Почему в Японии люди предпочитают спать под столом

1. Почему в Японии нет центрального отопления

Приоритет в стране Восходящего солнца отдается сейсмоустойчивости, а не отопительным коммуникациям / Фото: fishki.net







Отопление в Японии - непозволительная роскошь, его могут себе позволить только обеспеченные японцы / Фото: alojapan.com

2. Как японцы спасаются от холода

Зимой японцы согреваются по-разному / Фото: wallhere.com

Котацу - универсальный столик для приема пищи, работы и сна / Фото: quiltry.blogspot.com

Что может быть лучше, чем скоротать холодный зимний вечер под котацу / Фото: novuyden.com