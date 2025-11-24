С нами не соску...
Заброшенная база подводных лодок



Петропавловск-Камчатский-54, он же Финвал — бывшая военная база в бухте Бечевинская на Камчатке. С 1971 по 1996 год здесь базировалась 182 бригада подводных лодок, включавшая в себя 12 кораблей. Когда-то здесь кипела жизнь, а сегодня лишь пустые дома да ржавый остов корабля. Заброшенная база подводных лодок

Гарнизонный поселок при базе состоял из 8 жилых домов, котельной, почты, магазина, школы и детского сада. (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): Заброшенная база подводных лодок Раз в неделю ходил корабль на «Большую Землю» — до Петропавловска-Камчатского.
(Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): Заброшенная база подводных лодок После перевода подлодок в другое место в бухте Бечевинская тихо и пусто. Сюда заходят лишь медведи да туристы-экстремалы. (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): Заброшенная база подводных лодок (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): Заброшенная база подводных лодок (Фото Instagram @ ollyru999): Заброшенная база подводных лодок (Фото Instagram @tanusakam): Заброшенная база подводных лодок Фото Instagram @tanusakam): Заброшенная база подводных лодок (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): Заброшенная база подводных лодок От гарнизонного поселка остались каркасы домов, старые вещи жителей и ржавеющий корабль у пристани. (Фото Instagram @ vladimirov_evgeniy_kamchatka): Заброшенная база подводных лодокЗаброшенная база подводных лодокЗаброшенная база подводных лодокЗаброшенная база подводных лодок Заброшенная база подводных лодокЗаброшенная база подводных лодокЗаброшенная база подводных лодок


источник

