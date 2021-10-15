Цыгане XXI века

Кто они? Да просто представители городской молодежи, подпитываемые духом бродяжничества, анархистской философией и ненавистью к Маргарет Тэтчер, которые в один прекрасный день вскарабкались на борт старых потрепанных экипажей и променяли удобства современного мира на прелести кочевой свободы.

Сегодняшние путешественники в стиле нью-эйдж пошли еще дальше: они предпочитают традиционные конные караваны малоэкономичным автофургонам, хотя при этом не чураются современных технологий — таких как мобильные телефоны, ноутбуки и даже Facebook.

В конце 1980‑х и все 90‑е годы истории про таких маргиналов рассказывались везде и всюду. Поминали их обычно в связи с запретными рейв-вечеринками, столкновениями с полицией, облавами на наркоманов и критическим отношением к уголовному судопроизводству.

Молодежь из среднего класса, к ужасу их благополучных родителей, поддалась очарованию романтического образа жизни с его отсутствием строгих правил и прелестью скитаний. Их парусиновые кибитки бороздят просторы Англии и Европы — от фестиваля к фестивалю, от «сомнительного» сборища до «сомнительного» сборища, часто вызывая раздражение у землевладельцев и местных правоохранительных органов.

И хотя о новых скитальцах за последнее десятилетие было написано не так уж много, их движение не сходит с дистанции и продолжает набирать силу.

Фотограф Йен Маккел (Iain McK­ell), наблюдавший за небольшой группой странников на протяжении 10 лет, выпустил альбом потрясающих фотографий под названием «Новые цыгане» (издательство Prestel).

Эти снимки отражают перемены в образе жизни современных кочевников. Приняв за образец традиции цыганского табора, многие из них решительно отказались от автотранспортных средств передвижения и перешли на конную тягу.

В интервью сайту anothermag.com Йен Макелл рассказал:

«Это началось в 1986 году. Группа нью-эйдж-путешественников назвала себя «Конвоем мира» и отправилась в путь на автофургоне. А потом, когда я вернулся в Стоунхендж (Stone­henge) в 2001 году, они сменили название на «Летнее солнцестояние». Меня поразило это новое «племя», перешедшее на конную тягу, но использующее все современные технологии, а также солнечную энергию, мобильные телефоны, портативные компьютеры и, конечно, Face­book. Эта комбинация старого и нового пришлась мне по душе — особенно в сочетании с непрерывным движением».

«Примечательно то, что никто из этих людей не имеет и никогда не имел никакого отношения к реальным цыганам. Это личный выбор каждого последователя нью-эйдж-идеологии и практики. Дорога, лошади, кибитки — все это живо, актуально и влечет к себе тех, кто не желает подолгу засиживаться на одном месте в погоне за новыми впечатлениями. Они выходцы из нашего социума и нашей культуры, они все же ближе к нам, чем к этническим цыганам».

Фотограф, более известный публике своей работой в мире моды, установил тесные дружеские отношения со многими путешественниками — в том числе с родителями, детьми, семейными парами и одиночками.Фотоальбом «Новые цыгане» Йена Маккела, включающий эссе Вала Уильямса (Val Williams) и Эсмеральды Сэнгер (Ezmer­al­da Sanger), выпущен издательством Prestel.

Фотограф Йен Маккелл.