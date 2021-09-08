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Знаменитые родители и их взрослые дети, похожие, как две капли воды


Знаменитые родители и их взрослые дети, похожие, как две капли воды

Многие люди настолько увлекаются творчеством своих любимых актёров и музыкантов, что стремятся во всём быть похожими на них: они делают такую же причёску, стараются выбрать похожую одежду и даже копируют привычки. Но есть и те, кто похож на звёзд, как две капли воды и при этом не прикладывает для этого абсолютно никаких усилий. Это родные дети знаменитостей. Мы собрали фотографии звёздных родителей и их детей в одном и том же возрасте, которых просто невозможно различить.

1. Ава Элизабет Филипп и Риз Уизерспун в возрасте 18 лет


Ава каждой своей чертой напоминает свою знаменитую маму.

Ава каждой своей чертой напоминает свою знаменитую маму.

 

2. Александр Скарсгорд и Стеллан Скарсгард в возрасте 30 лет


От папы Скарсгард-младший унаследовал не только обаяние, но и актерский талант.

От папы Скарсгард-младший унаследовал не только обаяние, но и актерский талант.

 

3. Дхани Харрисон и Джордж Харрисон в возрасте 20 лет


Юный музыкант очень напоминает своего отца в молодости.

Юный музыкант очень напоминает своего отца в молодости.

 

4. Зигги Марли и Боб Марли в возрасте 35 лет


Знаменитые родители и их взрослые дети, похожие, как две капли воды

Старший сын короля регги очень похож на своего родителя.

 

5. Дэймон Уэйанс-младший и Дэймон Уэйанс в возрасте 30 лет


Большая семья Уэйансов состоит из целой династии известных киноактёров, режиссёров и комиков.

Большая семья Уэйансов состоит из целой династии известных киноактёров, режиссёров и комиков.

 

6. Рашида Лиа Джонс и Пегги Липтон в возрасте 26 лет


Рашида и Пегги похожи не только внешне, но и род деятельности у них одинаковый.

Рашида и Пегги похожи не только внешне, но и род деятельности у них одинаковый.

 

7. Крис Пайн и Роберт Пайн в возрасте 30 лет


Тут бесспорно победили гены знаменитого папы.

Тут бесспорно победили гены знаменитого папы.

 

8. Джелена Нура Хадид и Иоланда Хадид в возрасте 18 лет


Джиджи, внешне похожая на маму, пошла по ее стопам и выбрала для себя карьеру в модельном бизнесе.

Джиджи, внешне похожая на маму, пошла по ее стопам и выбрала для себя карьеру в модельном бизнесе.

 

9. Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер в возрасте 29 лет


Снимок абсолютно похожих внешне актрис, только сделан с интервалом во времени.

Снимок абсолютно похожих внешне актрис, только сделан с интервалом во времени.

 

10. Лили-Роуз Мелодия Депп и Ванесса Паради в возрасте 18 лет


Невероятно похожа на свою маму в молодости.

Невероятно похожа на свою маму в молодости.

 

11. Айрленд Элис Болдуин и Ким Бейсингер в возрасте 20 лет


 

 
Дочка так похожа на свою знаменитую маму, что однажды ей предложили сыграть в кино Ким Бейсингер в молодости

Дочка так похожа на свою знаменитую маму, что однажды ей предложили сыграть в кино Ким Бейсингер в молодости

 

12. Кифер Сазерленд и Дональд Сазерленд в возрасте 35 лет


Кифер Сазерленд, сын прославленного Дональд Сазерленд, не отстает от своего популярного и успешного отца.

Кифер Сазерленд, сын прославленного Дональд Сазерленд, не отстает от своего популярного и успешного отца.

 

13. Джорджия Мэй Джаггер и Мик Джаггер в возрасте 25 лет


У британского рок-музыканта 8 детей, и больше всех на него похожа Джорджия.

У британского рок-музыканта 8 детей, и больше всех на него похожа Джорджия.

 

14. Мэми Гаммер и Мерил Стрип в возрасте 30 лет


Глаза, скулы, кончик носа и область вокруг губ, прическа, цвет волос напоминает свою маму - Мерил Стрип.

Глаза, скулы, кончик носа и область вокруг губ, прическа, цвет волос напоминает свою маму - Мерил Стрип.

 

15. Эшли Джадд и Наоми Джадд в возрасте 30 лет


В подростковом возрасте сходство с великолепной мамой было налицо.

В подростковом возрасте сходство с великолепной мамой было налицо.

 

16. Шон Леннон и Джон Леннон в возрасте 31 года


Как две капли воды.

Как две капли воды.

 

17. Румер Уиллис и Брюс Уиллис в возрасте 18 лет.


Взяла от звездных родителей все самое лучшее.

Взяла от звездных родителей все самое лучшее.

 

18. Зои Изабелла Кравиц и Лиза Боне в возрасте 20 лет


В детстве не отличалась явным сходством с матерью, однако с годами образ Зои становится все более похожим на Лизи.

В детстве не отличалась явным сходством с матерью, однако с годами образ Зои становится все более похожим на Лизи.

 

19. Кейт Хадсон и Голди Хоун в возрасте 33 лет


Наглядный пример, когда яблоко от яблони недалеко падает.

Наглядный пример, когда яблоко от яблони недалеко падает.

 

20. Софи Фредерика Алохилани фон Хазелберг и Бетт Мидлер в возрасте 29 лет


Свою прекрасную улыбку Софи унаследовала от мамы.

Свою прекрасную улыбку Софи унаследовала от мамы.

 

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Знаменитые родители и их взрослые дети, похожие, как две капли воды

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Знаменитые родители и их взрослые дети, похожие, как две капли водыПодписаться на мой Instagram
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