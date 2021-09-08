Знаменитые родители и их взрослые дети, похожие, как две капли воды

Многие люди настолько увлекаются творчеством своих любимых актёров и музыкантов, что стремятся во всём быть похожими на них: они делают такую же причёску, стараются выбрать похожую одежду и даже копируют привычки. Но есть и те, кто похож на звёзд, как две капли воды и при этом не прикладывает для этого абсолютно никаких усилий. Это родные дети знаменитостей. Мы собрали фотографии звёздных родителей и их детей в одном и том же возрасте, которых просто невозможно различить.
1. Ава Элизабет Филипп и Риз Уизерспун в возрасте 18 лет
Ава каждой своей чертой напоминает свою знаменитую маму.
2. Александр Скарсгорд и Стеллан Скарсгард в возрасте 30 лет
От папы Скарсгард-младший унаследовал не только обаяние, но и актерский талант.
3. Дхани Харрисон и Джордж Харрисон в возрасте 20 лет
Юный музыкант очень напоминает своего отца в молодости.
4. Зигги Марли и Боб Марли в возрасте 35 лет
Старший сын короля регги очень похож на своего родителя.
5. Дэймон Уэйанс-младший и Дэймон Уэйанс в возрасте 30 лет
Большая семья Уэйансов состоит из целой династии известных киноактёров, режиссёров и комиков.
6. Рашида Лиа Джонс и Пегги Липтон в возрасте 26 лет
Рашида и Пегги похожи не только внешне, но и род деятельности у них одинаковый.
7. Крис Пайн и Роберт Пайн в возрасте 30 лет
Тут бесспорно победили гены знаменитого папы.
8. Джелена Нура Хадид и Иоланда Хадид в возрасте 18 лет
Джиджи, внешне похожая на маму, пошла по ее стопам и выбрала для себя карьеру в модельном бизнесе.
9. Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер в возрасте 29 лет
Снимок абсолютно похожих внешне актрис, только сделан с интервалом во времени.
10. Лили-Роуз Мелодия Депп и Ванесса Паради в возрасте 18 лет
Невероятно похожа на свою маму в молодости.
11. Айрленд Элис Болдуин и Ким Бейсингер в возрасте 20 лет
Дочка так похожа на свою знаменитую маму, что однажды ей предложили сыграть в кино Ким Бейсингер в молодости
12. Кифер Сазерленд и Дональд Сазерленд в возрасте 35 лет
Кифер Сазерленд, сын прославленного Дональд Сазерленд, не отстает от своего популярного и успешного отца.
13. Джорджия Мэй Джаггер и Мик Джаггер в возрасте 25 лет
У британского рок-музыканта 8 детей, и больше всех на него похожа Джорджия.
14. Мэми Гаммер и Мерил Стрип в возрасте 30 лет
Глаза, скулы, кончик носа и область вокруг губ, прическа, цвет волос напоминает свою маму - Мерил Стрип.
15. Эшли Джадд и Наоми Джадд в возрасте 30 лет
В подростковом возрасте сходство с великолепной мамой было налицо.
16. Шон Леннон и Джон Леннон в возрасте 31 года
Как две капли воды.
17. Румер Уиллис и Брюс Уиллис в возрасте 18 лет.
Взяла от звездных родителей все самое лучшее.
18. Зои Изабелла Кравиц и Лиза Боне в возрасте 20 лет
В детстве не отличалась явным сходством с матерью, однако с годами образ Зои становится все более похожим на Лизи.
19. Кейт Хадсон и Голди Хоун в возрасте 33 лет
Наглядный пример, когда яблоко от яблони недалеко падает.
20. Софи Фредерика Алохилани фон Хазелберг и Бетт Мидлер в возрасте 29 лет
Свою прекрасную улыбку Софи унаследовала от мамы.
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