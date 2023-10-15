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За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Эх, нелегко быть экзотической танцовщицей. Нужно быть красивой, ухоженной, хорошо танцевать, обладать изрядной долей сексуальности и уметь работать по несколько часов в день практически без перерыва. Конечно, за это хорошо платят, но порой каждой женщине хочется чуть больше внимания от мужчин, которые таращатся на них из зала. Именно поэтому в Австралии придумали конкурс «Мисс обнаженная Австралия». Скажем так, это тот же конкурс «Мисс Вселенная», только с более обнаженными участницами и лучшими танцами.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Участницы конкурса демонстрируют свою эротичность, выступая в откровенных нарядах и со сложным реквизитом.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Финальный австралийский конкурс Miss Nude Australia проводится с 1991 года, а с 1994 года традиционным местом его проведения является клуб «Сумасшедшая лошадь» в городе Аделаида.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

За кулисами идет серьезная подготовка.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Ежегодно в каждом австралийском штате проходят региональные конкурсы, на которых выявляются победительницы, проходящие на национальный чемпионат.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Сам конкурс проходит в два этапа. На первом, обязательном этапе оценивают пропорции и формы участниц.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

На втором, произвольном этапе — умение держаться на сцене, умение подать себя, грациозность выступления и женственность.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Иностранки могут принимать участие в соревнованиях, но только вне основного конкурса.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Участницы конкурса не раздеваются перед судьями полностью — по условиям соревнования они должны надевать стринги и прикрывать соски специальными нашлепками.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Билет в клуб в вечер конкурса стоит всего 12 австралийских долларов (один час работы официанта).

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Победительница национального чемпионата представляет Австралию на мировом конкурсе Miss Nude World International.

За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»


 

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