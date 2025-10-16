Стили интерьера, на которые стоит обратить внимание в 2026 году

Сдержанность японского минимализма, винтажная эстетика, связь с природой – в интерьере 2026 года возможно все. С одной стороны, такой подход развязывает руки и дает простор фантазии, а с другой – очень сложно сориентироваться среди всех новомодных веяний.

Сегодня мы расскажем о самых популярных стилях и их особенностях, чтобы вы могли подобрать для своей квартиры идеальный вариант.

Стиль 1: Японский минимализм

Стиль 2: Неовинтаж

Стиль 3: Эклектика

Стиль 4: Эко-стиль

Стиль 5: Ар-деко

Стиль 6: Органический модерн

Стиль 7: Скандинавский стиль

Выбирайте низкую мебель для интерьераПожалуй, самым стойким в мире стилей интерьера является минимализм. Да, каждый год он претерпевает какие-то трансформации, чтобы оставаться актуальным, но база остается прежней: лаконичность, простые формы, натуральные материалы, сдержанная цветовая гамма, отсутствие или минимальное количество декора. В 2026 году будет популярным его тандем с японской философией.В основе трендового направления будут лежать принципы джапанди и ваби-саби – стилей, которые несколько сезонов назад были весьма востребованы как в маленьких, так и просторных квартирах, и даже частных домах. Акцент нужно будет делать на природных материалах, в частности, фактуре дерева и камня. Что касается цветовой палитры, то здесь будут преобладать коричневый, серый, зеленый, бежевый и все их оттенки. При выборе мебели следует ориентироваться на лаконичные модели без вычурных деталей на низких ножках (кстати, это идеальный вариант для квартир с невысокими потолками).Готовый интерьер получится простым, но по-настоящему уютным. Плюс, в нем будет гораздо проще поддерживать порядок, так как не будет лишних вещей, которые только занимают ценную площадь. Акценты можно будет расставлять с помощью текстиля, комнатных растений, светильников и пр.Винтаж может проявляться и в отделке, и в деталяхКлассический винтаж уже порядком приелся дизайнерам, поэтому его место занял неовинтаж. В чем же его отличие от того стиля, к которому мы привыкли? Направление все так же опирается на эстетику прошлых десятилетий, призывает создавать связь между поколениями и наполнять квартиру вещами с историей, но при этом в тандеме с ними вы смело можете использовать современную мебель и декор. Такие предметы интерьера могут быть полностью стилизованы под ретро или просто поддерживать это направление при помощи характерных форм, цветовой гаммы, эффекта состаренной поверхности и пр.Важно помнить, что подобные вещи очень «активные» и привлекают много внимания, поэтому не стоит покупать их в большом количестве – достаточно одного-двух акцентов. Вы можете дополнить каждую комнату ретро-предметами, а можете украсить только одну, например, гостиную. Чтобы винтажные детали не создавали визуальный шум и не выглядели слишком вычурно, основу интерьера лучше сделать на базе минимализма или современной классики – тогда получится гармоничная картинка.Яркий пример эклектики в интерьереКогда-то эклектика была исключительно направлением в интерьере, но сейчас она также является подходом к оформлению пространства. Дизайнеры предлагают выходить за рамки одного стиля и сочетать несколько из них. Пары могут быть самыми разными: сканди и лофт, классика и винтаж, минимализм и бохо. А чтобы не получить в итоге несуразную картинку, в которой предметы абсолютно не сочетаются между собой, тщательно продумывайте каждую комбинацию.Для начала выберите ведущий стиль, а затем решите, какие детали эффектно его дополнят. Например, в квартире сканди отлично будут смотреться винтажные предметы интерьера, в частности, отреставрированная советская мебель. На выходе у вас получится что-то близкое к популярному mid-century. Кстати, можно сочетать не только вещи, но и сложные оттенки, характерные для разных направлений.Выбирайте природные оттенки и натуральные материалыВ мире шумных мегаполисов связь с природой особенно актуальна, поэтому неудивительно, что эко-стиль привлекает все больше людей. И дело не столько в приятной цветовой гамме, природных оттенках, которые автоматически делают квартиру уютнее, сколько в использовании натуральных материалов. Камень, ротанг, дерево, бетон, керамика, лен, хлопок – вариантов масса. Если бюджет не позволяет полностью оформить квартиру натуральными материалами, можно прибегнуть к качественным аналогам. Например, выбрать ламинат, имитирующий дерево (но здесь важно, чтобы швы между досками были не слишком заметны).Обратите внимание, что современный эко-стиль – это не только про экологичные материалы, но также про их утилизацию и вторичное использование, поэтому в интерьерах можно встретить переработанное сырье, винтажные вещи, предметы, которым дали вторую жизнь.Золотой – один из главных цветов в стиле ар-декоЭтот стиль больше не ассоциируется с роскошью, вычурностью, помпезностью – в 2026 году он возвращается в более легком и современном прочтении. От стиля, которых зародился в 20-х годах XIX века в Париже остались дорогие фактуры, строгие формы, благородные металлы. При этом общая композиция стала более сдержанной и лаконичной, пропало ощущение, что вы находитесь в королевском дворце.Теперь акцент делается не на всем и сразу, а на одной-двух деталях, например, диване, люстре или картине. Популярными материалами являются латунь, стекло, бархат, дерево, глянец. Готовый интерьер должен получится не помпезным, а утонченным и элегантным. Обратите внимание, что здесь важны строгость и симметрия – каждый элемент должен быть тщательно продуман.Для органического модерна характерны плавные, округлые линииКакое-то время о модерне ничего не было слышно, его считали слишком сложным в восприятии. Но сейчас, когда он «объединился» с природой, отношение к стилю изменилось. Органический модерн призывает черпать вдохновение в природных формах, стать их продолжением. Именно поэтому в интерьере преобладают натуральные материалы, плавные и мягкие силуэты, отсутствуют углы и грубые формы. Цветовая палитра также максимально естественная, без кричащих кислотных оттенков. Оливковый, коричневый, нежно-голубой, серо-бежевый, терракотовый – все цвета, которые можно найти в окружающем мире, смело используйте при оформлении квартиры.Особое значение имеет освещение. В органическом модерне нужно делать ставку на естественный свет, а не искусственный, поэтому большие панорамные окна станут большим преимуществом. Дизайнеры призывают отказаться от плотных штор и заменить их легкими занавесками (либо вообще ничего не вешать). В этом случае солнечные лучи смогут беспрепятственно попадать в каждую комнату, делать ее светлее и уютнее.Варианты оформления разных комнат в стиле скандиИ снова здравствуйте. Хорошая новость для тех, кто не готов к буйству красок, роскошных вещей, вычурных или, наоборот, слишком строгих деталей – скандинавский стиль еще актуален. Однако не стоит думать, что его не коснулись перемены. В 2026 году дизайнеры говорят громкое «Нет!» белым больничным стенам и аскетизму. Теперь в топе серо-голубой, молочный, нежно-зеленый, песочный.В мебели следует отдавать предпочтение плавным линиям, округлым формам. А чтобы квартира казалась просторнее, шкафы, диваны, стеллажи и прочие габаритные предметы должны быть светлыми (в идеале, чтобы «сливались» со стенами).Чтобы интерьер стал уютным и тактильно приятным, добавьте керамическую посуду, льняные занавески, вязаные пледы. Освещение должно быть максимально приближенным к естественному свету, поэтому не бойтесь открывать окна и впускать солнечные лучи. Если хотите добавить квартире изюминку, обратите внимание на элементы в стиле рустик, например, необработанные материалы.