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Школа волшебства: 5 фокусов, которые удивят детей и взрослых


5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

Эх, детство. Прекрасная пора по многим причинам. К примеру, только в детстве мы умеем искренне, по-настоящему удивляться и верить в чудеса. Даже, если «волшебство» легко объяснить знаниями на уровне физики и химии 6-го класса. Кстати, почему бы не представить ребёнку азы точных наук в форме увлекательной игры а-ля «школа чародейства»? А начать можно с простых экспериментов, которые наверняка удивят и малышей, и даже взрослых.


Эти простые опыты выглядят не хуже фокусов в цирке. А повторить их – легко, да и реквизита много не потребуется. Главное, чтобы взрослый «волшебник» всегда присматривал за начинающими.

Фокус №1: яйцо в бутылке


5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Вам понадобятся:
1. Стеклянная банка с узким горлом
2. Варенное и очищенное яйцо
3. Растительное масло
4. Бумага
5. Спички

 
5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Яйцо не должно пролазить в горлышко стеклянной бутылки. Но это поправимо: смажьте горло изнутри растительным маслом, подожгите клочок бумаги (не забываем, что спички детям – не игрушка) и быстро опустите его на дно банки. Яйцо оставьте в горлышке. 10 секунд – и оно волшебным образом также окажется внутри.

Фокус №2: копейка рубль бережет


5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Вам понадобятся:
1. Стеклянная банка с водой
2. Железные монеты
5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 
5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Чтобы убедить малышей в истинности этой народной мудрости, продемонстрируйте им монету и опустите её на дно бутылки. Казалось бы, ничего не произошло? А теперь попросите их заглянуть в банку сверху, через горлышко. Там они увидят целую пригоршню монеток. Секрет прост: предварительно вы положите деньги под стекло, но из-за преломления света увидеть их можно будет только под определённым углом. Волшебство, не иначе.

Фокус №3: фонтан


5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Вам понадобятся:
1. Пластиковый контейнер от таблеток;
2. Таблетка аспирина или другой «шипучки»;
3. Вода
5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Фокус, знакомый с детства каждому хулигану. Залейте в пластиковый контейнер воду, быстро поместите туда растворимую таблетку, закройте, переверните и поставьте на плоскую поверхность. Работает, не хуже mentos в коле.

Фокус №4: непромокаемый


5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Вам понадобятся:
1. Стеклянная банка;
2. Лист плотной бумаги или картона;
3. Вода
5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Ещё один фокус родом из школьных столовых. Наполните стеклянную емкость водой, положите сверху картон или бумагу (по размеру) и быстро переверните.

Фокус №5: молочные рисунки


5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Вам понадобятся:
1. Тарелка или стакан с молоком;
2. Цветные краски, разведенные в воде;
3. Ватные палочки, смоченные в жидкости для мытья посуды
5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 
5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

5 фокусов, которые удивят детей и взрослых

 

Добавляйте в молоко разноцветные краски, а затем прикоснитесь к жидкости ватной палочкой. Жидкость для мытья посуды будет растворять краску, так что таким образом можно рисовать на молоке причудливые узоры.

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