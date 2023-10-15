За кулисами конкурса «Мисс обнаженная Австралия»

Эх, нелегко быть экзотической танцовщицей. Нужно быть красивой, ухоженной, хорошо танцевать, обладать изрядной долей сексуальности и уметь работать по несколько часов в день практически без перерыва. Конечно, за это хорошо платят, но порой каждой женщине хочется чуть больше внимания от мужчин, которые таращатся на них из зала. Именно поэтому в Австралии придумали конкурс «Мисс обнаженная Австралия». Скажем так, это тот же конкурс «Мисс Вселенная», только с более обнаженными участницами и лучшими танцами.
Участницы конкурса демонстрируют свою эротичность, выступая в откровенных нарядах и со сложным реквизитом.
Финальный австралийский конкурс Miss Nude Australia проводится с 1991 года, а с 1994 года традиционным местом его проведения является клуб «Сумасшедшая лошадь» в городе Аделаида.
За кулисами идет серьезная подготовка.
Ежегодно в каждом австралийском штате проходят региональные конкурсы, на которых выявляются победительницы, проходящие на национальный чемпионат.
Сам конкурс проходит в два этапа. На первом, обязательном этапе оценивают пропорции и формы участниц.
На втором, произвольном этапе — умение держаться на сцене, умение подать себя, грациозность выступления и женственность.
Иностранки могут принимать участие в соревнованиях, но только вне основного конкурса.
Участницы конкурса не раздеваются перед судьями полностью — по условиям соревнования они должны надевать стринги и прикрывать соски специальными нашлепками.
Билет в клуб в вечер конкурса стоит всего 12 австралийских долларов (один час работы официанта).
Победительница национального чемпионата представляет Австралию на мировом конкурсе Miss Nude World International.
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