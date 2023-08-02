«Кардашьяны» прошлого века: 19 мужей (и одна любовница) на троих сестер Габор

Джоли Габор со своими дочками.

Жа-Жа Габор.

Жа-Жа Габор и Фредерик фон Анхальт.

Жа-Жа и Фредерик.

Фотографии семейства Габор из Венгрии.

Мамочка Джоли (в золотом наряде) и ее дочери.

Эва (в белом) и Жажа Габор.

Эва Габор и Эдди Альберт в сериале *Зеленые просторы*.

Жа-Жа и ее третий муж Джордж Сандерс.

Жа-Жа со своей дочерью Франческой Хилтон.

Жа-Жа с Порфирио Рубироза.

Семья Габор.

Эва Габор и Мерв Гриффин.

Жа-Жа Габор.

Вилмош и Джоли со своими детьми.