Чем отличаются собаки и волки кроме внешности

Собаки и волки имеют много общего. Оба животных являются млекопитающими и хищниками. Оба состоят в одном семействе (псовые) и одном роду (волки). Все это позволяет волкам и собакам в том числе успешно скрещиваться в результате чего на свет появляются чудаковатые гибриды – волкособы. Существует даже несколько собачьих пород, изначально полученных от гибридов, например, чехословацкая волчья собака, а также волчья собака Сарлоса. И все же, несмотря на столь близкие отношения, волки и собаки принадлежат к двум разным видам. А значит отличия у них не ограничиваются одной только внешностью.
1. И все-таки пара слов о внешности
Разница есть и она серьезная. /Фото: independent.co.uk.
Волки по своим масса-габаритным параметрам крупнее большинства собак. «Средний» волк набирает массу от 32 до 62 кг в зависимости от возраста и пола. Впрочем, встречаются и достаточно крупные особи массой около 72 кг. При этом самые крупные волки могут «разрастаться» до 92-110 кг. Для сравнения средние собачьи породы весят от 12 до 25 кг, маленькие породы от 1 до 5 кг, крупные породы (вроде дога или сенбернара) от 50-64 до 90-120 кг.
Волки крупнее. /Фото: hunting.ru.
Размер головы и морды у собаки сильно зависит от породы. Однако, в «среднем» и голова, и морда у волков опять-таки крупнее. Так же у волков больше объем мозга (объем не обязательно равен производительности) и крепче черепные кости. Количество зубов у родственников одинаковое (42 шт), одна схема их расположения может сильно отличаться. При этом у волков заметно крупнее клыки. Челюсть в сравнении с собачьей также в среднем сильнее. Исключение составляют отдельные собачьи породы, например, исключительно сильная челюсть часто встречается у английских мастифов. Среди других отличий можно упомянуть вспомнить о том, что у волков уже грудь, тоньше кожа, более грубый и жесткий мех. У волков и собак достаточно сильно отличаются длина и расположение пальцев. Так, «серых разбойников» всегда легко опознать на снегу по узким и длинным следам. Кроме того, в сравнении с собакой лавы волков немного наклонены наружу.
2. Выносливость
За столетия жизни с человеком большинство собак растеряло свою выносливость относительно диких родственников. В сравнении с серыми разбойниками лучшие друзья человека почти не способны на быстрые и многокилометровые переходы. А кроме того, собаки не так хорошо переносят чувство голода и быстро теряют силы без еды. В свою очередь лесные обитатели способны выживать в режиме «затянув пояса» до нескольких недель! Конечно, все это время волки все-таки что-то жуют… Однако, большинство собак на ягодах и мышах-полевках протянуть такой же срок все-таки не сможет. И да, волки, как и собаки, могут быть всеядны. Правда, растительную пищу они потребляют лишь в самом крайнем случае.
3. Скорость бега
Бежит со скоростью мопеда. /Фото: komiinform.ru.
На фоне собак санитары леса настоящие атлеты. Среднестатистический песик редко способен развить скорость выше 15-20 км/ч. Максимальная же скорость для большинства пород и вовсе ограничивается анатомией на уровне 30-35 км/ч. Лишь редкие собачьи породы способны разгоняться до 60-65 км/ч. А вот лесные обитатели легко разгоняются до 55-65 км/ч. При этом в отличие от собаки в таком темпе охотник может бежать не менее 20 минут. А еще волки неожиданно хорошие пловцы. Средний «серый» способен легко преодолеть водную преграду протяженностью в 12-13 км. Собаки в свою очередь таким результатам могут только позавидовать.
4. Щенки – «цветы жизни»
Щенков разное количество. /Фото: kipmu.ru.
Отличаются волки и собаки и размером помета. Большинство собак рожает от 3 до 8 щенков. Исключение составляют только мелкие породы, у которых в помете чаще всего от 1 до 4 щенков. Если вынести «крошек» за скобки, то у волков с потомством дела в среднем обстоят хуже. В сезон волчица обычно дает от 4 до 6 щенков. Конечно, бывают случаи, когда волки приводят до 10 щенков. Однако, подобное все-таки бывает исключительно редко.
5. «Скрепы» против «нетрадиционных ценностей»
Стая волков - настоящая семья. /Фото: YouTube.
Стая волков – это настоящая «традиционная семья» состоящая в первую очередь из альфа-самки, альфа-самца и их выводка. При этом в семейной группе зачастую присутствуют и другие особи, чаще всего старые волки-одиночки. Примечательно, что «пенсионеров» стая в большинстве случаев не изгоняет, продолжая о них заботиться. Когда же речь заходит о еде, то здесь у волков настоящий первобытный-коммунизм охотников-собирателей: волки рангом пониже чаще всего могут спокойно есть вместе с вожаком.
В собачьих стаях дела обстоят строго наоборот. В отличие от волчьих семей размножаться в них могут любые особи. При этом собачьи стаи не могут похвастаться устойчивостью… А еще в них всегда есть ярко доминирующий альфа-самец. Когда же речь заходит о еде, первым у собак ест вожак и только потом все остальные. Самым слабым и вовсе может не достаться ничего. Наконец, собачья стая почти всегда жестко привязывается к определенной территории, в то время как волки в большинстве случаев регулярно кочуют в поисках источников пропитания.
6. Отношение к «двуногим»
Волки людей побаиваются. /Фото: pinterest.com.
Если волк не болен и не находится на грани голодной смерти, то при встрече с человеком он скорее всего постарается избежать контакта. Чего уж там, почуяв человека, волчья стая в большинстве случаев даже не захочет приближаться к источнику неизвестного запаха и непонятных звуков. Совсем другое дело собаки. Они в отличие от «лесных разбойников» практически полностью лишены какого-либо страха перед человеком, что особенно тревожно, когда речь заходит о стаях бездомных или одичавших собак.
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