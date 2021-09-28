Шуты и советники монархов: Известные карлики Средневековья на полотнах придворных художников

Известные карлики Средневековой Европы.
Карлики в Средневековой Европе были весьма популярны, а любовь к ним при итальянских дворах граничила с манией: кланы Феррари, Висконти, Медичи держали их при дворе огромное множество. Испанский двор короля Филиппа насчитывал больше сотни карликов, а французский двор Екатерины Медичи - около 80. Придворные же художники, изображая монархов, не забывали и об их любимцах. Они с особой симпатией относились к маленьким людям и, запечатлевая на своих полотнах, проявляли искреннюю симпатию к ним. Весьма впечатляет история двойного портрета обнаженного лилипута Морганте кисти фламандца Аньоло ди Козимо, о которой далее - в обзоре.
«Двор Мантуи». (1471-74гг.) Автор: Андреа Мантенья.
Непременным атрибутом монарших дворов средневековой Европы были шуты и карлики, которые служили забавой для вельмож и королей. При том их роль при правящих дворах и аристократических семьях была необыкновенно важна.
Андреа Мантенья. «Двор Мантуи». (1471-74гг.) Фрагмент. Автор: Андреа Мантенья.
Так, карлики-шуты могли говорить то, что хотели и когда хотели - это была их привилегия. Они были приближенными и чрезмерно преданными своим господам, поэтому им сходили с рук все их проделки и речи, не всегда лицеприятные и наполненные едким сарказмом. Были карлики, выполнявшие и другие обязанности. Так, к примеру, одни были звонарями, другие - трубили в рожки на турнирах, третьи были актерами и музыкантами. А некоторые из них служили пажами, посыльными, поверенными, а иногда им приходилось быть шпионами, чтобы предотвращать разного рода интриги.
История двойного портрета
«Двойной портрет карлика Морганте». Автор: Аньоло ди Козимо (Бронзино).
Весьма интересна история двойного портрета, написанного флорентийским живописцем Аньоло ди Козимо (Бронзино) (1503-1572), придворным художником Медичи. На портрете изображен обнаженный карлик по имени Морганте, являющийся самым знаменитым из пяти карликов при дворе Медичи в Палаццо Питти. Он появился при дворе Козимо I Медичи, великого герцога Тосканского, около 1540 года.
Карлик обладал незаурядным умом, был образован и чрезмерно добр. Как и большинство маленьких людей, он страдал врождённой хондродистрофией. По истечении 15 лет службы Морганте был облагодетельствован дворянским титулом, землей и правом на женитьбу. К тому же карлик был чрезвычайно предан своему властелину и поэтому ему была оказана честь сопровождать его в дипломатических поездках. Однако, невзирая на все свои привилегии, Морганте регулярно подвергался унижениям самого разного рода и даже физическому насилию.
«Портрет карлика Морганте». (Часть 1). Автор: Аньоло ди Козимо (Бронзино).
На портрете флорентийца Бронзино прослеживается мысль: "пусть он урод и шут, но он человек!" А сама трактовка образа в двойном изображении интересна тем, что художник показал: живопись, как и скульптура, может показать предмет с разных точек зрения.
«Карлик по имени Морганте». Автор: Аньоло ди Козимо (Бронзино).
Однако в первозданном виде этот портрет просуществовал около двух веков. А в 18 столетии, по приказу блюстителей нравственности, фигура Морганте была стыдливо зарисована виноградными листьями и гроздьями, "превратившими его в подобие Бахуса".
«Портрет карлика Морганте».(Часть 2). Автор: Аньоло ди Козимо (Бронзино).
И лишь в 2010 году итальянские реставраторы вернули полотну первоначальный вид. Мы видим великолепного карлика Морганте, изображенного во всей своей мужской красе и спереди, и сзади. На одной стороне картины "он позирует с охотничьей совой, а на другой стороне охотник сжимает в руке трофей — пойманных птиц".
Карлики Диего Веласкеса и других европейских художников
«Менины». Автор: Диего Веласкес.
Будучи придворным живописцем при испанском дворе, Веласкес неоднократно писал портреты карликов. На рубеже 1630-1640-х годов он создал знаменитую серию произведений посвященную маленьким людям, «обиженным» природой. Однако ни на одном потрете мы не видим ни тени насмешки, ни брезгливости, ни чрезмерного сочувствия - просматривается лишь неподдельная нежность и симпатия, что делает честь автору.
«Портрет придворного карлика дона Себастьяна дель Морра». Автор: Диего Веласкес.
Самым впечатляющим из веласкесовской "галереи уродцев" считается портрет карлика Себастьяна де Морра, во взгляде которого просматривается столько силы и мрачного отчаяния. Себастьян страдал остеохондродисплазией, вследствие чего в его организме был нарушен рост хрящевых и костных тканей. Зато умственные и сексуальные способности были у карлика незаурядными. Основываясь на свидетельства очевидцев, де Морра был на редкость умным, ироничным человеком, отличавшимся "феноменальной физической силой и любвеобильностью".
«Придворный карлик Франсиско Лескано». Автор: Диего Веласкес.
Придворный карлик Франсиско Лескано - несчастный человек, страдающий по всем признакам - болезнью Дауна. Он принадлежал принцу Балтазару Карлосу и умер 22-летнем возрасте.
«Эль Примо». Автор: Диего Веласкес.
Карлик, изображенный с книгой в руках, по прозвищу Эль Примо, будучи весьма образованным, занимал должность при королевской канцелярии, писал стихи. А еще об Эль Примо упоминается в драматической истории, в которой за любовную связь с ним ревнивец-муж убил свою жену.
«Придворный карлик с собакой». Автор: Диего Веласкес.
«Принц Бальтазар Карлос с карликом». Автор: Веласкес Диего.
«Карлица Еухения Мартинес Вальехо одетая».(1680). Автор: Хуан Кареньо де Миранда.
«Карлица Еухения Мартинес Вальехо обнаженная». (1680). Автор: Хуан Кареньо де Миранда.
«Карлица Игнасия». Автор: Игнасио Сулоага .
«Портрет карлика с датским догом Раро». Автор: Карел ван Мандер.
«Портрет карлика». (1616). Автор: Хуан ван дер Амен.
«Карлик Мичо». Автор: Juan Carreno de Miranda
«Станислав, карлик кардинала Гранвелы». (1560г.) Автор: Antonio Moro.
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