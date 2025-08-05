4 популярных мифа о кошках, в которые пора перестать верить

Огромное количество людей по всему миру души не чают в братьях наших меньших, поэтому нет ничего удивительного в том, что во многих домах можно найти питомцев. И трудно найти более популярное животное, чем коты. Впрочем, это совсем не значит, что люди знают об этих пушистиках всё - на самом деле, многое, из того, что о них воспринимается как истина, является банальным заблуждением.
1. Кошки любят долго находиться в одиночестве
Если котик пакостит и дерёт мебель - ему может не хватать внимания. /Фото: smartik.ru.
Несмотря на то, что коты считаются животными, которые живут сами по себе, в действительности это совсем не значит, что они могут обойтись без внимания людей, став полностью независимыми. Потому что на самом деле они будут жаждать участия хозяев в своей жизни, и если они чувствуют себя одинокими, то начинают вести себя довольно агрессивно, делать пакости, а ещё у них ухудшается самочувствие. Поэтому, если у вас есть котик, уделите ему хотя бы несколько минут в день, поиграв с ним, и он будет вам за это очень благодарен.
2. Котам стоит регулярно давать молоко
Если и давать молоко, то только котятам. /Фото: zooqi.by
Трудно найти более популярный штамп в массовой культуре, чем кот или кошка, которые лакают молоко. Вот только в жизни так лучше не делать. Оказывается, у большей части котов вообще непереносимость лактозы, ведь микрофлора их кишечника не имеет фермента, который её усваивает. Поэтому для животного молочные продукты - это трудный для переваривания продукт. Единственным исключением являются котята, которые действительно в первые месяцы питаются молоком, как и любые млекопитающие. Однако и в этом случае лучше остановить выбор на специальных смесях.
3. После кастрации коты быстро набирают вес
Вес котов не зависит от кастрации или стерилизации. /Фото: web-zoopark.ru
Ещё один довольно популярный в обществе стереотип, что коты стремительно набирают лишний вес в результате кастрации или стерилизации. Вот только в реальности, если кот толстеет, то у него это происходит аналогично с людьми - из-за переедания и малой двигательной активности. К тому же, давно доказано, что стерилизация и кастрация являются полезными процедурами, которые продлевают жизнь питомцам, поэтому при возможности не стоит ею пренебрегать.
4. Кошки способны отличить ядовитые растения от полезных
Котики едят траву, потому что полезно, но иногда всё-таки промахиваются. /Фото: naked-science.ru
Это мнение основано в большинстве на наблюдении, что коты не прикасаются к растениям, содержащим вредные вещества. Но в действительности, это совсем не значит, что котик является своеобразным локатором - ядовитое растение или нет. Всё дело в том, что эти животные довольно привередливы в выборе еды, поэтому и травятся редко. Впрочем, исключения бывают из каждого правила: некоторые коты, повинуясь своему любопытству, могут попробовать новое растение, даже если оно ядовитое.
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