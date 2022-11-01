Интересный вариант крошечного домика предложили дизайнеры стекольной компании, который выступает в качестве выставочного экспоната и по совместительству вполне пригодного для жизни пространства. Несмотря на то, что его стены и даже крыша сделаны из исключительно из стекла, в нем с комфортом можно проживать круглогодично даже в суровых условиях Лапландии. Кажется фантастикой? Совсем нет!
Полностью стеклянный домик на берегу финского озера, в котором можно жить и в жару, и стужу (Lucia Smart, Инари). | Фото: decorreport.com.
На берегу финского озера недалеко от поселка Инари (Лапландия) появился уникальный домик, который можно назвать и экспонатом, и эффектным арт-объектом, и прекрасным местом отдыха на лоне природы. Крошечное строение, получившее название Lucia Smart, было создано в качестве экспериментальной модели, которая должна продемонстрировать возможности ультрасовременного стекла, выпускаемого стекольно-строительной компанией Savon Lasituote Oy.
Экспериментальная модель модульного дома, собранного из стекла, полностью растворилась в живописном пейзаже (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: mojdom.zoznam.sk.
Крошечный домик, площадью всего 24 кв. метра представляет собой конструкцию из стекла и стали (в роли каркаса). Как утверждают разработчики, модули Lucia Smart любой конфигурации и площади можно полностью собирать на заводе и уже в готовом виде доставлять на нужное место, что совсем немаловажно для такого вида строения.
В конкретном случае, экспериментальная модель должна была находиться на пологом склоне у кромки озера, поэтому ее требовалось устанавливать только на высоких сваях, которые должны уберечь микро-жилище от подтоплений и сырости. Опорную конструкцию создавали заранее, а затем лишь доставили готовую структуру к месту назначения.
Дом полностью изготовили на заводе и установили на берегу озера на высоких сваях (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: archdaily.com.br.
Примечательно: Поскольку домик Lucia Smart должен был стать реальным объектом, а не просто рекламной бутафорией, все в нем сделано так, чтобы доказать, что даже в полностью стеклянном строении можно жить и работать в комфортных условиях, причем круглый год. И это в условиях финской Лапландии, являющейся одним из самых суровых регионов Северной Европы, большая часть которой расположена за Полярным кругом.
План-чертеж конструкции стеклянного домика Lucia Smart от дизайнеров компании Savon Lasituote Oy. | Фото: archdaily.com.br.
Дизайнеры начали с того, что хотели достичь полной невидимости. Чтобы экспериментальная избушка максимально растворилась в природном пейзаже, ее каркас изготовлен из тончайшего стального профиля, который практически незаметен. Кроме того, крыша Lucia Smart сделана из цельного стекла и закреплена на таком же каркасе в виде граней. Все эти уловки помогли создать эфирное пространство, растворяющееся в любом окружении. Помимо эстетической привлекательности, столь эффектный дизайн Lucia Smart выполняет сразу несколько функций: щедрое остекление позволяет визуально расширить крошечное внутреннее пространство, обеспечивает максимальным естественным освещением, при этом стирает грани между помещением и живописным пейзажем.
Мультифункциональное стекло SG создано по особой технологии, позволяющей обеспечить комфортную температуру внутри помещения (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: mojdom.zoznam.sk.
Хотя, с другой стороны, стекло, в нашем понимании, является совсем не тем материалом, который смог бы обеспечить комфортный микроклимат для проживания как летом, так и зимой. Но именно в этом и кроется главный сюрприз для людей далеких от строительных технологий. По сведениям редакции Novate.ru, финская компания Savon Lasituote Oy разработала особенный вид стекла, позволяющий сохранять тепло внутри жилища даже при температуре окружающего пространства -35 и прохладу, в период жаркого лета.
Зеркальное покрытие стеклянных поверхностей обеспечивает приватность личной жизни (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: archdaily.com.br.
Интересный факт: Для структурного остекления модели Lucia Smart использовалось мультифункциональное стекло SG, покрытое специальным составом, который и помогает справиться со всеми поставленными задачами. Такое стекло может запросто заменить стены из камня или кирпича, тем более, что в этом варианте предусмотрен обогрев стеклопакетов, позволяющий избежать запотевание окон и не допускает каких-либо искажений. Справедливости ради, стоит отметить, что сами стекла не прогреют внутренне пространство в лютые морозы, для создания комфортного микроклимата в холодную пору была интегрирована интеллектуальная система «теплый пол».
Деревянные платформы выступают в роли открытых террас (Lucia Smart, Финляндия).
Кстати сказать, разработанная технология предусматривает еще и зеркально отражающее покрытие, которое обеспечивает идеальную гармонию с окружающим пейзажем. При этом дают возможность почувствовать себя в безопасности, что касается необходимого уровня конфиденциальности, так что частная жизнь будет надежно защищена.
В то же время, владельцы или отдыхающие, находящиеся внутри Lucia Smart, получают прекрасную возможность любоваться захватывающими панорамными видами на водную гладь, живописный ландшафт и звездное небо, не выходя из дома. Также близкому общению с природой поспособствуют две открытые террасы, одна из которой расположена у входа в домик, а вторая – выходит к озеру. Эти платформы можно использовать в качестве летней столовой или зоны отдыха, в хорошую погоду, конечно же.
Спальная зона находится в самом выгодном месте (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: decorreport.com.
Если говорить о планировке внутреннего пространства Lucia Smart, то в части строения, которая выходит в сторону реки расположены спальня и гостиная. Центральное место занимает двуспальная кровать, лежа в которой можно наблюдать потрясающую панораму как по сторонам, так и подняв глаза к небу.
Гостиная может выполнять функции зоны отдыха, столовой и кабинета (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: mojdom.zoznam.sk.
Гостиную можно считать многофункциональной зоной, поскольку ее можно использовать в качестве места отдыха, столовой и рабочего пространства. А вот у входа обустроена прихожая с системами хранения, современная кухня и ванная комната.
По понятным причинам, главным украшением интерьера стало само природное окружение – тучи, звезды, живописный пейзаж. Динамичность обстановке придает круглосуточное театральное действо – игра света и тени.
Благоустроенная кухня расположена сразу у входа в стеклянный домик (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: archdaily.com.br.
А в вечернее время сам домик становится ярким арт-объектом благодаря ленточному освещению, интегрированному в разбитую на ячейки балочную конструкцию, имеющую треугольную форму. Зеркальные поверхности Lucia Smart, эффектно отражая свет, делают пространство вокруг домика многогранным и ярким.
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