А ведь первоначально этим термином назывались разного рода дубинки или палки, находящиеся в арсенале аборигенов. Что касается непосредственно топора, то вариантов его существовало множество - различными были длина топорища, расположение обуха и наличие дополнительных деталей: например, «оодочный» тип томагавка на обухе имел чашечку для курительных смесей. К слову, в качестве исключительно метательного оружия индейцы томагавк кидали редко, а в основном использовали его как оружие для ближнего боя.
2. Франциска
Боевой топор франков. /Фото: forum.guns.ru.
Франциска - как подсказывает само название оружия, представляло собой боевой топор франков и близлежащих к ним германских племен. Пик его распространения пришёлся на эпоху меровингских франков в V-VI столетий. Франциски имели две модификации: одна использовалась для ближнего боя, а другую метали. Различалась и их конструкция: первый имел более длинное топорище, чтобы его можно было брать как одной, так и двумя руками; второй же вариант имел топорище короче.
3. Лохаберакст
Современная реплика шотландского боевого топора. /Фото: wikipedia.org
В отличие от франциски, лохаберакст был именован не в честь народа, а по названию местности Лохабер, что на территории современной Шотландии. По виду его длинный силуэт немного напоминает бердыш: по информации редакции novate.ru, древко его достигало полутора метров, а венчало его довольно длинное, вплоть до полуметра, лезвие, в некотором роде подобное на алебарду. Была у него и одна характерная черта, которая встречалась довольно часто: оружейники делали край лезвия лохаберакста волнистым, чтобы тот эффективнее пробивал вражеский доспех.
4. Алебарда
Один из самых известных топоров. /Фото: stormtower.ru
Трудно найти более знаменитый боевой топор прошлого, чем алебарда. Причём его долгая история и распространённость позволила современным оружейникам позиционировать его не столько как классический боевой топор, а в качестве самостоятельного подвида древкового холодного оружия. Одной из ярких характерных черт алебарды является комбинированный тип боевой части: она имеет как рубящий края топора, так и навершие в виде длинного гранёного наконечника. Такая конструкция позволяла справляться даже с тяжелобронированной конницей.
