Торт за 75 миллионов долларов

Модный дизайнер Дебби Вингхем из Великобритании, сделала самый дорогой торт в мире. Заказчиком лакомства стоимостью почти 50 миллионов фунтов стерлингов стала довольно богатая семья арабского происхождения, которая собиралась отметить день рождения и помолвку своей дочери. Торт, сделанный в виде подиума длиной 1,8 метров, весит 450 килограммов.

















Глазурь торта включает в себя 5,2 — каратный розовый бриллиант, 6,4 — каратный желтый бриллиант. Стоимость только этих 17 драгоценных камней, не считая 4 тысячи других, более мелких, умопомрачительная и составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.







На изготовление выпечки ушло 120 килограммов помадки и 60 килограммов шоколада.







Работа такого масштаба заняла 1100 часов.







Ранее 33-летняя Дебби Вингхем создала самое дорогое в мире платье стоимостью 18 миллионов долларов, расшитое двумя тысячами бриллиантов.











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