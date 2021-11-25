Советский майонез: Почему хозяйки готовы были часами стоять в очереди за дефицитным соусом

Майонез в Советском Союзе считался праздничным продуктом.
Майонез - французский соус из оливкового масла, яичного желтка и горчицы - уже давно присутствует в рационе людей из разных стран мира. В России он вообще считается едва не основным ингредиентом повседневного рациона, а в СССР этот продукт ассоциировался исключительно с праздничными новогодними застольями. А все потому, что достать дефицитный соус было не так-то просто. Но уж если удавалось, то оно того стоило: вкус у майонеза, приготовленного без «химии», был прекрасным.
Майонез - высококалорийный питательный продукт.
Считается, что оригинальный рецепт майонезного соуса родом из Франции. Есть и другая версия, согласно которой майонез был изобретен в испанском городе Маон, который был завоеван герцогом Ришелье и долго находился под французским влиянием, а в 1758 году оказался под осадой британцев. В условиях жесткого дефицита продуктов повар получил от Ришелье задание разнообразить меню и вместо надоевшего всем омлета приготовил соус, смешав яйца с маслом и горчицей. Так и получился соус, который стал настоящим кулинарным открытием.
Майонез - лучшая готовая приправа.
В Советском Союзе майонез стал производиться с 1936 года. Дегустатором первой партии был лично Сталин, он и дал добро на массовый выпуск соуса. Майонез отличался насыщенным вкусом, ведь готовился из натуральных и полезных продуктов - рафинированного масла, свежих желтков и горчицы с добавлением уксуса. Заправлялся сахаром, солью и специями. Майонез фасовали в баночки объемом по 200 г, срок годности продукта не превышал месяца.
Майонез - аппетитная заправка для салатов.
Майонез попадал на прилавки советских магазинов чаще всего под Новый год, за ним выстраивались очереди, и люди старались набрать побольше (часто стояли в очереди всей семьей, ведь можно было получить по несколько банок в одни руки). Жителям отдаленных сел майонез приходилось везти за тридевять земель. Обойтись без него было нельзя: на стол ведь нужно было поставить оливье, селедку под шубой, фаршированные яйца, чернослив с орехами и салат «Мимоза».
Оливье - обязательный салат на новогоднем столе.
К майонезу питали пиетет и трепетную слабость. Когда рухнул железный занавес и в постсоветских магазинах некогда дефицитный продукт появился в изобилии, многие ели его уже не баночками, а ведерками, щедро намазывая прямо на хлеб. Правда, вкус уже был не такой, как когда-то в советские годы, ведь современные технологии предполагают использование стабилизаторов, усилителей вкуса, крахмала и прочего. Чтобы почувствовать классический вкус, придется приготовить соус самостоятельно.
У майонезных баночек было много способов применения.
Советские люди ценили майонез и за вкус, и за полезность. Баночки майонезные не выбрасывали, а использовали повторно. Например, ими можно было запросто заменить стакан для автомата с водой или использовать, как контейнер, для хранения продуктов в холодильнике. Еще одно предназначение баночки - сдача анализов. Именно такую тару рекомендовали использовать в поликлиниках, так что в каждом доме несколько баночек про запас всегда имелось.
Оливье и фаршированные яйца с майонезом.
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