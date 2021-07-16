7 полезных привычек времен СССР, которые не мешало бы вспомнить нынешнему поколению

Прошло уже почти 30 лет с момента развала Советского Союза. С каждым годом становится очевидно, что у все большего количества людей сходит на нет «дурман буржуазной свободы», подкормленный лапшой быстрого приготовления. Люди вновь начинают задумываться о своем прошлом, прошлом своей страны и все чаще приходят к выводу, что далеко не всё три десятилетия тому назад было неправильно. Поговорим о тех вещах, которые не мешало бы вспомнить современному обществу и вновь взять на вооружение.
1. Сдавать стекло
Сдавали все. /Фото: mos-jkh.livejournal.com.
Посещать пункты приема стеклянной посуды (бутылок) в СССР было абсолютной нормой для большинства людей. Подумайте только, сегодня только ленивая общественная организация не бегает, размахивая руками с криками о том, что прорабы взяться за экологию. А именно – использовать вторичное сырье с пользой. А ведь в СССР так и делали, особенно со стеклянными бутылками.
2. Сдавать макулатуру
Будут новые книги. /Фото: td-ecologistika.ru.
Еще одной хорошей традицией советских граждан можно считать сдачу макулатуры. Особенно отличившиеся могли получить за это специальные талоны, которые потом можно было обменять на какую-нибудь интересную книгу. Старым тетрадям, газетам, картону и прочим «отходам» место в центре переработки вторичного сырья, а не на свалке.
3. Авоськи вместо пакетов
Лучше любого пакета. / Фото: m.fishki.net.
Неплохо было бы вспомнить о том, что целлофановые пакеты также вредят экологии. В Советском Союзе было «можно» ходить в магазин с авоськой. Главное достоинство такой сумки – ее многоразовость. Кроме того, авоська легко складывается и никогда не занимает много места в кармане.
4. Бумажная упаковка
Не только для чая. / shop-tea.ru.
Сегодня буквально каждый продукт запакован в ненавистный для природы полиэтилен. А вот в Советском Союзе многие важные продукты долгое время запаковывались в куда более экологичную бумажную упаковку.
5. Ездить на общественном транспорте
Не так уж плохо было. / Фото: drive2.ru.
Большинство людей в советских городах ездило на работу и обратно домой на общественном транспорте. Хорошо было бы вернуть и эту традицию, особенно в крупных городах. Впрочем, в наши дни об этом можно только мечтать, хотя бы потому, что со времен распада СССР инфраструктурные связи в городах окончательно запутались из-за непродуманного строительства.
6. Ремонтировать гардероб
И покупать новую не надо. /Фото: forums.kuban.ru.
В СССР пойти и приобрести дополнительный набор одежды было не так уж просто. Именно поэтому большинство сограждан предпочитало обращаться за помощью в ремонт.
Примечание: Такой подход сегодня может показаться странным, однако в действительности он являлся высшим проявлением умеренности и ответственного отношения к своим же вещам.
7. Все в прокат
Лучше, чем в кредит. /Фото: pinterest.ru.
Есть люди, которых (непонятно почему) восхищает возможность в странах запада набрать огромное количество кредитов для удовлетворения всех (ну или почти всех) своих нужд. А вот в Советском Союзе люди предпочитали поступать иначе – брать вещи на прокат. На самом деле очень хорошая привычка, способная защитить от ненужных импульсивных покупок.
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