Приемы, как сделать интерьер дороже

Чтобы интерьер квартиры выглядел дорого, совсем необязательно делать дорогой ремонт. Ощущение стиля и роскоши не всегда зависит от стоимости мебели, отделочных материалов и декора – оно складывается из деталей.Мы рассказываем, как быстро и бюджетно преобразить интерьер, чтобы добиться вау-эффекта. И никакого ремонта!

Прием 1: Замените фурнитуру

Прием 2: Продумайте несколько сценариев освещения

Прием 3: Спрячьте все, что создает визуальный шум

Прием 4: Замените текстиль

Прием 5: Обновите плинтусы

Прием 6: Правильно установите зеркало

Прием 7: Избавьтесь от декора

Золотые ручки смотрятся более эффектноКак понять, что в квартире делали ремонт на скорую руку или вложили в него недостаточно средств? Нужно просто взглянуть на фурнитуру. Пластиковые блестящие ручки, которые обычно идут «в комплекте» с кухонным гарнитуром, удешевляют даже качественные изделия.Советуем сразу попрощаться с ними и заменить на матовую металлическую фурнитуру. Стоимость одной ручки в среднем составит от 200 до 600 рублей, поэтому на апгрейд всей кухни уйдет не более 5000 рублей. Вложения минимальные, а эффект будет такой, будто вы полностью заменили фасады.То же самое касается дверных ручек. Совсем необязательно полностью менять полотна, если они перестали вас устраивать. Попробуйте для начала заменить фурнитуру. Обычно, именно от нее зависит впечатление о межкомнатных дверях.И на кухне, и в гостиной должно быть хорошее освещениеКак устроен свет в большинстве российских квартир? Люстра в центре потолка в каждой комнате. Если повезет, будет пару бра в изголовье кровати и лампа на рабочем столе. Этого достаточно, чтобы разглядеть комнату в темное время суток и не спотыкаться о мебель, но ни о каком уюте не будет даже речи.Чтобы интерьер выглядел дорого, важно продумать многоуровневое освещение. Начните с потолочного света, затем добавьте направленный и завершите все декоративным. Светильник на длинном проводе над обеденным столом, торшер около дивана, светодиодная лента под карнизом или вдоль плинтусов, подсветка зеркал и открытых полок в шкафу, гирлянда на окне – вариантов масса. Это поможет сделать интерьер более объемным и глубоким. Кстати, совсем необязательно выбирать дорогие светильники – главное, чтобы они вписывались по цвету и дизайну в вашу квартиру.Уберите провода в специальный органайзерЗарядные устройства, торчащие в розетках, провода под телевизором, пакеты с пакетами, стопка журналом на столике около дивана, бумаги на рабочем столе. Все это создает ощущение хаоса, даже если вы проводили генеральную уборку пару часов назад. Не позволяйте таким мелочам портить ваш интерьер.Ситуацию помогут спасти органайзеры и красивые емкости для хранения. Все мелкие вещи можно убрать в плетеные корзины, провода спрятать в кабельном органайзере, бумаги и журналы убрать в ящик стола. Потратьте один вечер на то, чтобы расхламить пространство, и вы увидите, как здорово оно преобразилось.Матовые шторы смотрятся дороже и элегантнееОдной из самых «уютных» составляющих интерьера является текстиль. В частности, впечатление от квартиры напрямую зависит от качества штор, подушек и покрывал. Так, синтетические ткани с блеском сильно дешевят пространство, делают его плоским. А вот матовые шторы из плотного хлопка или льна выглядят совершенно по-другому. Лучше всего выбирать однотонные экземпляры, которые будут вписываться в цветовую гамму интерьера.Что касается подушек и покрывал, то они работают по такому же принципу. Уберите пестрый текстиль и замените его на спокойный, лаконичный и стильный. Узоры могут присутствовать, но нейтральные и в небольшом количестве, чтобы не получился китч.Белые плинтусы преобразят интерьерКазалось бы, мелочь, но как же сильно она влияет на восприятие интерьера. При типовом ремонте обычно устанавливают пластиковые изделия с кабель-каналом, но они сильно дешевят интерьер и делают его похожим на сотни других. Даже если у вас качественное напольное покрытие, такие плинтуса портят все впечатление.Оптимальным вариантом являются высокие белые плинтуса, сделанные из МДФ. Они выглядят стильно, дорого, отлично вписываются практически в любой интерьер. Если же у вас нет возможности заменить плинтуса, просто покрасьте существующие в цвет стен. Получится цельная, гармоничная композиция, и вы сможете выдохнуть от облегчения, ведь вас больше ничего не будет раздражать.Установите зеркало напротив окна.Многие недооценивают роль зеркал в интерьере, а ведь они здорово увеличивают пространство и наполняют его светом. Главное – правильно разместить их. Так, если повесить большое зеркало в тонкой раме напротив окна, площадь комнаты сразу станет больше, а интерьер – уютнее. Также можно прислонить его к стене, но тогда нужно позаботиться, чтобы зеркало отражало что-то красивое, а не гору одежды на стуле. Обратите внимание, что оно будет уместно в любой комнате: спальне, гостиной, прихожей, ванной. Некоторые даже на кухне делают зеркальную стену, чтобы сделать ее светлее.Магниты лучше разместить на специальной доскеРечь идет не обо всем декоре, а только о том, который портит интерьер и создает визуальный шум. Яркий пример – магнитики на холодильнике. Как только вы их уберете, то сразу заметите, что кухня стала выглядеть легче и просторнее. Пыльные статуэтки на полках, рамки с фотографиями на всех столах и тумбах в квартире, пустые вазы – все это захламляет квартиру.Декор должен быть продуманным и оставлять много воздуха. Сохраните только те предметы, которые действительно вам нравятся или связаны с приятными воспоминаниями. Далее соберите из них красивые композиции по три-пять предметов и красиво разместите на столе или полке. Остальное уберите в ящики либо выбросьте, чтобы не захламлять квартиру.