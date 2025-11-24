Заброшенная база подводных лодок

Петропавловск-Камчатский-54, он же Финвал — бывшая военная база в бухте Бечевинская на Камчатке. С 1971 по 1996 год здесь базировалась 182 бригада подводных лодок, включавшая в себя 12 кораблей. Когда-то здесь кипела жизнь, а сегодня лишь пустые дома да ржавый остов корабля.
Гарнизонный поселок при базе состоял из 8 жилых домов, котельной, почты, магазина, школы и детского сада. (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): Раз в неделю ходил корабль на «Большую Землю» — до Петропавловска-Камчатского.. (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): (Фото Instagram @ ollyru999): (Фото Instagram @tanusakam): Фото Instagram @tanusakam): (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): От гарнизонного поселка остались каркасы домов, старые вещи жителей и ржавеющий корабль у пристани. (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka):
