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Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго: гениальный лайфхак, который пригодится каждому


Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 

Лето – сезон свежих овощей и фруктов. Но как долго они будут оставаться свежими, даже в холодильнике? Особенно, когда вы не хотите (или не можете) съесть за раз целый лимон, арбуз или огурец? Если вы – не из той категории людей, которые любят переводить продукты впустую, обязательно узнайте простой лайфхак, как дольше сохранить овощи и фрукты сочными.

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 

С овощами и фруктами всегда так: что-то мы можем умять за обе щеки и один присест, а потребление других растягивается на несколько приёмов. Ну, к примеру, кто за раз осилит целый лимон? Нужна ли вам для супа вся эта огромная луковица? Если что-то из «зелёных» продуктов нужно порезать, а после вернуть остатки в холодильник до лучших времён, обязательно воспользуйтесь этой подсказкой. Она поможет сохранить овощи и фрукты свежими и сочными.
Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 

Секрет прост: вам понадобится зубочистка.

Разберёмся на примере лимона. Возьмите фрукт, аккуратно срежьте верхушку (потолще, чтобы она размером практически не отличалась от диаметра самого плода) и порежьте лимон дольками.

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 

Теперь возьмите верхушку, проткните её зубочисткой посередине и «прикрепите» обратно к лимону.
Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 
Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 
Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 

Возвращайте в холодильник. А когда лимон понадобится снова, вы обнаружите, что даже верхний слой фрукта остался таким же мягким и сочным, как будто был только что надрезан. Этот же трюк работает с огурцами, луком – да практически с любыми овощами-фруктами.
Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго даже после нарезки

 

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Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго: гениальный лайфхак, который пригодится каждому

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Как сохранить овощи и фрукты свежими надолго: гениальный лайфхак, который пригодится каждомуПодписаться на мой Instagram
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