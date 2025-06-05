Почему исследовательская яхта Proteus похожа на паука, и что с её помощью изучается

Исследования нашей планеты часто требуют создания особой техники или оборудования. К таким можно отнести и исследовательские яхты, одна из которых, мягко говоря, удивила общество своим видом. А всё потому, что она удивительно похожа на... огромного металлического паука. Впрочем, как утверждают создатели, столь нестандартный дизайн их яхты - это вовсе не прихоть.
Пожалуй, это самый странный дизайн для яхты. /Фото: news.softpedia.com
Данный необычный научный концепт принадлежит калифорнийской компании Marine Advanced Robotics, которая давно работает по проекту создания собственного видения технологии волнообразного модульного судна (сокр. WAM-V) - по информации редакции novate.ru, первые наработки были представлены больше 15 лет назад. Правда, тогда странного вида лодочки, похожие на пауков, многие посчитали результатом использования фотошопа – и напрасно, ведь эта техника оказалась вполне реальной.
Когда концепт только появился, в его достоверности многие сомневались. /Фото: techinsider.ru
Сегодня реализация концепта WAM-V Proteus представляет собой созданный сверхлёгкий катамаран, корпус которого установлен на четырёх подвесных опорах. К слову, в конструкции последних отмечено применение пружин, амортизаторов и шаровых шарниров - все эти элементы призваны максимально синхронизировать движение яхты и волн, чтобы стабилизировать показатели тангажа и крена.
Компьютерная модель преодоления судном-пауком сильных волн. /Фото: bluezonegroup.com.au
Таким образом, исследовательское судно такого типа может работать на благо науки и человечества в тех локациях, где не справятся традиционные варианты техники. На сегодняшний день разработчики WAM-V трудятся над внедрением нескольких типов управления этими яхтами - либо пилотируемые из кабины судна, либо дистанционно с другого объекта.
Самые маленькие варианты судов-паучков. /Фото: newatlas.com
Впрочем, даже опытные прототипы от компании Marine Advanced Robotics поражают воображение разнообразием размеров: так, самый большой Proteus достигает в длину 30 метров, а самые маленькие - всего 8 футов. В итоге с помощью судов-пауков можно исследовать водные пространства на разных глубинах и получать сведения, необходимые для геодезии, картографии, робототехники и даже оборонной сферы.
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