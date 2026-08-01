Как африканские технологии для бедных спасли американскую пехоту



Американские Humvee./ Фото: amgeneral.com Американские Humvee./ Фото: amgeneral.com

До 2003 года американские военные активно использовали лёгкие тактические внедорожники «Хамви», которые идеально вписывались в стратегию Пентагона – быстро наносить удары и так же быстро выигрывать войну. Правда, в Ираке распиаренный американский «Хамви» эпично провалился. До 2003 года американские военные активно использовали лёгкие тактические внедорожники «Хамви», которые идеально вписывались в стратегию Пентагона – быстро наносить удары и так же быстро выигрывать войну. Правда, в Ираке распиаренный американский «Хамви» эпично провалился.Как оказалось, он не годится для боевых действий, не приспособлен к ним и даёт лишь иллюзорную защиту. И на фоне грандиозного скандала американские военные изобрели MRAP.

1. Крепость на колёсах



Первый американский MRAP Cougar./ Фото: wikipedia.org Первый американский MRAP Cougar./ Фото: wikipedia.org

До войны США и Ирака в 2003 году концепция MRAP была не очень распространённой. Фактически MRAP – это название программы, которую запустили Соединённые Штаты для создания транспорта с повышенной защитой от мин и засад. Он представляет собой грузовик с поднятым на приличную высоту кузовом и больше похож на бронированный контейнер на колёсах, а не на привычный армейский внедорожник. Его самая главная узнаваемая черта – это V-образное днище, предназначенное для защиты от мин. Принцип его работы простой: если обычное плоское днище легко «впитывает» в себя ударную волну, то с V-образной формой взрыв хотя бы частично отводится в сторону и теряет свою энергию. Это не защищает машину полностью, но снижает риски.



MRAP Cougar после подрыва./ Фото: businessinsider.com MRAP Cougar после подрыва./ Фото: businessinsider.com

Ещё одна характерная особенность MRAP – бронекапсула вокруг пассажирского отсека, которая выдерживает прямое попадание осколков и деформацию корпуса. При этом кресла подвешены на специальных ремнях для амортизации: во время ударов и взрывов они гасят ударные нагрузки и снижают риск получения травм.



MRAP Cougar./ Фото: defensemedianetwork.com MRAP Cougar./ Фото: defensemedianetwork.com

Конечно, защита у MRAP далека от идеальной, в противном случае машина была бы слишком тяжёлой, неповоротливой и вряд ли смогла бы свободно передвигаться. Тем не менее броневик весом 15-20 тонн может выдержать подрыв под днищем фугаса эквивалентом 10-15 килограммов тротила. Даже так броневик имеет ограничения в скорости и манёвренности, а также он более прожорливый по сравнению с обычными внедорожниками и грузовиками. В итоге MRAP требует отдельной логистики, что очень не нравится американским военным, которые привыкли быстро перемещаться высокомобильными группами.

2. Родина MRAPов

Во всей этой истории с MRAPами удивительно их происхождение: родиной этой идеи является Африка. Сама концепция MRAP появилась в ЮАР ещё в 1970-х годах, где во время военных действий широко использовались самодельные фугасы. С их помощью массово минировали дороги, и военным пришлось срочно изобретать что-нибудь новое, чтобы каждый день не терять технику: армии нужен был грузовик, который мог выдержать подрыв на мощном заряде, сохранить жизнь экипажу, а потом ещё и встать в строй после ремонта.



Африканский MRAP Buffel./ Фото: wikipedia.org Африканский MRAP Buffel./ Фото: wikipedia.org

В итоге инженеры ЮАР V-образное днище, и для того времени это было большое достижение. Благодаря своей форме оно распределяло взрывную волну, и нижняя часть бронемобиля получала лишь на свою долю часть энергии. Обычно броневик лишался колеса и получал незначительные повреждения, которые вполне можно было исправить в мастерской. Первым защищённым грузовиком нового класса стал Buffel, поступивший на вооружение ЮАР в конце 1970-х годов, а следом за ним последовал Casspir. Он имел полное бронирование корпуса, мог перевозить десант и выдерживать подрывы на минах. В итоге Casspir превратился в настоящую легенду.



Африканский MRAP Casspir./ Фото: weaponsystems.net Африканский MRAP Casspir./ Фото: weaponsystems.net

Вся ирония заключается в том, что военные Соединённых Штатов, а вместе с ними и генералы европейских стран, категорически игнорировали этот вид техники. По их глубочайшему убеждению, защищённый бронемобиль был абсолютно устаревшей техникой, а своей главной ударной силой считали танки, артиллерию и самолёты, которые должны были уничтожить противника ещё до того момента, как тот сможет всё заминировать. Как показали события 2003 года, они все глубоко заблуждались.

3. Провалившийся Humvee



Типичная картина с Хамви в Ираке./ Фото: lostarmour.info Типичная картина с Хамви в Ираке./ Фото: lostarmour.info

Американские военные очень гордились своим внедорожником HMMWV: это была сравнительно лёгкая машина, способная преодолевать большие расстояния и перевозить десант, чтобы быстро наносить удары по противнику. Это была очень хорошая машина, но только лишь в определённых условиях, а в случае с Ираком наружу всплыли все недостатки внедорожника. При этом самую главную проблему Humvee американские военные просто игнорировали: машина была абсолютно незащищённой от мин. Они считали этот вопрос несущественным, а потому даже не думали о создании хоть какой-то защиты для днища.



Эксперты считают, что в Ираке сожгли тысячи Хамви./ Фото: imgur.com Эксперты считают, что в Ираке сожгли тысячи Хамви./ Фото: imgur.com

В итоге это очень больно ударило по американским солдатам. Армии США устроили настоящую партизанскую войну со всеми вытекающими последствиями, в том числе и с массовым минированием дорог. Самодельные фугасы могли оказаться практически на любой дороге, и наехавший на такой подарок «Хамви» гарантированно выводился из строя вместе со всем экипажем. Взрывная волна легко проходила через тонкое дно даже без использования шрапнели, и она буквально вышибала пехоту вместе с креслами.



Разбитый Хамви./ Фото: govplanet.com Разбитый Хамви./ Фото: govplanet.com

Во время городских боевых действий Humvee с пулемётной турелью и стрелком на крыше был очень уязвим на улицах посреди зданий: они подрывались на минах, их расстреливали с крыш и из домов. Военные хоть как-то пытались защитить внедорожник при помощи дополнительных листов брони, которые наваривались на боковины, крышу и днище, но это приносило сплошные проблемы с перегруженным шасси и частыми поломками. Тем более что от мин плоское днище всё равно плохо помогало. В итоге США понесли большие потери в технике и в людях.