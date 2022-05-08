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Как очистить духовку от загрязнений за считанные минуты

Очистить духовку от нагара и жира можно и без специальных моющих средств. Воспользуйтесь тем, что уже есть у вас на кухне для блестящего результата!

Как очистить духовку от загрязнений за считанные минуты

Перелейте столовый 9 % уксус в бутылку с распылителем. Разбрызгайте по всей поверхности внутри духовки. Сверху посыпьте солью (любой). Оставьте буквально на 10-15 минут, чтобы уксус поработал.

Как очистить духовку от загрязнений за считанные минуты

Протрите губкой, прочищая нагар с помощью соли — она будет мягко, но эффективно чистить духовку.

Как очистить духовку от загрязнений за считанные минуты

Идеальная чистота без моющих средств!

Как очистить духовку от загрязнений за считанные минуты
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