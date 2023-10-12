Конфеты, пирог, хлеб: 7 оригинальных блюд из пшена

Большинство при упоминании такого ингредиента, как пшено, сразу думает про молочную кашу из детства или про банальные супы, которые порядком поднадоели. Но из пшена можно готовить не только кашу, но и множество интересных рецептов – сладости, хлеб и даже запеканки, которые мы подобрали для вас в этой подборке.
1. Пикантный салат
Салат с пшеном. \ Фото: katheats.com.
Поскольку пшено считается самой низкокалорийной крупной, нет варианта лучше, чем приготовить из него вкуснейший салат, дополнив его свежими овощами!
Ингредиенты:
• Пшено – 105 г;
• Вода – 255 мл;
• Мякоть тыквы – 255 г;
• Свекла – 105 г;
• Мягкий сыр – 30 г;
• Семечки тыквы – 15 г;
• Горошек – 45 г;
• Масло из оливок – для заправки;
• Специи (майоран, базилик, тимьян, розмарин, орегано) – по вкусу;
• Зелень – по вкусу;
• Соль и перец – по вкусу.
Для заправки:
• Морковка – 60 г;
• Чеснок – зубочек;
• Имбирный корень – 15 г;
• Соус соевый – половинка чайной ложки;
• Мёд – 15 мл;
• Зерновая горчица – половинка чайной ложки;
• Уксус винный – половинка чайной ложки;
• Вода – 25 мл;
• Кунжут – 25 г.
Пикантный салат из пшена. \ Фото: images.eatsmarter.de.
Способ приготовления:
• Тыкву промыть и удалить шкурку с семенами;
• Нарезать крупным кубиком;
• Сдобрить солью;
• Смешать между собой все специи;
• Посыпать ими тыкву;
• Сдобрить маслом из оливок;
• Смазать противень предварительно;
• Выложить тыкву;
• Печь около пятнадцати минут при 200 градусах;
• Свеклу промыть и очистить;
• Нарезать кубиком;
• Сдобрить солью и маслом из оливок;
• Завернуть в фольгу и печь около десяти минут;
• Дать овощам остыть;
• Семечки подсушить немного на сковородке без масла;
• Горошек предварительно промыть и отварить до полной готовности;
• Пшено приготовить согласно инструкции на упаковке;
• Натереть морковку на самой мелкой тёрке;
• Очистить и натереть имбирь;
• Продавить чеснок;
• Соединить между собой;
• Заправить медом и соусом из соевых бобов;
• Ввести горчицу с уксусом, масло из оливок, залить водой;
• Перебить в блендере до однородности;
• Добавить семена кунжута;
• Перемешать;
• В кашу засыпать овощи;
• Залить соусом и перемешать;
• Сверху сдобрить сыром и семечками.
2. Уха из форели
Уха. \ Фото: img.freepik.com.
Уху можно приготовить практически из любых ингредиентов, и мы предлагаем вариант с сытной форелью с добавлением окуней и пшеничной крупы.
Ингредиенты:
• Форель – 2 шт;
• Окуни – 5 шт;
• Картошка – 2 шт;
• Морковка – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Сельдерей – 1 шт;
• Соус из томатов – 55 г;
• Пшено – 60 г;
• Лавровый лист – несколько штук;
• Перец черный и душистый – по несколько штук;
• Масло сливочное – три кубика;
• Зелень – по вкусу;
• Соль.
Рыбный суп. \ Фото: www.sbs.com.au.
Способ приготовления:
• Тщательно промыть и зачистить рыбу, удаляя хвосты, внутренности и чешую;
• Промыть под водой ещё раз;
• Окуней поместить в кастрюлю, залить водой;
• Дать закипеть;
• Удалив пену, забросить лавровый лист и соль с перцем;
• Овощи предварительно промыть;
• Очистить и накрошить;
• Обжарить пару минут до золотистости;
• Засыпать к окуням;
• Следом добавить форель;
• Томить около получаса;
• Выудить рыбу и процедить бульон;
• Картошку очистить и накрошить на кубики;
• Морковку накрошить следом;
• Переместить в кастрюлю и добавить масло;
• Залить бульоном и дать закипеть;
• Промыть пшено и засыпать следом;
• Влить соус из томатов;
• Нарубить в суп зелень;
• Посолить и поперчить;
• Перебрать рыбу и убрать кости;
• Засыпать обратно в бульон;
• Еще немного проварить;
• Разлить бульон по порциям;
• Сдобрить зеленью перед подачей.
3. Открытый пирог
Открытый пирог. \ Фото: irepo.primecp.com.
Если вы обожаете пиццу – то попробуйте приготовить открытый пирог, который является отличной домашней альтернативой итальянскому лакомству!
Ингредиенты:
• Творог – 205 г;
• Яйца – 2 шт;
• Пшено – 305 г;
• Кабачки – 305 г;
• Помидоры – 355 г;
• Сыр твердый – 105 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Зелень – пара пучков;
• Вода – 1 л;
• Мука – 155 г;
• Соль и сахар – по вкусу;
• Масло подсолнечное – 6 ст.л;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль.
Вместо пиццы. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Овощи с зеленью тщательно вымыть;
• Отварить пшено согласно инструкции на упаковке;
• Творог соединить с солью, сахаром и яйцом;
• Ввести масло;
• Тщательно размешать;
• Добавить муку с разрыхлителем;
• Замесить и убрать в холодное место на пару минут;
• Нарезать помидоры с кабачками;
• Измельчить чеснок и нашинковать зелень;
• Натереть сыр на средней тёрке;
• Пшено соединить с половиной сыра и зеленью;
• Перемешать;
• Тесто раскатать и выложить в форму, формируя бортики;
• Пересыпать следом начинку;
• Выложить кабачки с помидорами;
• Посыпать остатками сыра;
• Сдобрить зеленью и специями;
• Отправить на двадцать пять минут в духовку при 180 градусах;
• Достать и разбить одно яйцо на центральную часть;
• Печь еще около десяти минут.
