«Кардашьяны» прошлого века: 19 мужей (и одна любовница) на троих сестер Габор

Задолго до того, как на экранах телевизора появились скандальные светские дивы Кардашьян, публику Америки «развлекало» своими выходками семейство Габор. Эва, Магда и Жа-Жа Габор на троих за свою историю имели 19 мужей и острое стремление выбиться в люди.
Джоли Габор со своими дочками.
Инициатором такой жажды славы стала мама сестер — Джоли Габор, известная как «мамочка». Она разрешала своим дочерям прикоснуться к своему лицу за 2 цента, подначивая тем самым дочерей к соревнованию друг с другом. «Если станешь принцессой, тогда мамочка будет любить тебя больше других».
Жа-Жа Габор.
С одной стороны, за такое поведение сегодня вряд ли бы кто-то одарил одобрением Джоли Габор, а с другой — ее дочь Жа-Жа и правда в итоге стала принцессой. Ее девятым мужем стал Фредерик Принц фон Анхальт. Не то чтобы он был настоящим принцем: в возрасте 36 лет он, будучи еще Хансом Лихтенбергом, был усыновлен Марией Августой Ангальтской и взял новое имя, которое фактически не было титулом, а просто новым именем. Но тем не менее.
Жа-Жа Габор и Фредерик фон Анхальт.
Когда Жа-Жа встретила своего поддельного принца, ее кинокарьера уже сошла на нет, а желание стать еще более известно и получить наконец-то свой заветный титул (если не принцессы, то «хотя бы» графини или герцогини) только обострилось. «С этим браком оба достигли своей цели, — пишет биограф Жа-Жа Сэм Стэггс, — Она стала принцессой (в своем воображении), а он получил доступ к ее роллс-ройсу, ее банковскому счету и обзавелся знакомствами среди знаменитостей».http://vs-t.ru/kardashyany-proshlogo-veka-19-muzhej-i-odna-lyubovnica-na-troix-sester-gabor
Жа-Жа и Фредерик.
Сестры Габор родились в Будапеште в семье венгерских евреев и переехали одна за другой в США, когда им было уже за 20. Они вовремя выехали из страны, сумев таким образом избежать преследования и уничтожения из-за своего еврейского происхождения. Бабушка и дедушка сестер по материнской линии (родом из Украины) погибли в Холокосте.
Фотографии семейства Габор из Венгрии.
Свой пусть Жа-Жа начала еще у себя на родине в Венгрии — в 1936 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Венгрия» и победила, однако награду у нее позже забрали, когда выяснили, что она подделала документы, выдав себя моложе. Позже в своем стремлении к богатству и славе она выходила замуж за состоятельных мужчин, однако отношения с ними у нее никогда не складывались. «Я всегда выбирала плохих мужчин. Это как болезнь. Чем они хуже, чем больше гадостей они мне говорят, тем сильнее я к ним привязываюсь», — рассказывала Жа-Жа.
Мамочка Джоли (в золотом наряде) и ее дочери.
Несмотря на постоянные скандалы и разводы, Жа-Жа очень ревностно относилась к своему благосостоянию. «Я никогда не сердилась на своих мужей настолько сильно чтобы возвращать им бриллианты», — как-то сказала Жа-Жа. — «Знаете, я прекрасная домохозяйка: после каждого развода хозяйкой дома оставалась я».
Эва (в белом) и Жажа Габор.
Старшая сестра Габор — Эва — первой эмигрировала в Америку, и уже в 1941 году она впервые появилась на экранах, это был фильм «Paramount Pictures» «Вынужденное приземление». Самым известной ее ролью стала Лиза Дуглас в комедийном сериале «Зелёные просторы». После этого Эва стала работать на студии «Дисней», где озвучивала персонажей мультфильмов.
Эва Габор и Эдди Альберт в сериале *Зеленые просторы*.
Мать сестер Джоли Габор осознанно толкала своих девочек к славе любыми путями. Ее стремление к роскошной жизни было почти маниакальным — она постоянно тратила деньги на пластические операции, на дорогую одежду, меха и украшения. «Самым сложным в наших отношениях было успокоить мою жену накануне ее 30-летия», — рассказывал Вилмош Габор, муж Жоли и отец девочек. Точно так же со своим возрастом позже не могла смириться и Жа-Жа.
