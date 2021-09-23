Радужные пейзажи китайского художника-самоучки, которого назвали лучшим неоимпрессионистом конца XX

Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Одни художники, владеющие мастерством гиперреализма, пытаются удивить зрителя, прописывая на своих полотнах даже мельчайшие детали с фотографической точностью; иные - пишут будто лепят формы из грубых мазков. Их работы вблизи - неразбериха и сплошная мазня, а отойдешь - глаз не оторвать. А вот живописец-самоучка с незаурядным талантом и оригинальным художественным почерком Кен Хонг Леунг своего зрителя берет волшебной палитрой, которая, переливаясь, играет всем спектром радуги. Волшебство, да и только.
Кен Хонг Леунг - современный художник неоимпрессионист.
Китаец по происхождению Кен Хонг Леунг (Ken Hong Leung) был рожден в далеком 1933 году в Кантоне, в провинции Гонконга. Природа щедро одарила юношу талантом, который самостоятельно постиг азы живописи в родной провинции. И уже к началу 60-х о нем заговорил весь Гонконг, куда он перебрался в 19 лет и влился в ряды начинающих живописцев. В те далекие годы тематика его работ произвела настоящую сенсацию в художественной среде. Его провинциальные рыбацкие деревни, яркие пейзажи берегов, водопадов и горных вершин, не обусловленные рамками композиции и цвета, - всё это было новым и прогрессивным в китайской живописи.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Вскоре за возможность выставлять работы молодого художника даже развернулась борьба между лучшими галереями Гонконга. Искусствоведы наперебой писали хвалебные статьи, называя самобытного мастера «хозяином фантастических пейзажей, мечтательных настроений и магических отражений света и цвета».
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
И пройдет не так уж много лет как художника признают одним из лучших неоимпрессионистов мира конца XX столетия. И переберется он со своей женой и четырьмя сыновьями в Сан-Франциско в США, где долгие годы будет жить и творить свои фантастические пейзажи. К слову, двое из его сыновей пошли по стопам отца - профессионально занимаются живописью.
В наши дни творчество Хонга Леунга востребовано не только в среде коллекционеров, его работы занимают призовые места и удостаиваются престижных премий на различных мировых художественных форумах и выставках.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Художник хотя частенько и пишет городские и морские пейзажи Сан-Франциско, однако излюбленной темой мастера есть виды его родины, где во всем чувствуется умиротворение и гармония. Горы, водопады, растительный мир, даже туман пропитаны магическим переливом света и ощущением огромного пространства, а полуабстрактная манера живописи позволяет зрителю самому домыслить то, что хотел сказать автор той, или иной работой.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Но самое впечатляющее в творениях художника то, что все его произведения выполнены маслом, хотя на первый взгляд это кажется нереальным - техника исполнения очень уж напоминает нежную акварель. Но все-таки это - масло!
Полная свобода в цветовой палитре и отсутствие каких-либо стилевых ограничений - это и является визиткой Хонга Леунга - художника без классического образования, который сделал свое имя сам, своим трудолюбием и талантом.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Неоимпрессионизм от Кена Хонга Леунга.
Как правило, художники-самоучки - удивительные мастера, способные создавать невероятные вещи. Они выплескивают на свои холсты не только творческую мысль, но и нечто сокровенное, только им присущее...
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