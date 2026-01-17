С нами не соску...
Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

В одной из наших фотоколлекций мы уже знакомили вас с некоторыми самыми экзотическими железнодорожными путешествиями и роскошными поездами.

Сегодня мы расскажем вам ещё о нескольких эксклюзивных поездах, путешествуя в которых можно почувствовать себя царской особой — настолько они роскошны и потрясающи!



К слову, билеты стоят баснословных денег по сравнению с билетами на обычные поезда. Добавьте к этому тот факт, что некоторые из них совершают поездку всего раз в год, и вы получите полный эксклюзив, очередь за которым растягивается на целые месяцы.

Поезд «Императорская Россия»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
стоимость билета — от 5274 долларов США

Самый знаменитый и самый роскошный поезд, совершающий путешествие всего раз в год по трём своим маршрутам.

Поезд «Royal Scotsman»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
стоимость билета — от 2935 долларов США

Этот очень уютный поезд путешествует по Шотландии. Один из вагонов переоборудован в SPA-центр.

Поезд «Golden Chariot»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
стоимость билета — от 5730 долларов США

Один из самых прекрасных пассажирских поездов. Он имитирует стиль старого «Голубого экспресса», владельцем которого является британская королева.

Поезд «Eastern & Oriental Express»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
стоимость билета — от 2217 долларов США

Поезд представляет собой настоящий пятизвёздочный отель. На нём можно путешествовать из Сингапура в Малайзию и Бангкок.

Поезд «The Golden Eagle Express»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
стоимость билета — от 15495 долларов США

Самый дорогой туристический поезд в мире. Он располагает собственным вагоном-рестораном с пианино и библиотекой.

Поезд «Maharagas’ Express»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
стоимость билета — от 6840 долларов США

Самый дорогой поезд в Азии.
Представляет собой копию королевского индийского дворца, приспособленную для длительных путешествий.

Поезд «The Orient Express»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару
стоимость билета — от 1160 долларов США

Это был первый железнодорожный маршрут, соединяющий Запад с Востоком. Большинству людей название «Восточный экспресс» знакомо благодаря роману Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе».

Поезд «Rovos Rails Express»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

стоимость билета — от 1200 долларов США

В самом конце этого роскошного поезда есть вагон с панорамными окнами, благодаря которым во время путешествия можно наслаждаться потрясающими пейзажами.

Поезд «The Blue Train»


Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

Самые роскошные поезда, курсирующие по земному шару

стоимость билета — от 740 долларов США

Этот поезд-экспресс проезжает по живописному южному побережью Южной Африки. Во время путешествия пассажиры могут увидеть стада жирафов, антилоп и буйволов, пасущихся в саванне.

источник