Жа-Жа и ее третий муж Джордж Сандерс.
Джоли решила не посылать своих дочерей в университет или колледж. «Чтобы пользоваться чековой книжкой, им не нужно будет знать геометрию или алгебру», — говорила она. Зато Джоли обучила девочек этикету и нанимала учителей английского языка — без этого, по ее мнению, пробиться в люди было бы невозможно.
Жа-Жа со своей дочерью Франческой Хилтон.
В свое время Жа-Жа вышла замуж за Конрада Хилтона, владельца сети отелей. Он был на 30 лет ее старше, и Жа-Жа тратила его состояние со всем своим «юным энтузиазмом». В это время Жа-Жа подсела на амфетамины и барбитураты и тратила деньги на все подряд — она жила в отеле Plaza в Нью-Йорке, почти каждый вечер устраивая вечеринки. Она даже устраивала вечеринки с приготовлением шашлыка прямо в гостиничном номере. Кроме того, Жа-Жа купила двух собак, которых забывала выгуливать, и они мочились прямо на дорогие ковры отеля и постоянно лаяли. А когда Жа-Жа выходила с собаками в парк, она иногда засыпала на лавочке, пригревшись на солнце, пока собаки свободно бегали по округе, гоняясь за белками и прохожими людьми.
Жа-Жа с Порфирио Рубироза.
Когда Жа-Жа стала сидеть не только на барбитуратах, а еще и вливать в себя кофе литрами, ее настроение стало абсолютно непредсказуемым. Хилтон развелся с Габор и вместе с ее сестрой Эвой устроил Жа-Жа в клинику под присмотром психиатра. Позже биограф Жа-Жа, общаясь с ее друзьями и семьей, пришел к выводу, что она, скорее всего, страдала от биполярного расстройства.
Семья Габор.
Эва была замужем пять раз. Ее мужья всегда были состоятельными мужчинами — пластический хирург, владелец текстильного производства, вице-президент Rockwell International. Самый короткий из ее браков длился меньше года. В конце своей жизни Эва была в неофициальных отношениях с американским телеведущим Мервом Гриффином, однако родственники уже после смерти Эвы признались, что эти отношения были просто на публику, так как сам Мерв был гомосексуалистом, а Эва была в отношениях с Марлен Дитрих.
Эва Габор и Мерв Гриффин.
Младшая из сестер, Магда, старалась дистанцироваться от своих скандальных сестер. Но и она постоянно выходила замуж и разводилась. Она даже однажды вышла замуж за бывшего мужа своей сестры — Джордж Сандерс, британский актёр, до этого был женат на Жа-Жа, и его брак с Магдой продлился всего шесть недель.
Жа-Жа Габор.
Впрочем, и мама Джоли также не отставала: она развелась с отцом девочек почти вскоре после переезда в Америку, вышла замуж за менеджера сети ресторанов в Нью-Йорке, а позже — за графа Эдмунда де Жигети. Эдмунд был такой же граф, как и муж Жа-Жа был принцем, но Габор поддельный титул вполне устраивал — он был лучше, чем отсутствие какого-либо титула вообще.
В череде бесконечных браков семейства Габор особенно примечателен брак Жажа с Фелипе де Альба, мексиканским актером и адвокатом. «Жа-Жа говорила мне, что ей 54 года. А потом я узнал, что ей было почти 70». Свадьба была помпезной, однако уже на следующий день она была аннулирована — оказалось, что формально ее предыдущий развод к тому моменту так до сих пор и не оформлен.
Вилмош и Джоли со своими детьми.
Из всех троих сестер ребенок был только у Жа-Жа. Франческа Хилтон родилась уже после развода ее родителей. Позже, в 2005 году, Жа-Жа подала на свою дочь в суд, обвиняя ту в воровстве и мошенничестве. При этом сама Жа-Жа в суд не являлась, из-за чего суд отклонил иск. Габор умерла в 67-летнем возрасте, так и не узнав, что за два года до этого ее дочь скончалась от инсульта — муж Габор скрывал от нее этот факт, так как боялся, что Жа-Жа не выдержит такой новости.
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