Тотальное зловоние, помпезные праздники и другие прелести жизни в замках времён Средневековья

Не стоит обманываться всеми фильмами, которые порой изображают Cредневековье как «золотое время». Не говоря уже о крестьянах, будни даже знати, которая как раз и владела замками, ничуть не были похожи на безостановочные праздники и яркие поединки. Жизнь в замках, даже для высшего сословия, вовсе не была комфортной. Чего только стоят насквозь промозглые, темные и мрачные комнаты, освещенные чадящими свечами и повсеместное зловоние в замках аристократов. Итак, перенесёмся в один из них...
1. Тотальное зловоние
Из-за туалетов, которые представляли собой просто дырку в полу, а также из-за отсутствия гигиены среди низших классов в замках пахло по-настоящему ужасно. Пресная вода и ванна были чем-то вроде роскоши. Кроме того, среди низших классов были очень распространены болезни, и хотя богатые лорды могли легко позволить себе лекаря, среднестатистический житель замка должен был бы полагаться разве что на травяные настои.
2. Туалеты - проще не придумаешь
Туалеты - проще не придумаешь.
В средневековые времена справлять естественные нужны приходилось на длинной скамейке с множеством отверстий для дефекации. Отходы жизнедеятельности падали вниз в выгребную яму, и на этом все заканчивалось. Ну и, конечно же, никакой приватности во время процесса.
3. Никакой конфиденциальности
Много людей....Очень много людей....
Замки могут показаться настоящими крепостями снаружи, но открытые и просторные планировки внутри оставляли мало места для уединения, особенно для прислуги. У владельцев замка были частные комнаты, в которых можно было переодеваться и купаться, но все остальные, кто жил в стенах замка, были вынуждены проводить дни и ночи постоянно рядом друг с другом. Также в большинстве помещений замка было очень темно и грязно.
3. Типичный замок мог вместить более 100 человек
Геделон — средневековый замок во Франции.
Мало кто задумывается о том, что для «обслуживания» лордов и выполнения повседневной рутины в замке нужна была целая армия прислуги. И еще раз — все эти люди жили в тесных помещениях без какой-либо возможности уединения.
4. Заключенных отправляли в темницы и часто подвергали пыткам
Заключенных часто содержали в самых глубоких и темных «недрах» средневекового замка в крайне плачевных условиях. И проблемой было не только условия содержания заключенных, их также подвергали жутким пыткам. Один немецкий исследователь заявил, что пытки были предназначены не только для того, чтобы мучить жертву, но и для «очищения души». Многие считали, что единственный способ очистить тело от его грехов - это боль.
5. Крысы в домах
Они повсюду.
Темная, влажная и холодная среда - идеальное место для размножения крыс. Таким образом, те, кто жил в замке, по умолчанию жил с крысами. Мало того, что это способствовало распространению болезней, крысы также использовались для пыток неугодных.
6. Выпивка была легко доступна и очень распространена
Когда алкоголь безопаснее воды.
Алкогольные напитки (будь то вино, пиво или эль) были обычным элементом средневековой трапезы. Естественно, знать и слуги пили разное по качеству спиртное. Интересно, что алкоголь был своего рода необходимостью в течение этого времени, поскольку вода часто была загрязненной и поэтому не годилась для питья. Тогда люди не знали, что можно просто кипятить воду, поэтому были всегда «под мухой».
7. День начинался на рассвете
Солнечный свет был одним из решающих факторов того, что происходило в замке. Даже днем скудного света, который попадал внутрь через маленькие окна, едва хватало на большинство дел по дому. Поэтому приходилось вставать с рассветом, чтобы успеть все сделать для своих хозяев. В средневековом городе все были грубо говоря разделены на пять основных ролей: духовенство, благородное сословие или члены королевской семьи, а также низший класс: торговцы, ремесленники и рабочие. Те, кто не был благородным или членом королевской семьи, вставал вместе с солнцем, потому что их задача состояла в том, чтобы «управлять» городом для всех остальных.
8. Купание в деревянных ваннах
Вопреки тому, что многие люди думают о средневековье, людям нравилось принимать ванну, просто не всегда было легко получить доступ к чистой воде и ванне. Внутри замков часто устанавливали деревянную ванну, которую можно было переносить из комнаты в комнату. Санитарией даже отдаленно не пахло, но люди были счастливы, если у них был доступ хотя бы к такой ванне.
9. Было очень темно и очень холодно
Замки в средневековье в основном строили и камня, причем не для комфорта, а для защиты от врагов. Это были гигантские каменные крепости с маленькими и узкими окнами. Камень не совсем способствовал теплу внутри, а маленькие окна пропускали очень мало солнечного света, и большинство комнат в замке были чрезвычайно темными и холодными. И, кстати, не забываем постоянную сырость.
10. Помпезные праздники
Постоянная помпа, возможно, была немного раздражающей, особенно для людей из низшего класса, которые делали всю работу по подготовке ко всем праздникам и вечеринкам. Обильные угощения и вычурные блюда были нормой в средневековом замке. Естественно, слуги за стол не допускались, и на их плечи ложилась обязанность по приготовлению еды. А вот за столом во главе сидели лорд и леди, по сторонам родственники и гости, а слуги ютились где-то «от греха подальше». Конечно же, то, что готовила прислуга для подачи на стол, ей было запрещено есть.
11. Обеды подавали в большом зале согласно статусу
В средневековые времена люди сидели за столом в соответствии со своим уровнем «важности». Лорд и леди сидели во главе стола, и еду сперва подавали им. Это могли быть настоящие блюда для гурманов с экзотическими специями. Еда для «менее важных» посетителей обеда была бы гораздо менее экстравагантной, и этих людей садили на темном и холодном конце длинного стола.
12. Постоянная работа
У всех людей, живущих в замке, были свои обязанности. Главным образом, они должны были убедиться, что лорд, леди и многочисленные члены их семьи были хорошо накормлены и чувствовали себя комфортно, но они также должны были заниматься повседневной рутинной работой в замке. Лорд и леди занимались политическими вопросами и принимали важные решения относительно своих земель и защиты замка, о всем остальном они даже не задумывались.
13. Полы были покрыты камышом и травами, чтобы скрыть грязь
В рамках непрекращающейся битвы за поддержание чистоты в замке и хоть какой-то свежести, по полу разбрасывали камыш и травы. Это делали, чтобы сухая трава помогала впитывать и удерживать все жидкости (и твердые вещества), которые попадали на пол в течение дня. Речь идет о пиве, жире, объедках плевках, экскрементах собак и кошек и т. д.
14. Постоянная опасность пожара на кухне
В первой половине средневековья кухни в основном строили из дерева. Однако, учитывая то, что происходит внутри кухонь, когда электричества еще попросту нет (например, готовка блюд на открытом огне), древесина в качестве строительного материала была не самым умным выбором. Кухни в замках регулярно сгорали, поэтому вскоре их начали строить из камня.
15. Обязательная часовня
Любому респектабельному средневековому замку требовалось одно — часовня, в которой лорд и его семья могли посещать утреннюю мессу. Чаще всего ее строили перпендикулярно к прямоугольному большому залу, а некоторые часовни и вовсе были двухэтажными, чтобы лорд и его родственники во время службы находились выше простолюдинов.
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