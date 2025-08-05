4 популярных мифа о кошках, в которые пора перестать верить

1. Кошки любят долго находиться в одиночестве

Если котик пакостит и дерёт мебель - ему может не хватать внимания. /Фото: smartik.ru.

2. Котам стоит регулярно давать молоко

Если и давать молоко, то только котятам. /Фото: zooqi.by

3. После кастрации коты быстро набирают вес

Вес котов не зависит от кастрации или стерилизации. /Фото: web-zoopark.ru

4. Кошки способны отличить ядовитые растения от полезных

Котики едят траву, потому что полезно, но иногда всё-таки промахиваются. /Фото: naked-science.ru