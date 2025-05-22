Зачем на ножах делают выемки: неочевидные возможности обычных предметов

1. Секретная функция дуршлага

Из кастрюли можно сделать пароварку.

2. Отверстие в ложке для спагетти

Отверстие в ложке для спагетти выполняет не только функцию дуршлага.

3. Узоры на молотке для отбивания

Поговорим об узорах на молотке для отбивания.

4. Ручка для сковороды

Отверстие на ручке сковородки гораздо полезнее, чем кажется.

5. Выемки на лезвии ножа

Напоследок поговорим о ножах...