Эффективный метод полива орхидеи

Всего один простой стимулирующий полив раз в месяц поможет вашей орхидее нарастить жирные зелёные корни, плотные листья и выпустить новые цветоносы с бутонами! Этот метод проверен тысячами фанатами орхидей и доказал свою полезность.



Посмотрите на орхидею, которую поливали всего один раз в месяц лимонной водой. Её корни жирные, сочные, зелёные, напитанные. С такими корнями орхидея без проблем выпустит новые цветоносы с бутонами!



Рецепт максимально простой и дешёвый. Добавьте 1 ч. л. (5 мл) лимонного сока на 1 л мягкой тёплой воды (отстоянной, кипячёной, дождевой или талой). Вода для полива орхидеи должна быть именно мягкой, максимально приближенной к естественным условиям цветка! Раствор очень простой, но рабочий и эффективный, так как он идеально подкисляет орхидею и питает её корни.



После полива такой лимонной водой всего 1 раз в месяц орхидеи меняются довольно быстро: наращивают жирные корни, плотные, сочные, зелёные листья и выпускают новые цветоносы с бутонами.



Поливать необходимо как обычно, оставив во втором горшке на 15 минут, из которого затем слить лишнюю воду. Поливать таким способом рекомендуется орхидеи, которые нуждаются в реанимации, а также орхидеи, которые только-только выпустили цветонос и нераскрывшиеся бутоны.

Если же орхидея выпустила все бутоны, то поливать её лимонной водой не нужно! Вот и все простые правила для успеха.Подробнее о стимулирующем поливе орхидеи смотрите в видео ниже: