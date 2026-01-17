Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

В одной из наших фотоколлекций мы уже знакомили вас с некоторыми самыми экзотическими железнодорожными путешествиями и роскошными поездами.
Сегодня мы расскажем вам ещё о нескольких эксклюзивных поездах, путешествуя в которых можно почувствовать себя царской особой — настолько они роскошны и потрясающи!
К слову, билеты стоят баснословных денег по сравнению с билетами на обычные поезда. Добавьте к этому тот факт, что некоторые из них совершают поездку всего раз в год, и вы получите полный эксклюзив, очередь за которым растягивается на целые месяцы.
Поезд «Императорская Россия»
стоимость билета — от 5274 долларов США
Самый знаменитый и самый роскошный поезд, совершающий путешествие всего раз в год по трём своим маршрутам.
Поезд «Royal Scotsman»
стоимость билета — от 2935 долларов США
Этот очень уютный поезд путешествует по Шотландии. Один из вагонов переоборудован в SPA-центр.
Поезд «Golden Chariot»
стоимость билета — от 5730 долларов США
Один из самых прекрасных пассажирских поездов. Он имитирует стиль старого «Голубого экспресса», владельцем которого является британская королева.
Поезд «Eastern & Oriental Express»
стоимость билета — от 2217 долларов США
Поезд представляет собой настоящий пятизвёздочный отель. На нём можно путешествовать из Сингапура в Малайзию и Бангкок.
Поезд «The Golden Eagle Express»
стоимость билета — от 15495 долларов США
Самый дорогой туристический поезд в мире. Он располагает собственным вагоном-рестораном с пианино и библиотекой.
Поезд «Maharagas’ Express»
стоимость билета — от 6840 долларов США
Самый дорогой поезд в Азии.
Поезд «The Orient Express»
стоимость билета — от 1160 долларов США
Это был первый железнодорожный маршрут, соединяющий Запад с Востоком. Большинству людей название «Восточный экспресс» знакомо благодаря роману Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе».
Поезд «Rovos Rails Express»
стоимость билета — от 1200 долларов США
В самом конце этого роскошного поезда есть вагон с панорамными окнами, благодаря которым во время путешествия можно наслаждаться потрясающими пейзажами.
Поезд «The Blue Train»
стоимость билета — от 740 долларов США
Этот поезд-экспресс проезжает по живописному южному побережью Южной Африки. Во время путешествия пассажиры могут увидеть стада жирафов, антилоп и буйволов, пасущихся в саванне.
