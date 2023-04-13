5 блюд из обычной морковки, которые можно приготовить так, что за уши не оттянешь

Многие наверняка слышали о пользе моркови. Да вот только не каждый желает есть её в чистом виде, особенно дети, которые чуть что, тут же закатывают истерику, всячески показывая своё недовольство. Впрочем, всё поправимо. Достаточно всего лишь приготовить пару блюд из списка ниже, чтобы услышать заветное «добавки!» от всей семьи.
1. Паштет из моркови
Паштет из моркови. \ Фото: pinterest.ca.
Паштет из моркови запросто можно использовать в качестве закуски. Его легко намазывать на хлеб, тосты, крокетное печенье и даже вафли. А ещё им можно заменить сливочное масло в сендвичах и бутербродах.
Ингредиенты:
• Морковка - 800 г;
• Масло оливковое - 2/4 стакана;
• Тмин молотый - 1 ч.л;
• Имбирь молотый - 1 ч.л;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Уксус винный (красный) - 2 ст.л;
• Паста из перца чили (или хлопья перца чили) - 2 ч.л. пасты или 1 ч.л. хлопьев;
• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу.
Морковный паштет. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Морковь вымыть;
• Очистить;
• Отправить в глубокую кастрюлю;
• Залить водой;
• Отправить на плиту и тушить на маленьком огне 10-15 минут;
• Воду слить;
• Морковь слегка просушить бумажными полотенцами и переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Сбрызнуть морковь оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут;
• Затем запечённую морковку переложить в чашу блендера;
• Посолить, поперчить, приправить тмином и имбирём;
• После добавить уксус, измельчённый чеснок и острую пасту (или хлопья чили);
• Перемешать и очень медленно влить оливковое масло;
• Перебить до пастообразной массы;
• Подавать к столу со свежим хлебом, тостами, гренками, вафлями, галетами и др.
2. Запечённая морковка
Печёная морковка. \ Фото: the350degreeoven.com.
Печёным бывает не только картофель, а и морковь, которая нисколько не уступает первому (а быть может, и вовсе превосходит) по вкусовым качествам.
Ингредиенты:
• Морковь равномерного размера (лучше всего брать среднюю) - 1 кг;
• Оливковое масло - 1/4 часть стакана;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Соль - по вкусу;
• Смесь перцев молотых - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу.
Печёная морковь. \ Фото: dama.bg.
• Морковь хорошенько вымыть;
• Очистить и тщательно просушить;
• Затем выложить на застеленный пергаментом противень;
• В миске смешать мелкорубленный чеснок, смесь перцев, соль и сушёные травы;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью полить морковь;
• Затем отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут;
• Подавать горячей, по желанию можно тёплой и холодной;
• Подавать в качестве самостоятельного блюда и закуски, или же с мясом, рисом, картофелем.
3. Чипсы из моркови
Морковные чипсы. \ Фото: bigmir.net.
Хотите чем-то похрустеть под любимый фильм в кругу друзей, но при этом магазинные снеки и чипсы изрядно надоели? Тогда морковные чипсы - то, что нужно.
Ингредиенты:
• Морковка крупная - 3-4 шт;
• Масло оливковое - 1 ст.л;
• Соль крупная (желательно морская) - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу;
• Чеснок - 1 небольшая головка.
Чипсы из морковки. \ Фото: lenafilatova.com.
Способ приготовления:
• Морковь вымыть;
• Почистить и тщательно просушить;
• Затем нарезать тонкими кружочками или полосками;
• В миске смешать масло, соль, пропущенный через пресс чеснок, перец и сушёные травы;
• Хорошенько перемешать;
• В получившейся смеси замариновать морковь, оставив на 15-20 минут;
• Затем выложить в один слой на противень, предварительно застелив его пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;
• Подавать как горячими, так тёплыми и холодными;
• По желанию можно подавать со сметаной или любыми другими соусами.
4. Десерт из моркови
Морковный десерт. \ Фото: happyhealthblog.com.
Очень вкусный, питательный и невероятно полезный морковный десерт однозначно придётся по вкусу как детям, так и мужу.
Ингредиенты:
• Морковь среднего размера - 1 шт;
• Молоко миндальное - 2 стакана;
• Сок морковный - 4 ст.л;
• Кардамон молотый - 1 щепотка;
• Корица молотая - 1 щепотка;
• Семена кунжута - 8 ст.л;
• Орехи грецкие - 2/3 части стакана;
• Цедра лайма или лимона - 2 ст.л;
• Сок лайма или лимона - 1 ст.л;
• Агава (сироп) - 2 ст.л;
• Ванильный сахар - 1 щепотка;
• Масло кокосовое - 1 ст.л.
Десерт из моркови. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Морковь вымыть;
• Очистить и просушить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• В глубокой миске смешать молоко с морковным соком;
• Добавить кунжут;
• Приправить корицей и кардамоном;
• Слегка перемешать и оставить на 5-7 минут;
• Отправить в холодильник;
• Орехи смешать с цедрой лайма;
• Добавить кокосовое масло, ваниль и агаву;
• Перемешать и тут же влить молочную смесь из холодильника;
• Затем добавить тёртую морковь;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Разлить по креманкам или стаканам для виски;
• Отправить в холодильник на час;
• Подавать с листочками мяты (по желанию).
5. Маффины морковные
Морковные маффины с нежным кокосовым кремом. \ Фото: pinterest.ru.
Пряные и ароматные морковные маффины, с нежным воздушным кокосовым кремом, что буквально тает на языке – отличное дополнение к чаю или кофе.
Ингредиенты:
• Морковь среднего размера - 2 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Молоко - 3 ст.л;
• Стружка кокосовая - 3 ст.л;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Ядра грецких орехов - 0,5 стакана;
• Мука - стакан неполный на два пальца;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Корица и имбирь (молотые) - по щепотке всего;
• Орех мускатный - 1 щепотка;
• Сахар - 4 ст.л;
• Ванильный сахар - 1 ч.л;
• Пюре из яблок (не сладкое) - 5-6 ст.л;
Для крема:
• Молоко кокосовое - 1,5 стакана;
• Сахар - 2 ст.л;
• Стружка кокосовая - 1 ст.л.
Морковные маффины. \ Фото: andychef.ru.
Способ приготовления:
• Морковку хорошо вымыть;
• Очистить и натереть на мелкую тёрку;
• В миске смешать муку с разрыхлителем, солью, корицей, мускатным орехом и имбирём;
• Белок отделить от желтка и взбить;
• Желток взбить с яйцом;
• Добавить сахар, ванильный сахар и подсолнечное масло;
• Хорошо перемешать и вновь взбить;
• Добавить молоко;
• Перемешать и вновь взбить;
• Затем добавить натёртую морковку и пюре из яблок;
• Всё хорошенько перемешать деревянной лопаткой;
• Получившуюся массу аккуратно вылить в миску с мукой;
• Орехи измельчить до состояния мелкой крошки и добавить в миску с ингредиентами;
• Высыпать кокосовую стружку;
• Хорошенько перемешать;
• Наполнить формочки для запекания тестом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов на 25-30 минут;
• Кокосовое молоко достать из холодильника;
• Аккуратно слить воду и перелить кокосовое молоко в миску;
• Взбить до лёгкой и воздушной консистенции;
• После высыпать сахар и кокосовую стружку;
• Перемешать хорошенько и вновь взбить;
• Маффины остудить и перед подачей полить кокосовым кремом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии