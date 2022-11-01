Полностью стеклянный домик на берегу финского озера, в котором можно жить и в жару, и стужу (Lucia Smart, Инари). | Фото: decorreport.com.

Экспериментальная модель модульного дома, собранного из стекла, полностью растворилась в живописном пейзаже (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: mojdom.zoznam.sk.

Дом полностью изготовили на заводе и установили на берегу озера на высоких сваях (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: archdaily.com.br.

План-чертеж конструкции стеклянного домика Lucia Smart от дизайнеров компании Savon Lasituote Oy. | Фото: archdaily.com.br.

Мультифункциональное стекло SG создано по особой технологии, позволяющей обеспечить комфортную температуру внутри помещения (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: mojdom.zoznam.sk.

Зеркальное покрытие стеклянных поверхностей обеспечивает приватность личной жизни (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: archdaily.com.br.

Деревянные платформы выступают в роли открытых террас (Lucia Smart, Финляндия).

Спальная зона находится в самом выгодном месте (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: decorreport.com.

Гостиная может выполнять функции зоны отдыха, столовой и кабинета (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: mojdom.zoznam.sk.

Благоустроенная кухня расположена сразу у входа в стеклянный домик (Lucia Smart, Финляндия). | Фото: archdaily.com.br.