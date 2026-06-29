Для чего холодильник протирать перекисью, а унитаз натирать зубной пастой

Все мы привыкли держать свой дом в чистоте. Многие действия уже выполняем на автомате. Но, как это часто бывает, мелкие неприятности быстро выводят нас и равновесия. Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем сохранять наши бытовые советы. С их помощью вы без труда найдете выход из любой сложной ситуации.

1. Не забудьте заморозить лук

2. Уменьшаем расход средства для мытья посуды

3. Больше никаких неприятных запахов от кухонных тряпок

4. Туалет наполнится приятным ароматом

5. Правильный уход за холодильником

Никаких больше слез.Все мы с детства знаем, что, нарезая луковицу, неизменно будем плакать. И овощ тут совершенно не виноват. Просто в нем содержаться вещества, которые раздражают нашу слизистую. Это физиология. И с этим ничего нельзя сделать. Или можно?На самом деле можно. И секрет этот до смешного прост. Если вы устали плакать над нарезкой лука, то просто закиньте его в морозилку. Достаточно подержать его там пятнадцать минут. После чего достаньте и приступите к нарезке. Вы удивитесь, но никаких больше слез.Соль и сода спасут вас от лишних трат.Всем нам хочется, чтобы бытовой химии хватало надолго. Но последнее время средства для мытья посуду делают уж слишком жидкими как будто специально. Для того чтобы расход средства увеличивался. И вы чаще его покупали.Но есть одна хитрость, которая поможет справиться с этой проблемой. Если вы тоже заметили, что средство для мытья посуды слишком жидкое, то точно поможет наш следующий совет. Просто добавьте в банку по чайной ложке соли и соды. Тщательно взболтайте. Теперь ваше средство станет намного гуще. А значит покупать новое придется намного позже.Больше никаких неприятных запахов от тряпок.Кухонные тряпки незаменимы. Как не пытаемся мы перейти на бумажные полотенца, многие из нас до сих пор пользуются тряпками. Так нам привычнее. Вот только они зачастую накапливают множества запахов и начинают откровенно вонять. Это может испортить настроение кому угодно.Чтобы избавиться от этого ужасного запаха, простая стирка не поможет. Тут нужен специальный подход. И мы не про дорогостоящую химию. Все куда проще. Вам помогут самые обычные средства, которые наверняка есть у вас дома. Смешайте в тазике воду, уксус и обычную соль. Тщательно перемешайте. Замочите в получившемся растворе ваши тряпки. Достаточно пятнадцати минут. После чего промойте тряпки под проточной водой. Все неприятные запахи исчезнут.Отличное средство для чистки унитаза.Туалет – одна из тех комнат в доме, что постоянно нуждается в освежителе воздуха. Но учитывая цены на них, то можно и разориться. К счастью, мы знаем как надолго подарить вашему туалету аромат свежести.Стоит отметить, что, следуя нашему совету, вы не только добьетесь приятного аромата, но и без труда отмоете унитаз до блеска. А всего-то и нужно, что смешать зубную пасту с солью. Именно полученной массой натрите унитаз и оставьте на минут десять. После чего тщательно вымойте его влажной тряпкой. Это подарит вам чистоту и приятнейший аромат, который сохранится надолго.Не забудьте протереть холодильник перекисью.Все мы привыкли ухаживать за своим домом. Но почему-то всегда забываем про бытовую технику. А ведь она тоже нуждается в уходе. Взять, к примеру, холодильник. Когда вы последний раз проводили его дезинфекцию? А ведь от нее напрямую зависит его работоспособность.Мы советуем не пренебрегать этим важным этапом уборки. В следующий раз, вымыв холодильник, обязательно протрите его тряпкой, смоченной перекисью водорода. Такое простое действие избавит вас от микробов и бактерий, которые не видно на первый взгляд.