Странные и необычные достопримечательности Испании

Найти десять туристических достопримечательностей в Испании, которые отличаются своеобразностью и необычностью, вовсе не так просто, как может показаться на первый взгляд. В то время как многие старые испанские традиции кажутся нам удивительными и необычными, они всё-таки не настолько странные, как эти десять мест, привлекающих туристов со всего мира.
10. Барденас-Реалес, провинция Наварра
Необычный и уникальный ландшафт Барденас-Реалес (Bardenas Reales) в провинции Наварра — это Национальный парк дикой природы, скалистые образования и растительность которого, созданные эрозией, являются уникальными в Европе. В 2000 году Барденас-Реалес был объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником.
9. Пляж Гулпиюри (Playa de Gulpiyuri), Льянес, провинция Астурия
Вряд ли затопленная карстовая воронка может стать отличным местом для морского отдыха детей и взрослых, однако этот небольшой пляж в форме ракушки считается одним из лучших скрытых мест, где можно искупаться!
8. Пустыня Табернас (или Альмерийская пустыня), Альмера
Нет, это не Дикий Запад — это Южная Испания и одна из многих испанских полупустынь, представляющая собой удивительное туристическое направление для любителей Дикого Запада.
7. Рудники Рио-Тинто, Андалусия
Часто называемый «Марсом на планете Земля», этот гигантский карьер создаёт сюрреалистический, почти лунный ландшафт. Конечно же, это не более чем результат загрязнения оловом и медью, добываемых здесь на протяжении веков, но выглядит поразительно!
6. Соревнование «Человеческие замки», Таррагона
Для многих Испания представляет собой место соревнований и мероприятий, в ходе которых люди получают травмы и повреждения. По крайней мере, в этом соревновании, в отличие от корриды, не участвуют животные. Это просто очень необычное, довольно странное и удивительное зрелище.
5. Супервычислительный центр в Барселоне (Barcelona Supercomputing Center)
Посещение компьютера даже звучит немного странно и само по себе является необычным событием, но в этом дата-центре на самом деле находится не так много суперкомпьютеров мира, которые можно рассматривать и разглядывать.
4. Город Хускар (Júzcar), провинция Малага, Андалусия
Если бы Смурфы были реальными, они жили бы именно здесь. Этот небольшой прекрасный голубой городок изначально был создан в качестве маркетингового хода, однако очень скоро стало понятно, что он выглядит настолько красиво, что может быть использован для привлечения туристов, которые на самом деле сюда и ездят с огромным удовольствием.
3. Парк Гулливер (Parque Gulliver), Валенсия
Парк создан по мотивам «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта. И это не просто гигантская бетонная фигура Гулливера, а игровая площадка со всевозможными тематическими горками, спусками, канатами, лестницами, пещерами и другими развлечениями.
2. Живой лес Ома (Bosque Animado De Oma), Кортесуби, провинция Бискайя
Представляющий собой сотни разукрашенных в яркие цвета сосен, лес превратился в живую канву, которую стоит увидеть своими глазами.
1. Королевская тропа (El Caminito Del Rey), провинция Малага
«Королевская тропа» — это путь шириной всего метр, проложенный на большой высоте в ущелье между двумя каньонами. На всём протяжении трёхкилометрового маршрута встречаются спуски, которые заставят замереть ваше сердце, и стеклянные дорожки, которые проверят на храбрость самых отчаянных. Если вам, будучи в Испании, захочется чего-то очень необычного, то это должна быть прогулка по Королевской тропе.
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