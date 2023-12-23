Как выглядят и живут в наши дни «самые красивые» голливудские актёры 90-х

Американский еженедельный журнал о знаменитостях PEOPLE с 1990 года публикует один раз в году специальную обложку. Попасть на неё было всегда самым горячим желанием любой голливудской актрисы или актёра и особой честью. Ведь это признание звезды «Самым красивым человеком года». С момента начала этой славной традиции обложку издания украшали лица множества потрясающих знаменитостей. Некоторые из них уже успели стать настоящей легендой мирового кинематографа. Далее в обзоре самые красивые люди 1990-х годов и то, как они выглядят и живут спустя почти три десятилетия.
1. Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер в далёких 1990-х и в 2022 году.
Дочь продавца кондиционеров из маленького провинциального американского городка сначала и не мечтала о том, чтобы стать актрисой. Более того, наверное, ни она, ни её родные даже в самых смелых мечтах не могли представить, что Мишель Пфайффер станет настоящей легендой Голливуда и общепризнанной красоткой. Внешность девушки сразу подтолкнула её к карьере модели. На конкурсе красоты, как это часто бывает, яркую красавицу заметили голливудские продюсеры.
Первые роли в кино успеха не принесли. Мишель могла так и остаться всего лишь привлекательной блондинкой второго плана без серьёзных ролей. Пфайффер стала упорно трудиться над тем, чтобы ей давали более серьёзные роли и звёздный час настал. Прорывом в карьере стала роль Эльвиры Хэнкок в фильме «Лицо со шрамом» (1983). Фильм стал культовым. После него в таланте красотки-модели никто уже не сомневался.
Журнал PEOPLE признавал Мишель Пфайффер «Самым красивым человеком» целых два раза в жизни. Такой чести удостаиваются очень немногие. Первый раз это было в 1990 году, а второй в 1999. Сегодня актриса продолжает активно сниматься и выглядит просто потрясающе.
2. Джулия Робертс
Джулия Робертс в далёких 1990-х и в 2022 году.
Самая главная красотка Голливуда, актриса Джулия Робертс и сегодня является оной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис. До начала актёрской карьеры Робертс занималась журналистикой в то время как её брат Эрик снимался в кино. Джулия тоже решила попробовать себя на этом поприще. В итоге она полностью затмила брата. Прорыв случился с фильмом «Красотка». За главную роль в нём актриса даже была номинирована на престижную кинопремию «Оскар».
В 1991 году она была названа самой красивой женщиной по версии журнала PEOPLE. В том же году получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Красотка». Свою вторую обложку Робертс получила в 2000 году после выхода фильма «Эрин Брокович». Лента также принесла актрисе долгожданный «Оскар» за лучшую женскую роль.
3. Джоди Фостер
Джоди Фостер в далёких 1990-х и в 2022 году.
Джоди Фостер начала свою актёрскую карьеру, когда ей было всего два года! Всё детство и юность она не прекращала сниматься в кино. В нежном подростковом возрасте Джоди прославилась, снявшись в фильме «Таксист» (1976). Роль принесла Фостер номинацию на премию «Оскар». Девушка получила прекрасное образование, изучая английскую литературу в Йельском университете. Актёрскому мастерству она никогда не обучалась. Несмотря на это она обладает двумя «Оскарами». В 1992 году Джоди была признана самой красивой женщиной года, после своей культовой роли Кларисы Старлинг в фильме «Молчание ягнят» (1991).
4. Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд в далёких 1990-х и в 2022 году.
Синди Кроуфорд в начале 90-х годов 20 века была не только всеобщей любимицей, но и настоящей иконой. Звезда подиума была одной из первых кто стал фотомоделью и получил статус знаменитости. Вопреки распространённому мнению о красивых женщинах, Синди — это не просто привлекательное личико и роскошное тело. Она всегда была отличницей в школе и поступила в Северо-Западный университет, чтобы изучать химическую инженерию. После учёбы она сделала окончательный выбор в пользу модельного бизнеса.
Слава Кроуфорд с годами только росла. Все мировые престижные издания хотели взять у неё интервью. Самые крупные корпорации мечтали заполучить модель для рекламы своей продукции. Синди имела многомиллионные контракты с такими «монстрами» как Pepsi и Revlon. В 1993 году её лицо украсило собой обложку PEOPLE — она была признана самой красивой женщиной года. Сегодня Кроуфорд продолжает работать моделью и выполняет множество других обязанностей через различные средства массовой информации.
5. Мэг Райан
Мэг Райан в далёких 1990-х и в 2022 году.
Мэг Райан прославилась своими потрясающими ролями в семейных романтических комедиях. Фильмы с её участием «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Неспящие в Сиэтле» (1993) и «Вам письмо» (1998) стали классикой жанра. С начала 1990-х годов Райан стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Сейчас она тоже снимается, хоть и не так часто. Самой красивой женщиной года она стала в 1994 году.
6. Кортни Кокс
Кортни Кокс в далёких 1990-х и в 2022 году.
Кортни Кокс больше всего прославилась своей ролью в культовом комедийном сериале «Друзья». Когда в 1995 году сериал стал хитом, а Кортни уже стала знаменитой на весь мир, она также была признана самой красивой женщиной года по версии журнала PEOPLE. Актриса продолжает сниматься и сегодня.
7. Мел Гибсон
Мел Гибсон в далёких 1990-х и в 2022 году.
Актёр сначала посвятил себя бессмертной классике, играя в театре шекспировских героев. Мир узнал о Меле Гибсоне в 1979 году после выхода на экраны ленты, которая сегодня является культовой - «Безумный Макс». В 1990-х годах голубоглазый красавчик уже был звездой мировой величины. Его прославили роли в боевиках. Потрясающая историческая эпопея «Храброе сердце», которую Гибсон снял сам и он же сыграл главную роль, вывела его совершенно на иной уровень. На престижной премии «Оскар» фильм доминировал во всех возможных номинациях, а Мел попал на обложку PEOPLE в качестве «Самого красивого человека» 1996 года.
8. Том Круз
Том Круз в далёких 1990-х и в 2022 году.
Мало кто в курсе, что до того, как стать тем самым Томом Крузом, будущий актёр был Томасом Крузом Мапотером Третьим — францисканским семинаристом. В 18 лет он решил бросить свои религиозные исследования, чтобы заняться карьерой в кино. Том переехал в Нью-Йорк, и это рискованное решение окупилось. После своего кинодебюта в 1981 году Круз стал одним из самых больших сердцеедов 80-х, особенно после того, как сыграл харизматичного лётчика Маверика в фильме «Лучший стрелок» (1986). За этим последовали такие знаменитые хиты как «Интервью с вампиром» (1994), «Миссия невыполнима» (1996) и «Джерри МакГуайр» (1996). В 1997 году Круз был признан самым красивым человеком в мире. Актёр продолжает оставаться одним из самых громких имён Голливуда и сегодня.
9. Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо в далёких 1990-х и в 2022 году.
Леонардо ДиКаприо был восходящей звездой Голливуда, когда снялся в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». После этого он стал звездой мирового масштаба. В этом же году журнал PEOPLE назвал непотопляемого Леонардо самым красивым человеком в мире. У актёра множество номинаций на премию «Оскар». В 2005 году ему даже удалось получить столь долгожданную вожделенную статуэтку за роль в фильме «Выживший» (2015). Помимо своей актёрской деятельности, ДиКаприо активно занимается защитой окружающей среды, стремится информировать людей о катастрофических последствиях изменения климата.
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