Почему в Японии люди предпочитают спать под столом

Исторически так сложилось, что в большинстве японских квартир нет центрального отопления. Точнее, оно есть только в самой северной префектуре страны – Хоккайдо. Но зимой всегда холодно, поэтому население страны греется как только может. Некоторые люди устанавливают кондиционеры, но этот вариант в связи со своей дороговизной подходит не всем. Чаще жители страны Восходящего солнца пользуются котацу и даже спят под ним. Что же это за приспособление и почему незнающему человеку может показаться, что японцы спят под столом.
1. Почему в Японии нет центрального отопления
Приоритет в стране Восходящего солнца отдается сейсмоустойчивости, а не отопительным коммуникациям / Фото: fishki.net
У этого островного государства ресурсы, используемые обычно как топливо, максимально ограничены. Соответственно, стандартное центральное отопление не устанавливается, так как оно обошлось бы населению в «круглую» сумму.
Плюс ко всему – частые землетрясения. Этот фактор учитывается при возведении построек. Дома проектируют так, чтобы они были сейсмоустойчивыми. А это, в свою очередь, накладывает некоторые ограничение на проведение теплотрасс и коммуникации.
Отопление в Японии - непозволительная роскошь, его могут себе позволить только обеспеченные японцы / Фото: alojapan.com
Конечно, некоторые дома в стране строятся с отоплением, для чего и устанавливают электрические или газовые котлы. В основном это относится к жилым сооружениям премиум-класса, а таких здесь всего от трех до пяти процентов, да и доступны они людям с высоким доходом.
Кстати, большая часть японских домов очень холодные, так как их построили в прошлом веке, в период с семидесятых по восьмидесятые годы. Стройматериалы тогда были сейсмоустойчивыми, но не обладали теплосберегающими свойствами. Современные конструкции уже возведены из новых материалов, сочетающих в себе эти две функции, поэтому они гораздо теплее, но и намного дороже.
2. Как японцы спасаются от холода
Зимой японцы согреваются по-разному / Фото: wallhere.com
Многие жители страны зимой дома носят теплые свитера и термобелье. В качестве дополнительного источника тепла чаще всего используют инфракрасные обогреватели, которые потребляют минимум электроэнергии. Есть и такие, которые, чтобы сэкономить, используют обогреватели керосинового типа. Ну и практически в каждой квартире есть специальные одеяла, в которые встроены обогреватели.
Котацу - универсальный столик для приема пищи, работы и сна / Фото: quiltry.blogspot.com
Но самое, пожалуй, интересное приспособление – это котацу. Внешне это не что иное, как низкий столик, у которого под столешницей есть специальный обогреватель. Он в основном работает на инфракрасном излучении. Под крышку стола также помещается одеяло. Получается, что котацу используется для приема пищи, работы, да еще и для согревающих не только душу, но и тело посиделок.
Что может быть лучше, чем скоротать холодный зимний вечер под котацу / Фото: novuyden.com
Зимними вечерами под котацу прячут ноги многие японцы. Находиться здесь достаточно комфортно, а главное тепло. Поэтому жители страны Восходящего солнца не упускают возможность прилечь под котацу. Зачастую, согревшись, они крепко засыпают. Вот и получается, что японцы не просто спят под столом, но еще и укрываются им.
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