Знаменитые родители и их взрослые дети, похожие, как две капли воды

1. Ава Элизабет Филипп и Риз Уизерспун в возрасте 18 лет

Ава каждой своей чертой напоминает свою знаменитую маму.

2. Александр Скарсгорд и Стеллан Скарсгард в возрасте 30 лет

От папы Скарсгард-младший унаследовал не только обаяние, но и актерский талант.

3. Дхани Харрисон и Джордж Харрисон в возрасте 20 лет

Юный музыкант очень напоминает своего отца в молодости.

4. Зигги Марли и Боб Марли в возрасте 35 лет

Старший сын короля регги очень похож на своего родителя.

5. Дэймон Уэйанс-младший и Дэймон Уэйанс в возрасте 30 лет

Большая семья Уэйансов состоит из целой династии известных киноактёров, режиссёров и комиков.

6. Рашида Лиа Джонс и Пегги Липтон в возрасте 26 лет

Рашида и Пегги похожи не только внешне, но и род деятельности у них одинаковый.

7. Крис Пайн и Роберт Пайн в возрасте 30 лет

Тут бесспорно победили гены знаменитого папы.

8. Джелена Нура Хадид и Иоланда Хадид в возрасте 18 лет

Джиджи, внешне похожая на маму, пошла по ее стопам и выбрала для себя карьеру в модельном бизнесе.

9. Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер в возрасте 29 лет

Снимок абсолютно похожих внешне актрис, только сделан с интервалом во времени.

10. Лили-Роуз Мелодия Депп и Ванесса Паради в возрасте 18 лет

Невероятно похожа на свою маму в молодости.

11. Айрленд Элис Болдуин и Ким Бейсингер в возрасте 20 лет

Дочка так похожа на свою знаменитую маму , что однажды ей предложили сыграть в кино Ким Бейсингер в молодости

12. Кифер Сазерленд и Дональд Сазерленд в возрасте 35 лет

Кифер Сазерленд, сын прославленного Дональд Сазерленд, не отстает от своего популярного и успешного отца.

13. Джорджия Мэй Джаггер и Мик Джаггер в возрасте 25 лет

У британского рок-музыканта 8 детей, и больше всех на него похожа Джорджия.

14. Мэми Гаммер и Мерил Стрип в возрасте 30 лет

Глаза, скулы, кончик носа и область вокруг губ, прическа, цвет волос напоминает свою маму - Мерил Стрип.

15. Эшли Джадд и Наоми Джадд в возрасте 30 лет

В подростковом возрасте сходство с великолепной мамой было налицо.

16. Шон Леннон и Джон Леннон в возрасте 31 года

Как две капли воды.

17. Румер Уиллис и Брюс Уиллис в возрасте 18 лет.

Взяла от звездных родителей все самое лучшее.

18. Зои Изабелла Кравиц и Лиза Боне в возрасте 20 лет

В детстве не отличалась явным сходством с матерью, однако с годами образ Зои становится все более похожим на Лизи.

19. Кейт Хадсон и Голди Хоун в возрасте 33 лет

Наглядный пример, когда яблоко от яблони недалеко падает.

20. Софи Фредерика Алохилани фон Хазелберг и Бетт Мидлер в возрасте 29 лет

Свою прекрасную улыбку Софи унаследовала от мамы.