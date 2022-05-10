18 сногсшибательных идей, которые превратят любое жилье в дом мечты

Необычные решения, которые превратят жилье в дом мечты.

1. Спуск-горка

Горка на первый этаж.

2. Прозрачная ванна

Ванна из прозрачного стекла.

3. Скейт-парк

Скейт-парк в подвале жилого дома.

4. Люстра

Восхитительная дизайнерская люстра.

5. Песочница

Рабочее место с песочницей.

6. Музыкальные трубы

Дом с музыкальными трубами.

7. Обеденный стол с качелями

Обеденный зона с качелями.

8. Гамак-сетка

Гамак-сетка у окна.

9. Стол-трансформер

Два в одном: обеденный стол и стол для бильярда.

10. Клетка для кошек

Лабиринт для кошек.

11. Качели

Качели на свежем воздухе.

12. Домашний кинотеатр

Домашний кинозал в мансарде.

13. Квадратный диван

Огромный квадратный диван.

14. Кухонный островок с аквариумом

Кухонный островок со встроенным аквариумом.

15. Газон на кухне

Ковер, имитирующий газон.

16. Бистро

Обеденная зона в стиле бистро.

Видео-бонус:

17. Поворотная дверь

Дверь стол для пинг-понга.

18. Поле для гольфа

Дорожка для гольфа во дворе.