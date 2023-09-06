Какие тайны скрывает великий каменный лес, поднявшийся со дна моря в китайской провинции Юньнань

Это сказочное и немного жутковатое место находится на юге Китая, в одной из самых красивых провинций - Юньнань, отличающейся сложным рельефом, с обилием горных и лесных массивов, холмов, долин, рек и водопадов. Среди этой первозданной красоты расположена самая уникальная и неповторимая достопримечательность Китая - национальный парк Шилинь, представляющий собой лабиринты, словно выросших из-под земли каменных скал, разнообразной и причудливой формы.
Чем привлекателен каменный лес в Юньнане
Каменный лес - одна из достопримечательностей Китая. Фото: egor-vlasov.tourister.ru
Каменный лес в китайской провинции Юньнань известен со времен династии Мин, как «первое чудо света». С этим местом у китайцев связано много легенд, и они относятся к нему с почтением. Сюда круглый год стекаются группы туристов, несмотря на то, что каменный лес находится в достаточно отдаленном месте, до ближайшего города Куньмин отсюда около 90 километров.
Парк Шилинь занимает территорию площадью 350 кв. км, состоящую из причудливых переплетений каменных образований, напоминающих застывшие стволы огромных деревьев, каменных цветов, фигур животных, птиц и даже людей. Многие из них имеют поэтические названия, например «Женщина, ожидающая мужа» или «Носорог, наблюдающий за луной», некоторые связаны со всевозможными интересными историями и суевериями. Если включить воображение, в каждом каменном образовании можно увидеть что-то особенное, неповторимое.
Пещера Чжиюнь. Фото: .travelchina.org
На территории парка расположены большая и малая пещеры Чжиюнь, занимающие площадь около трех и двух квадратных километров. В них находятся захватывающие и довольно жуткие подземные копии каменного леса. Этот подземный лес освещен разноцветными огнями, которые придают ему еще более мистический вид. Если постучать по скале, она отзывается эхом, и говорят, что каждая из подземных скал имеет свой «голос».
Парк разделен на несколько зон и вымощен многочисленными дорожками, по которым можно гулять часами среди возвышающихся скал, таинственных пещер, гремящих водопадов, естественных озер и мостов. Одна из таких дорожек заканчивается на вершине холма с павильоном, откуда открывается панорамный вид на парк. С высоты птичьего полета это место выглядит как застывший и величественный лесной массив.
Как и когда образовался необычный лес из камня
Вид на каменный лес с высоты птичьего полета. Фото: travel.ru
По мнению ученых, занимающихся изучением китайского каменного леса, он был образован более 270 миллионов лет назад естественными известковыми отложениями морской воды. Когда-то на этом месте находилось море, но в результате тектонических движений камни вышли на поверхность, а море со временем пересохло. Год за годом ветер и вода придавали камням все более необычную форму, за многие миллионы лет превратив их в причудливые карстовые образования.
Но существуют и другие версии. Некоторые ученые предполагают, что эти образования могут быть окаменелыми остатками древнего леса. В составе этих камней нередко находят примеси кремнезема, что может говорить об их растительном происхождении. А поскольку условием окаменения является вода, то не исключено, что на этом месте когда-то случился потоп.
Культурную зону парка Шилинь начали строить в 1931 году, а для посещения туристами она была открыта в 50-х годах. С тех пор территория парка постоянно обустраивается и облагораживается, дикий каменный лес давно уже превратился в объект национального достояния Китая и мирового природного наследия.
Парк Шилинь - объект национального достояния Китая. Фото: egor-vlasov.tourister.ru
Это не единственный каменный лес на планете. Такие же каменные образования находятся в Болгарии, недалеко от Варны, в заповеднике Цинжи-дю-Бемараха на западном побережье Мадагаскара, в пустыне Пинакль в Австралии.
Легенда об Ашиме и факельное шествие в каменном лесу
Камень Ашима на территории парка. Фото: .tagar.id
С каменным лесом в провинции Юньнань у китайцев связано много суеверий и легенд, которые передаются из поколения в поколение.
По древнему восточному поверью каменный лес появился много веков назад благодаря местному силачу, который мечтал сделать в этом месте плотину для облегчения жизни людей. Украв у волшебника чудодейственный посох, он начал передвигать огромные камни, но не успел завершить начатое дело до того, как посох утратил свою волшебную силу. С тех пор камни так и замерли здесь, в виде причудливых изваяний, разбросанных по долине.
Другая легенда гласит о бессмертных существах, которые создали каменный лес, разбив гору кулаками, оставив после себя лабиринт из камней, где влюбленные могут укрыться, не будучи никем обнаруженными.
Самая древняя легенда относится к камню Ашима, известному сегодня во всем мире. Согласно этой легенде, красивая девушка по имени Ашима однажды попалась на глаза сыну вождя одного из поселений по имени Ажи. Но она отвергла его любовь, поскольку была влюблена в другого молодого человека. Тогда Ажи похитил ее и увел в лес. Ей удалось вырваться из его объятий, но убегая, девушка упала в реку и утонула, превратившись в камень. Местные жители говорят, что если позвать Ашиму возле этого камня, она откликается глухим эхом.
В шестой лунный месяц по китайскому календарю, совпадающий с концом июня или началом июля, в парке Шилинь проходит традиционный фестиваль факелов. Ключевой фигурой этого праздника является легендарная Ашима, в память о которой молодые люди устраивают здесь колоритные китайские танцы, борьбу, лазание по шесту, юноши признаются девушкам в любви. Здесь же проводится бой быков и запуск воздушных змеев в виде драконов.
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