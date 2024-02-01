Идеи по обустройству комфортной и уютной террасы

Весна не за горами и совсем скоро захочется проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь не только отличным пейзажем и царящей вокруг атмосферой, а и комфортом, который играет далеко не последнюю роль.







Достичь желаемого не так уж и сложно, тем более, если у вас есть терраса, обустроить которую не составит труда. О том, как создать райский уголок для уединяя и отдыха – далее в обзоре.



1. Открытый вариант террасы без ограждения

2. Вариант открытой террасы с ограждением

3. Вариант с крытой террасой

4. Вариант со стеклянной пристройкой

5. Вариант с террасой на крыше

6. Вариант террасы с павильоном

Один из примеров открытой террасы без ограждения.Открытые террасы без ограждения — это самый простой способ создать уютную атмосферу для отдыха и развлечений. Как правило, такие площадки обеспечивают вполне комфортабельные условия для общения на свежем воздухе, позволяющие наслаждаться красотой природы. Зачастую их размещают в тени раскидистых деревьев или же рядом с зелёными насаждениями, цветочными клумбами и лужайками, тем самым создавая зону для релаксации. Если вы планируете сделать настил, то лучше всего использовать крупную плитку, бетонную кладку или камень. Таким образом это облегчит уход за отведённым для отдыха местом.Открытая терраса без ограждения.При выборе мебели лучше всего обратить внимание на ту, которая рассчитана для использования в суровых условиях. Стоит также отметить плюсы и минусы такой террасы. Из плюсов — это природа и свежий воздух, расслабляющая атмосфера, возможность развлекаться и приятно проводить время на открытом воздухе. Из минусов – это потенциальный риск для безопасности из-за отсутствия ограждения (особенно если в семье есть маленькие дети и животные), а также чрезмерная восприимчивость к погодным условиям, насекомым и другим факторам окружающей среды.Открытая терраса с ограждением.Чтобы создать безопасную открытую террасу с ограждением, вам понадобятся подходящие материалы для ограждения и помощники для возведения ограждающей конструкции. Прежде всего стоит определиться с формой, размером и материалом ограждения, которое вы хотите использовать (лучше всего подойдёт декинг – современный и достаточно прочный материал, устойчивый к перепадам температур и влажности). Главным его преимуществом является то, что он не подвержен гниению, как это чаще всего бывает с натуральным деревом.Ещё один вариант террасы с ограждением.Также стоит подготовить территорию, отведённую для террасы, выбрать настил и продумать меблировку. После того как ограждение будет возведено, можно переходить к декоративным элементам и созданию уюта. Достичь комфорта помогут пледы, декоративные подушки, массивные свечи в кованых или стеклянных подсвечниках, светодиодные осветительные приборы, вазоны с растениями и по возможности небольшой очаг для разведения костра.Пример террасы с крышей-тентом.Главным элементом крытой террасы является крыша, которая должна защищать площадку не только от прямых солнечных лучей, создавая желанную тень, а и от непогоды. Если нет возможности возвести полноценную крышу, то можно рассмотреть варианты с выдвижными крышами, шатрами и натяжными тентами. В современном мире огромный выбор достаточно прочных и износостойких материалов и конструкций, таких как: стекло, ударопрочный пластик, бамбук, водоотталкивающая ткань с пропиткой и др. А чтобы вдохнуть в террасу жизнь и уют, можно поставить небольшой мягкий диванчик, пару пуфов, небольшой столик или же обзавестись качелями с мягкими декоративными подушками. Лишними не будут вазоны с неприхотливыми цветами, свечи и фонарики разной мощности, расставленные по периметру.Пример стеклянной пристройки или застеклённой террасы.Этот тип террасы обеспечивает защиту от непогоды, не теряя при этом ощущения простора и воздушности, присущего террасам открытого типа. Прежде всего стоит выбрать подходящий материал. Это может быть как стекло, так и акрил, в некоторых случаях выбирают сверхпрочную плёнку, которая также не пропускает ветер, брызги и снег. Затем обратите внимание на мебель и декоративные элементы, чтобы создать визуально привлекательное пространство. Не стоит забывать и про освещение. Поэкспериментируйте с различными настройками осветительных приборов, чтобы создать свою идеальную атмосферу.Терраса на крыше.Если ваш участок не позволяет обзавестись террасой, а очень хочется организовать уголок для отдыха, подумайте над тем, чтобы обустроить место для релакса на крыше. Это не только уникальная возможность каждый раз наслаждаться чарующими пейзажами, а и шанс создать свой мини-сад с особой атмосферой. Но прежде чем перейти к обустройству зоны для отдыха, изначально необходимо позаботиться не только о подготовке кровли (важно: должен быть плоский уклон), а и продумать до мелочей систему гидроизоляции, отвод дождевой и талой воды, а также утепление крыши.Обустраиваем террасу на крыше.Теперь переходим к напольному покрытию. Настил может быть абсолютно любым — будь то натуральное дерево или зелёный газон, варианты с камнем и деревом также весьма кстати, как и с плиткой, главное подбирать такой материал, чтобы он был максимально безопасным, нескользким, практичным и износостойким. Лишними на крыше не будут перила и ограждение. Так же можно организовать мобильную беседку, которую при желании с лёгкостью можно собрать и спрятать в гараже или пристройке.Очень уютная терраса-павильон.Если у вас есть небольшая беседка, полуоткрытая пристройка или павильон – любой из этих вариантов можно превратить в уютную террасу. Совсем необязательно, чтобы стены были монолитными, поскольку в данном случае допускается и кованая решётка, и стена из лозы и любой другой вариант. Здесь главную роль будет играть меблировка и освещение, которые придадут террасе особую атмосферу, располагающую как к отдыху, так и к посиделкам с друзьями. Поставьте небольшую кушетку или качели-скамью, пару пуфиков или стульев, присмотрите небольшой комод и столик. Не бойтесь экспериментировать с текстурами и цветами, а также проявлять фантазию.