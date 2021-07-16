7 полезных привычек времен СССР, которые не мешало бы вспомнить нынешнему поколению

1. Сдавать стекло

Сдавали все. /Фото: mos-jkh.livejournal.com.

2. Сдавать макулатуру

Будут новые книги. /Фото: td-ecologistika.ru.

3. Авоськи вместо пакетов

Лучше любого пакета. / Фото: m.fishki.net.

4. Бумажная упаковка

Не только для чая. / shop-tea.ru.

5. Ездить на общественном транспорте

Не так уж плохо было. / Фото: drive2.ru.

6. Ремонтировать гардероб

И покупать новую не надо. /Фото: forums.kuban.ru.

7. Все в прокат

Лучше, чем в кредит. /Фото: pinterest.ru.