4. Тыквенная каша
Тыквенная каша. \ Фото: niftyrecipe.com.
Нет идей, что подать на завтрак взрослым и детям? Тогда попробуйте приготовить сытную и вкусную тыквенную кашу, которой будут рады полакомиться даже те, кто не очень любит тыкву.
Ингредиенты:
• Тыква – 505 г;
• Яблоко – 1 шт;
• Изюм – 55 г;
• Молоко – 205 мл;
• Пшено – 205 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 3 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Корица – половинка чайной ложки;
• Сметана – пара ложек;
• Масло подсолнечное.
Каша из тыквы и пшена. \ Фото: healthynibblesandbits.com.
Способ приготовления:
• Тыкву промыть;
• Удалить семечки и шкурку;
• Нарезать крупными кусочками;
• Отправить в сотейник и засыпать сахар;
• Влить воду и томить до мягкости;
• Изюм промыть и замочить;
• Удалить воду и дать просушиться на полотенце;
• С яблока удалить шкурку;
• Вырезать семена и сердцевину;
• Накрошить кубиком;
• Яйца взбить;
• Ввести молоко и тщательно перемешать;
• Ввести кашу с изюмом;
• Добавить яблоки;
• Всыпать корицу, при желании – ваниль;
• Перемешать;
• Смазать формочки для выпекания;
• Переложить туда кашу;
• Смазать сверху сметаной;
• Печь около пятидесяти минут при 180 градусах.
5. Лепешки
Лепёшки. \ Фото: jessicagavin.com.
Вкусный и питательный завтрак – залог хорошего настроения на весь день, а потому необходимо приготовить что-то вкусное и необычное. Например, пшенные лепешки по нашему рецепту!
Ингредиенты:
• Творог – 305 г;
• Сыр сливочный – 145 г;
• Яйца – 2 шт;
• Масло сливочное – 35 г;
• Мука – 75 г;
• Сметана – 60 г;
• Пшено – стакан;
• Сахар – 25 г;
• Ванильный сахар – пакетик;
• Соль – по вкусу.
Лепёшки из пшена. \ Фото: snixykitchen.com.
Способ приготовления:
• Кашу отварить согласно инструкции;
• Сдобрить её солью и сахаром;
• Добавить кубики масла;
• Проварить ещё пару минут;
• Дать настояться около получаса, убрав огонь;
• Смешать её с творогом, остатками сахара, яйцами и ванильным сахаром;
• Тщательно вымесить до густоты и однородности;
• Сформировать руками лепешки;
• Обвалять в муке;
• Выложить на противень бумагу;
• Сверху – лепешки;
• Сверху смазать сметаной;
• Отправить на сорок минут печься при 200 градусах;
• Спустя половину времени перевернуть на другой бок.
6. Шоколадные конфеты
Конфеты. \ Фото: i.pinimg.com.
Нежные, мягкие и вкусные, домашние конфеты намного лучше магазинных, а потому ловите рецепт, который порадует даже самых капризных сластён!
Ингредиенты:
• Пшено – 220 г;
• Сироп – 55 мл;
• Шоколад – 105 г;
• Орехи – 55 г;
• Миндаль – 45 г;
• Масло сливочное – 15 г;
• Пудра сахарная – 15 г;
• Какао – 20 г.
Шоколадные конфеты из пшена. \ Фото: modernhoney.com.
Способ приготовления:
• Пшено отварить согласно инструкции;
• Ввести масло и перемешать;
• Ввести сироп и размешать;
• Растопить шоколад;
• Залить в кашу;
• Тщательно перемешать;
• Орехи очистить и подробить;
• Засыпать следом;
• Руками сформировать шарики;
• Убрать в холод на пару часов;
• Обвалять в какао и сахарной пудре;
• Подавать к чаю.
7. Зерновой хлеб
Зерновой хлеб. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Хотите попробовать приготовить натуральный хлеб без добавок, который подойдет для веганов и вегетарианцев? Тогда обратите внимание на рецепт хлеба из пшена и семян!
Ингредиенты:
• Крупа зеленая гречневая – стакан;
• Пшено – стакан;
• Семена льна – 105 г;
• Семечки подсолнуха – несколько горстей;
• Семечки из тыквы – несколько горстей;
• Семена чиа – 200 г;
• Вода – стакан;
• Масло из кокоса – 55 мл;
• Сода – 1 ч.л;
• Куркума – 1 ч.л;
• Тмин и кориандр – по вкусу;
• Соль.
Домашний зерновой хлеб. \ Фото: kingarthurbaking.com.
Способ приготовления:
• Пшено с гречкой вымыть и замочить на целую ночь;
• Удалить воду с каш;
• Перебить в блендере;
• Семена льна залить водой, затем измельчить;
• Переложить в миску;
• Добавить оставшиеся семена (предварительно промыть);
• Погасить соду и ввести следом;
• Влить масло;
• Засыпать специями;
• Тщательно перемешать;
• Смазать форму для выпечки;
• Переложить туда смесь;
• Если остались семена – украсить и посыпать ими сверху;
• Готовить на протяжении часа при температуре в 180 градусов.
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