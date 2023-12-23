Как выглядят и живут в наши дни «самые красивые» голливудские актёры 90-х

1. Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер в далёких 1990-х и в 2022 году.

2. Джулия Робертс

Джулия Робертс в далёких 1990-х и в 2022 году.











3. Джоди Фостер

Джоди Фостер в далёких 1990-х и в 2022 году.

4. Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в далёких 1990-х и в 2022 году.

5. Мэг Райан

Мэг Райан в далёких 1990-х и в 2022 году.

6. Кортни Кокс

Кортни Кокс в далёких 1990-х и в 2022 году.

7. Мел Гибсон

Мел Гибсон в далёких 1990-х и в 2022 году.

8. Том Круз

Том Круз в далёких 1990-х и в 2022 году.

9. Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо в далёких 1990-х и в 2022 году.