Основные ошибки при хранении вещей

Пожалуй, многим хозяйкам приходилось сталкиваться с такой проблемой, что вроде и убираешься, моешь, чистишь, пылесосишь, а в квартире все равно ощущается какой-то беспорядок. Все дело в неправильном способе хранения вещей. Стоит лишь грамотно все разложить по полочкам, и дышать сразу станет легче.
1.
В квартире Плюшкина никогда не будет порядка, потому что порядок - это отсутствие ненужных, бесполезных вещей. Они лежат на ваших полках мертвым грузом, собирая на себя пыль и занимая место других более важных вещей. Так что, если хотите когда-то прийти к идеальному порядку, начните с разбора шкафчиков и полочек. Разберите свой гардероб и обувь, выбросьте все, что не надевали больше года. Потом переходите к содержимому полок. Определяя нужность вещей, руководствуйтесь только двумя принципами: практичность и радость. То есть оставляйте только то, чем реально пользуетесь и то, что приносит вам радость.
2. Неудобные системы
Все эти коробочки и плетеные корзинки выглядят очень мило. Однако, это исключительно визуальный эффект. Хранить вещи в закрытых коробках крайне неудобно, ведь со временем вы абсолютно точно забудете, что хранится в той или иной и для того, чтобы найти нужную вещь, придется заглянуть минимум в две-три. Пара таких ситуаций и вы возненавидите свои идеальные корзинки и коробки. Выход крайне прост - используйте коробки исключительно для хранения редко используемых вещей. А необходимые вещи размещайте под рукой, и плевать, что может выглядеть не слишком красиво.
3. Не на своих местах
Если вы привыкли класть вещи, куда придется, не удивляйтесь, что у вас всегда будет царить беспорядок. Хотите изменить ситуацию - продумайте, что и где должно лежать и соблюдайте правила. Порядок любит систему, и эта система должна быть удобной для вас и других жильцов. Вещи должны храниться там, где вы их используете. Привыкли одеваться в спальне, значит ваша одежда должна храниться там, постельное белье - у кровати, специи - возле печки и так далее.
4. «Горячие» точки
В любой квартире есть так называемые «горячие» точки. Чаще всего это места, где вы проводите много времени. Среди самых распространенных: письменный стол, прикроватная тумба, кресло спальни или пол прихожей. Так вот, с беспорядком в этих местах нужно бороться наиболее тщательно, потому что с каждым днем ситуация будет только усугубляться. Приучайте себя сразу после работы аккуратно складывать бумаги и канцелярию на столе, вечером уносить чашки с тумбочки, ставить обувь в шкафчик, а одежду перемещать с кресла в шкаф. Локальная уборка займет всего 5-10 минут и избавит вас от необходимости разбирать целую «свалку» в конце недели.
5. Прячете нужные вещи
У каждого человека есть набор самых необходимых вещей, вроде ключей, наушников, зажигалок, контактных линз, зарядных устройств и других мелочей. Так вот, все эти мелочи лучше не прятать по шкафам, а хранить в удобном и открытом месте. В противном случае вы наведете больше бардака, пытаясь в спешке отыскать одну из нужных вещей.
6. Действуете одиночку
Если вы живете не один/одна, выстраивая системы хранения, важно заручиться поддержкой домочадцев. Ведь, если вы будете наводить порядок и каждый раз раскладывать все по местам, вы очень скоро сойдете с ума. Гораздо эффективней, ознакомить всех домочадцев с системами хранения и правилами. Поначалу будет нелегко, иногда вам придется принуждать всех к уборке, но со временем этой войдет в привычку и порядка в вашем доме станет гораздо больше.
7. Порядок только снаружи
Еще одной ошибкой является поверхностный порядок. Речь идет о том, что вы убираете вещи со столов и рабочих поверхностей, хаотично складывая все в шкафы. Такое поведение в корне неверно. Да, на поверхности чисто, но внутри шкафов полный хаос. Чтобы было легче поддерживать порядок, делите выдвижные шкафчики на секции и сортируйте то, что храните в них.
